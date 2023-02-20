Совершивший жесткую посадку в горах Кузбасса вертолет уже попадал в авиационные аварии

Тот самый вертолет. Фото: Аэрогео

20 февраля в Кемеровской области в районе Топхан жесткую посадку совершил вертолет красноярской компании «Аэрогео», погиб один человек. Ранее воздушное судно уже попадало в авиаинциденты.

Вертолет Eurocopter AS-350 перевозил туристов с базы «Озерки», но в горах совершил жесткую посадку, на борту находились пять пассажиров и один пилот. В итоге один человек погиб, остальные попали в больницу с травмами разной степени тяжести. В авиакомпании от комментариев отказались.

Выяснилось, что у вертолета довольно богатая история. Получив сертификат летной годности в январе 2013 года, 9 декабря того же года с воздушным судном произошел инцидент: командир непроизвольно переместил рычаг управления винтом, из-за чего вертолет перевернулся на бок.

Однако судно быстро починили. В 2016 году этот же вертолет участвовал в спасательной операции на севере Красноярского края, когда потерпел крушение вертолёт Agusta Bell-206, в той аварии погибли пассажир и пилот.

Вертолет после жесткой посадки. Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

20 февраля во время приземления Eurocopter вновь перевернулся на бок. Что послужило причиной аварии, сейчас выясняют следователи. Они завели уголовное дело по статье «о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна».

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