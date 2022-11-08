В Красноярске почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске сегодня, 8 ноября, почтили память сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. И не только в Красноярске – в этот день по традиции вспоминают тех, кто отдал свои жизни, защищая правопорядок и до конца выполняя свой долг перед законом и обществом.

Фото: ИВАНОВА Диана

На улице Дубровинского, возле управления полиции Красноярска, стоит храм-часовня святого великомученика Димитрия Солунского. На его стенах 175 имен – тех, кто погиб в разные годы. 33 из них посмертно награждены орденами Советского Союза и Российской Федерации.

Фото: ИВАНОВА Диана

Недавно, месяц назад, скорбный список пополнился тремя именами. Андрей Рейн, Илья Фаустов и Алексей Муфтахов погибли 9 октября 2022 года в служебной командировке в зоне проведения СВО, где обеспечивали порядок и безопасность для мирного населения.

Фото: ИВАНОВА Диана

В памятном мероприятии приняли участие представители городских и краевых властей, депутаты, священнослужители, руководители силовых структур, личный состав краевой и городской полиции, курсанты Сибирского юридического института МВД России, ветераны МВД и члены семей погибших сотрудников. Собравшиеся почтили память ушедших минутой молчания и возложили цветы.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана