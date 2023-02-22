В Красноярске на «Столбах» марал убегал от стаи бродячих собак и сорвался со скалы

Фото: нацпарк "Столбы"

В Красноярске на «Столбах» самец-марал убегал от стаи бродячих собак, не смог удержаться и сорвался со скалы. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, животное нашли туристы, отправившиеся в поход через скалу «Чертов палец».

Марала нашли около 7 утра. Красноярцы шли по обходной настильной тропе к Лалетино, первому кордону национального парка «Красноярские Столбы», когда заметили неподвижно лежащее животное. Подойдя поближе, туристы увидели, что марал все еще жив. Но встать на ноги и передвигаться он не в состоянии.

Красноярцы сразу же позвонили в 112. Дежурный тут же передал информацию о марале управление национального парка, после чего на место происшествия сразу были отправлены сотрудники отдела охраны.

Судя по следам и рассказам очевидца, марал пытался спастись от стаи бродячих собак, которая агрессивно на него нападала. Он подошел слишком близко к обрыву, не удержался и рухнул вниз. Упав, марал пытался встать на ноги, ползти, но не смог подняться.

Зверь был сильно напуган, что когда к нему попытались приблизиться инспекторы, он начал отчаянно брыкаться. Тщательно осмотреть его не удалось, из видимых повреждений было отмечено смещение передних копыт.

Наконец маралу удалось ввести седативное средство. Оказалось, что помимо травмы копыт, у животного повреждены нижняя челюсть и передние суставы на ногах.

Для лечения и восстановления марала перевезли на территорию научно-познавательного комплекса «Нарым», где он будет находиться под постоянным наблюдением сотрудников национального парка.

– Это взрослая особь, самец, ориентировочно пяти лет. Пока мы не можем дать положительный прогноз, выживет копытное или нет. К сожалению, это не первый случай нападения бродячих собак на обитателей «Красноярских Столбов». Стаи одичавших собак регулярно встречаются как в национальном парке, так и на сопредельной территории. Просим посетителей не подкармливать псов и, если вы видите собак на территории нацпарка и в его окрестностях, сообщать в отдел охраны по телефону 9-8888-29, - прокомментировал ситуацию Иван Кириллов, заместитель директора по охране НП «Красноярские Столбы».