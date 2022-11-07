Ученые красноярского СФУ разработали новый метод «выжимки» нефти из камней

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Ученые Сибирского федерального университета разработали математическую модель добычи нефти из камней. Хотя пока она является лишь теорией, но разработана на базе реального физического эксперимента, проведенного с помощью микрофлюидных чипов, имитирующих нефтеносную породу.

В ходе эксперимента ученые заполнили пустой чип нефтью, а затем наполнили жидкостью, которая заместила нефть и выдавила ее на поверхность. Процесс фиксировала специальная высокоскоростная камера.

– Средним показателем, которого добиваются с помощью стандартных методов, считают 25%-40%. Это значит, большая часть нефти остается в пласте и становится еще менее доступной. Мы разработали оригинальную динамическую сетевую модель вытеснения нефти, чтобы оптимизировать этот процесс и сделать извлечение максимально полным и нетравматичным для природы, — рассказал ученый Сергей Филимонов.

Исследование уже помогает добывать нефть на практике – с помощью модели создана программа, которая помогает проводить исследования нефтеносных пластов. В их число входят месторождения с трудноизвлекаемыми запасами в Западной и Восточной Сибири.