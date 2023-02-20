«Чудишь, парень, не мужское это дело»: в Норильске живет единственный в России шахтер-парфюмер

В Норильске живет единственный в России шахтер-парфюмер. Фото: Алексей Болтачев

Какой аромат у северного сияния? Чем пахнет зеленый цвет? А земля на глубине -471 метра? С какими душистыми веществами ассоциируется тундра? И что можно найти во флаконе с этикеткой «Таймыр»? Норильчанин Алексей Болтачев не только знает историю и технологию создания ароматов, он и сам разрабатывает формулы ароматов - именно этим занимаются парфюмеры. Зачастую ставит в затруднительное положение сотрудников парфюмерных бутиков «неудобными» вопросами. А еще он – единственный в России (а может и в мире) шахтер-парфюмер.

Характер романтический, нордический... то есть северный

Знакомьтесь: Алексей Болтачев, 36 лет. Родом из Удмуртии, из города Глазова. Имеет три образования. Во-первых, он монтажник связи. Эта профессия его кормит – он работает в шахте на должности старшего электромеханика связи на руднике «Комсомольский» в Норильске. Во-вторых, он бакалавр богословия (теолог), окончил протестантскую семинарию – это для души и духовности. Он убежденный христианин. И, в-третьих, имеет институтский диплом преподавателя физической культуры, чтобы заниматься с детьми и воплотить в дальнейшем свою мечту – быть тренером по футболу. В юношеские годы занимался мини-футболом и был вратарем в любительских командах.

Лучшая половинка парфюмера. Фото: Алексей Болтачев

Счастливый муж и отец. История любви – одна на тысячу.

- 16 лет назад я познакомился с девушкой на христианском сайте знакомств. Екатерина тогда училась в Иркутском государственном лингвистическом университете, изучала китайский и английский языки и несколько раз была в Поднебесной на практике. Я в то время изучал древнегреческий в семинарии. Я тоже любитель всего лингвистического и интеллектуального, пишу стихи, люблю изучать тонкости языков. Нам интересно было общаться, девушка очень понравилась, я к ней приехал. А дальше в лучших традициях: помолвка, свадьба. Я ей пообещал тогда: «Любимая, за тобой – хоть на край света». Так я и оказался в Норильске – тогда мы решили связать наши жизни именно с этим северным городом. Сейчас у нас есть дочь София, ей исполнилось 9 лет.

Тянет к ароматам со страшной силой

Ему у виска крутили: «Чудишь, парень, не мужское это дело – поехали на рыбалку, на охоту, зачем тебе пузырьки?». А он упрямый.

- Однажды я поймал себя на мысли, что аромат для меня - это тайна во флаконе, детектив, загадка, которую хочется разгадать и понять, что же внутри и из чего он сделан. В поисках ответов получаю от этого эстетическое наслаждение. Подумал, почему мне этим не заняться? Другие могут – и я смогу. Поставил перед собой цель найти того, у кого я могу всему научиться. Это было как раз в конце 2019 – начале 2020 года.

Место силы матера - его лаборатория. Фото: Алексей Болтачев

Дальше Алексей начинает рассказывать интересные вещи. Вы знаете, что в России нет ни одного института, где учат на парфюмера. Единственный в мире институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ – ISIPCA – находится во Франции. Попасть туда практически невозможно, в год набирают по 18 человек, из которых 15 – исключительно французы. И обучение там доходит до 4 миллионов евро.

Но есть и альтернативный способ, более доступный – найти состоявшегося отечественного мастера, который проводит обучение за более скромную плату. Чем глубже желаемый уровень знаний, тем дороже за них приходится платить. Нашему герою повезло – в родной Удмуртии как раз живет Ольга Замилова, она в 2018 году закончила курсы в «Grasse Institute of Perfumery» во французском городе Грассе.

- Созвонились. Сначала она выслала мне бокс с ингредиентами, которые я изучал самостоятельно. Мы постоянно были на связи. Я делился своими наблюдениями. А в октябре 2020 года я поехал к ней в Ижевск, где мы более детально погрузились в теорию и практику: изучали душистые вещества, экспериментировали, составляли формулы ароматов. Делились эмоциями, записывали ассоциации в свой парфюмерный дневник. Она давала различные задания. Считается, что каждый парфюмер должен создать свою розу. Так, в рамках курса я собрал свой аромат «пустынной розы»: сухой, теплый и пряный. Так же составляли различные аккорды, например, запеченного яблока, запах летнего луга, фантазировали, перенося свои эмоции с картины или мелодии на парфюмерный язык.

Ольга Витальевна делилась своим многолетним опытом, который стал для меня хорошей базой и началом для дальнейшего изучения этого интереснейшего ремесла. Именно после этого курса я с головой ушел в мир ароматов самостоятельно, зарегистрировал свой собственный бренд.

В созданной коллекции пять северных ароматов. Фото: Алексей Болтачев

Чем пахнет Таймыр

- Парфюмерия абстрактна. Она зависит от личных ассоциаций. Решили создать аромат – нужно сначала на бытовом языке его описать, определиться с эмоциями, впечатлениями, видением, идеей. Возьмем северное сияние, какое оно? Переливы красок? Мягкое? Холодное? Колючее? Суровое? Романтичное? Все это надо записать и затем переносить на парфюмерный язык. Как мы можем обыграть зеленый? Например, аккорд свежескошенной травы, закрываем глаза и видим цвет.

Когда я создавал свой аромат «Северное сияние», мне хотелось сделать это самобытно. Я представил зимний Таймыр: взял багульник и можжевельник и поместил в центр этот хвойный морозный аккорд. Аромат получился звенящий холодный, даже космический. Добавил эвкалиптовые и ментоловые нотки, которые на старте холодят. Вдыхаешь – в носу ощущение зимы, потом он успокаивается и раскрывается теплыми кашемировыми нотками и ягодами тундры. Другой аромат, который так и называется «Таймыр», ассоциируется с коротким северным летом и быстро приходящей осенью. Начинается с легкой зеленой нотки, которая на старте быстро уходит, сменяясь кожаным, табачным аккордом. Брутальная нота багульника, полярный мак, жарки, мох... Красота в глазах смотрящего. В авторской парфюмерии важен опыт и взгляд автора, его идея.

Мастер колдует с ароматами. Фото: Алексей Болтачев

Кстати, именно север, Русский север, вдохновил создателя самого популярного аромата современности. Эту историю Алексей презентует своим хейтерам. Легендарная Коко Шанель по совету великого князя Дмитрия Павловича обратила внимание на парфюмера русско-французского происхождения Эрнеста Бо. И попросила его создать для себя аромат, произнеся при этом незабываемую фразу: «Я хочу пахнуть женщиной, а не клумбой».

В своих мемуарах мастер писал: «Я вдохновился севером, Кольским заполярьем, ароматом полярного дня, его теплотой» (там он воевал во время Первой мировой войны). Эрнест Бо экспериментировал на тот момент с альдегидами. И доэкспериментировался до «Шанели №5». Сегодня это один из дорогих ароматов: 30 мл духов стоит около 20 тысяч рублей. Кстати, 5 мая в этом году знаменитому аромату исполнится 102 года.

Уважаемый шахтер, а чем пахнет земля там, на глубине?

- У меня в планах создать аромат «Минус 471» - это глубина в метрах, на которой я работаю. Там свои запахи: аммиачные нотки после взрыва, металлические и холодные, пахнет ржавчиной. Из-за сырости аромат похож на пачули. Есть компонент под названием флоралозон – он как раз пахнет и цветами, металлом и озоном. Это если коротко. Получится необычный авангардный парфюм.

Неудобные вопросы

Поначалу хотелось спросить (стереотипы – они такие стереотипы): дайте несколько советов по выбору ароматов. Какой идет блондинкам, какой брюнеткам, юным и возрастным, азиаткам и славянкам. Но потом стоп: что за глупости?! Советовать должен имиджмейкер, который подбирает образ под конкретного клиента – ему за это деньги платят. Аромат должен в первую очередь нравиться самому человеку. У людей разное восприятие одного и того же компонента, кому-то нравится жасмин, а другой его терпеть не может. Беда в том, что мы в большинстве своем не умеем выбирать, а парфюмерные бутики не умеют правильно с нами работать.

Стильно, не находите? Фото: Алексей Болтачев

Действительно, по личному опыту: «Что вам обычно нравится? Запах сандала? Вот вам три варианта... Понюхайте кофе». Вскоре перестаешь соображать и покупаешь наугад, а дома понимаешь – не мое. И либо убираешь в шкаф, либо даришь кому-то, либо духаришься в лес, чтобы комары разлетались.

- Не люблю навязчивых консультантов, которые подбегают, стоит только войти в парфюмерный бутик. Их научили агрессивному маркетингу, как продавать. В бутиках стоит кофе! Но ведь парфюмеры не используют кофе, чтобы очистить нос от предыдущего запаха, потому что его молекулы тяжелые и еще больше забивают обоняние. Когда я захожу, у меня на лице ведь не написано, что я в теме. Спрашиваю в лоб: «Кто парфюмер? Кто автор аромата?». Продавец пулей от меня убегает, ничего не говоря. Потому что не знает. А мне интересно, чем жил автор, когда создавал тот или иной аромат.

Например, Ян Вильгельм проводил летние каникулы у дедушки на побережье Швеции. Каждое утро они начинали с партии в шахматы, это стало одним из самых ярких воспоминаний его детства. И в 2015 году парфюмер бренда «Vilhelm Parfumerie» Джером Эпинетт, вдохновленный этой историей, создает аромат «Morning Chess» – «Утренние шахматы». Вот это я хочу услышать, а не то – подойдет мне парфюм или нет. Не хочу слышать: «это сейчас в тренде, обязательно покупайте, вы очень элегантны с этим ароматом и он подчеркивает Ваш образ»... В нишевых бутиках для покупателя создают особую атмосферу, погружая в воспоминания автора аромата, предлагая неспешно выбрать эмоции во флаконе за чашечкой чая.

Мастер-класс. Фото: Алексей Болтачев

На хобби можно зарабатывать

Когда Алексей понял, что его композиции нравятся другим, решил: почему бы на этом не зарабатывать?! И создал целую линейку под названием «Ароматы Таймыра». В нее вошли «Северное сияние», «Енисей», «Красные камни», «Тундра» и «Таймыр».

- Ароматы я не патентую. Для этого нужно обратиться в Роспатент, озвучив там свою формулу. Но тогда она станет общедоступна. Защищая свою интеллектуальную собственность, можно запатентовать название, дизайн, логотип, но не формулу. Это как с «Кока-колой» - считается, что до сих пор никто не знает, из чего до миллиграмма она состоит, и потому не может подделать. По этой же причине парфюмеры не делятся друг с другом своими секретами. Это интеллектуальная собственность, коммерческая тайна.

Парфюмерия – дорогостоящее хобби. Алексей может себе его позволить. В его лаборатории несколько сотен компонентов (эфирные масла, абсолюты, экстракты, резиноиды, синтетические молекулы), с которыми он экспериментирует. Новинки сначала заказывает на пробу по 2-5 граммов, а уже после изучения ингредиентов более крупную партию. Закупается у таких производителей, как Firmenich, Givaudan, Iff, Symrise, Robertet, Takasago.

Алексей задумывается о том, чтобы сменить приоритеты и оставить работу в шахте. Расширить свой бизнес, открыть торговые точки. А пока реализует свои эксклюзивы через социальные сети, на различных выставках, в том числе международных. В прошлом году участвовал в туристической выставке в Москве, продвигал Таймыр через свои ароматы.