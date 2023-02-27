Фото: Мария ЛЕНЦ
Нейросеть изобразила красноярские районы в виде людей. Её попросил сделать это блогер НЕМАКСИМ, он же опубликовал результаты.
Красноярец подобрал ассоциации к каждому району и предложил нейросети создать на их основе людей. Например, Октябрьский – Гремячья грива, белки, студенты. Результат получился очень разнообразным и интересным.
Октябрьский район предстал в виде студентки, сидящей в лесу с белкой на плече. Рыжеволосая девушка сосредоточено читает книгу.
Фото: тг-канал НЕМАКСИМ
ЖД-район нейросеть изобразила в виде брутального мужчины стоящего на железнодорожных путях.
Фото: тг-канал НЕМАКСИМ
Центральный район – деловой мужчина средних лет.
Фото: тг-канал НЕМАКСИМ
Советский – стильная, молодая девушка.
Фото: тг-канал НЕМАКСИМ
Кировский – бородатый спортивный мужчина, стоящий на остановке и ждущий автобус.
Фото: тг-канал НЕМАКСИМ
Интересный район Свердловский – из-за близости «Бобрового лога», зимних развлечений, район предстал в виде девушки в горнолыжной экипировке.
Фото: тг-канал НЕМАКСИМ
Самым милым показался Ленинский район – он у блогера ассоциируется с уважаемым и взрослым районом, где сохраняется стереотип «почтенного населения». Нейросеть представила его в виде улыбающегося пожилого мужчины.
Фото: тг-канал НЕМАКСИМ