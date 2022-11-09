Двое школьников из Красноярского края получили медали за мужество при спасении детей

Данила Кириленко и Ярослав Буйлов

Двух подростков из Красноярского края представят к медалям «За проявленное мужество» – специальной награде Совфеда РФ. Одну медаль собираются вручить 13-летнему Данилу Кириленко, который спас тонущего брата. Другую награду уже получил 12-летний Ярослав Буйлов, который спас 6-летнего мальчика от агрессивной собаки.

Данила Кириленко из Курагино этим летом вытащил своего двоюродного брата, который купался на реке Туба. Мальчик начал тонуть и ушел под воду, но Данила бросился на помощь, смог вытащить его на берег и вместе со случайно проходившей мимо женщиной оказал ему первую помощь.

– Сначала я запаниковал, когда увидел, что Саша потерял сознание. Но затем вспомнил, что делать в такой ситуации – об этом рассказывали учителя и мама. Схватил его за шею, сделал «воздушную подушку» и выплыл к берегу. Сделал искусственное дыхание, а потом приехала скорая помощь, – рассказал Данила.

Ярослав Буйлов уже получил свою медаль из рук председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Мальчик живет в деревне Тургужан Ужурского района – в конце июня он спас 6-летнего мальчика, на которого напала собака. Ярослав оттащил пса и отвел ребенка домой.

– Глядя на этих парней, понимаешь: подвиг не знает возраста. Эти ребята — настоящие герои, которым не страшно доверить будущее края, страны. Мы гордимся достойными юными земляками!, — отметил губернатор Александр Усс.