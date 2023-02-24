В мэрии Красноярска рассказали о будущей застройке на месте рынков на улице Шахтеров

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска рассказала о будущем развитии улицы Шахтеров. Администрация выставила на торги право на комплексное развитие несмежных территорий – на том месте, где сейчас находятся рынки «Южный» и «Луч», предварительно, появятся жилые кварталы.

Всего на торги выставили территорию в 18 гектаров. Начальная цена аукциона составляет 10 миллионов рублей, заявки будут приниматься до 20 марта. Сам аукцион начнется 24 марта, после чего с победителем торгов заключат договор сроком на 8 лет.

Вся нынешняя инфраструктура рынков – ларьки, склады, гаражи и прочее, – пойдет под снос. На этом месте будут возведены жилые дома высотой до 25 этажей, а также социальные объекты. Планируется, что проживать на этом месте будут порядка 6,3 тысяч человек.

Фото: мэрия Красноярска

По условиям договора все участки и недвижимость, попадающую под снос, инвестору предстоит выкупить за собственный счет. После сноса победитель конкурса должен образовать земельные участки под объекты образования и передать их в собственность муниципалитета. Сейчас часть объектов находится в аренде у третьих лиц, по другим действуют договоры ипотеки.

– Придание статуса КРТ территориям по улице Шахтеров с точки зрения перспектив развития города-миллионника своевременно и логично. Их обступают современные жилые микрорайоны, в которых появляется соответствующая инфраструктура. И среди них, практически в центре города, расположены разномастные склады, павильоны, хозяйственные постройки, куда постоянно подъезжают большегрузы, – отметил замглавы департамента градостроительства Александр Навродский.