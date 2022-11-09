Холодной воды не будет сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

В 22.00 сегодня вечером, 9 ноября, у жителей красноярского микрорайона Николаевка отключат холодную воду. В СГК рассказали, что это связано с заменой аварийного участка магистрального водовода.

Запастись водой нужно будет жителям домов по следующим адресам:

- ул. Ладо Кецховели, 17а, 18а;

- ул. Сопочная, 36, 36а;

- ул. Корнеева, 24а, 26;

- ул. Красной Звезды, 1;

- а также владельцам домов в частном секторе на улицах Радищева, Кецховели, Бебеля, Революции, Энгельса, Социалистическая, Челюскинцев и в пер. 3-й Гремячий.

Снабжение должны будут вернуть в 22.00 10 ноября. В этот же день утром и вечером будет организован подвоз воды.

Всю информацию о сроках проведения работ, месте и графике подвоза можно узнать в диспетчерской. Телефон: 211-39-63.