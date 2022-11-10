В Хакасии установили необычный дорожный знак «Осторожно, белки!». Фото: ГИБДД

В Хакасии на трассе между Саяногорском и Черемушками есть место отдыха, построенное местным предпринимателем Александром Марченко – поклонником фильма «Черная жемчужина». Называется база отдыха «Тортуга». Место за несколько лет приобрело такую популярность, что сюда приезжают туристы не только со всей Хакасии, но и из других регионов, чтобы посмотреть и на пиратов, и на копию знаменитого корабля. Так что трасса, особенно по выходным, становится очень оживленной.

Озаботился владелец «Торгуги» и судьбой коренных обитателей лесных окрестностей. Дело в том, что здесь развелось много белок. К несчастью, зверьки погибают под колесами автомобилей. И при поддержке ГИБДД предприниматель установил на обочине предупреждающий дорожный знак «Осторожно, белки!».

Туристов тут много, и понятно, почему. Фото: ГИБДД

- Такие знаки и таблички не входят в список 243 обязательных дорожных знаков наших ПДД, но принимать их во внимание нужно. Кто бы мог подумать в начале двадцатого века, что первые дорожные знаки «Крутой спуск», «Опасный поворот» и «Неровная дорога» обрастут столь многочисленной родней, - прокомментировали госавтоинстпекторы.

Кстати, есть подобные знаки и в других регионах - «Осторожно, лоси!» и «Осторожно, медведи!». Кстати, изображения домашних коров часто встречаются возле сел. В других странах на таких знаках могут быть изображены лягушки, зайцы, утки, слоны.