Ансамбль танца Сибири летит выступать за Полярным кругом. Фото: краевая филармония

Академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко проведет ближайшие выходные за Полярным кругом. Артисты отправляются на трехдневные гастроли на Таймыр. С 11 по 13 ноября они дадут пять концертов в Кайеркане, Дудинке и Норильске.

Для своего северного тура ансамбль выбрал программу «Любимый край». В ней собраны лучшие и уникальные танцевальные номера в постановке художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля (1963-1991), народного артиста СССР Михаила Семеновича Годенко, а также постановки современных балетмейстеров.

Зрители увидят хореографическую сюиту «Сибирь моя», «Хороводную пляску с трещотками», казачий пляс «Красный яр», шуточный танец «Сибирская потеха», Сербскую сюиту, «Вдоль по улице» и другие знаковые номера коллектива.

Добавим, что коллектив – одна из визитных карточек Красноярского края. Ансамбль объездил всю Россию, его принимали на бис более чем в 70 странах мира.

- Выступления в родном крае для нас всегда особенные. Михаил Годенко создал идеальный образ Сибири в танце. Уверена, что он придется по душе жителям самых северных городов нашего края, – отметила заслуженная артистка России Анна Лысенко, балетмейстер-репетитор Ансамбля танца Сибири.