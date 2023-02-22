На длинных выходных изменится расписание городских и пригородных электричек Фото: Иван МАКЕЕВ

Красноярцев ждут праздничные дни отдыха в честь Дня защитника отечества. Уже стало известно, как будут работать поликлиники, почта и МФЦ. В КрасЖД рассказали, как будут ходить пригородные электрички в Красноярском крае на длинных выходных 23-26 февраля 2022 года.

Изменения начнутся уже 22 февраля 2023 года. Все поезда будут ездить по пятничному расписанию. С 23 по 26 февраля включительно электрички будут работать по расписанию выходного дня.

При этом электричка №6902/6901 «Красноярск-Иланская-Красноярск» будет работать в привычном режиме все длинные выходные.

Электричка №6906 Красноярск – Иланская будет курсировать только 22 и 23 февраля. В обратном направлении №6903 Иланская – Красноярск поедет 23 февраля, а 6905 Иланская – Красноярск только 26 февраля.

Поезд №6926/6927 «Иланская – Решоты – Иланская» поедет 22 февраля, а 26 февраля обратно отправится поезд №6928/6925.

Ускоренный поезд Красноярск-Боготол совершит рейс 22 февраля, а обратно лишь 26 февраля. Красноярск-Мана – будет ездить 23 и 26 февраля.

Поезд №6503/6504 Иланская – Канск – Иланская будет доступен для пассажиров только 23 февраля. С 24 по 26 февраля перевозить людей будет поезд поезд №6505/6506 Иланская – Уяр – Иланская.

В КрасЖД добавляют, что в праздничные дни будет увеличено число вагонов на популярных маршрутах.