Фото: Мария ЛЕНЦ

Нейросеть изобразила красноярские районы в виде людей. Её попросил сделать это блогер НЕМАКСИМ, он же опубликовал результаты.

Красноярец подобрал ассоциации к каждому району и предложил нейросети создать на их основе людей. Например, Октябрьский – Гремячья грива, белки, студенты. Результат получился очень разнообразным и интересным.

Октябрьский район предстал в виде студентки, сидящей в лесу с белкой на плече. Рыжеволосая девушка сосредоточено читает книгу.

Фото: тг-канал НЕМАКСИМ

ЖД-район нейросеть изобразила в виде брутального мужчины стоящего на железнодорожных путях.

Фото: тг-канал НЕМАКСИМ

Центральный район – деловой мужчина средних лет.

Фото: тг-канал НЕМАКСИМ

Советский – стильная, молодая девушка.

Фото: тг-канал НЕМАКСИМ

Кировский – бородатый спортивный мужчина, стоящий на остановке и ждущий автобус.

Фото: тг-канал НЕМАКСИМ

Интересный район Свердловский – из-за близости «Бобрового лога», зимних развлечений, район предстал в виде девушки в горнолыжной экипировке.

Фото: тг-канал НЕМАКСИМ

Самым милым показался Ленинский район – он у блогера ассоциируется с уважаемым и взрослым районом, где сохраняется стереотип «почтенного населения». Нейросеть представила его в виде улыбающегося пожилого мужчины.