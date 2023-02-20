Концерты, спектакли, выступления: куда сходить в Красноярске на 23 февраля 2023 года Фото: ИВАНОВА Диана

В России, в том числе и в Красноярске, совсем скоро начнется празднование Дня защитника Отечества. Порадовать красноярцев обещает и погода. В праздничный день горожан ждут концерты, спектакли и выступления. Рассказываем, как пройдет 23 февраля в Красноярске в 2023 году.

Афиша мероприятий в Красноярске на День защитника Отечества 23 февраля 2023 года

Программа «Жили-были солдаты»

В Музее-усадьбе Г. В. Юдина пройдут занятия, где гостям расскажут о быте солдат русской армии в XIX веке. Мероприятие больше рассчитано на школьников старше 10 лет.

Для участия необходима предварительная запись по номеру +7 (391) 221-14-44. Стоимость билетов: 200 рублей. Время: 11:00 часов. Место: улица Мелькомбинатская, 2/1.

Прогулка по видовкам Гремячей Гривы

Экскурсоводы зовут на прогулку по Гремячей Гриве. Путь пройдет до поселка Удачный. Само собой, нужно одеться по погоде, взять с собой поесть и попить. Подростки до 18 лет могут пойти только в сопровождении взрослых.

Участие бесплатное, подробности по ссылке. Время: 11:00 часов. Место: у входа в Гремячую Гриву.

Концерт «Есть только миг…»

В День защитника Отечества в Красноярске пройдет тематический концерт для мужчин и их спутниц. На сцене выступит мужской квартет «Последние романтики». Для гостей прозвучат такие песни, как «Есть только миг» Олега Даля, «Песня о далекой Родине» Микаэла Таривердиева, «Ты приносишь мне рассвет» Евгения Мартынова и другие.

Стоимость билетов: 600 рублей, приобрести можно по ссылке. Время: 16:00 часов. Место: Красноярский музтеатр, проспект Мира, 129.

Спектакль «Собака на сене»

В музтеатре для красноярцев пройдет спектакль «Собака на сене». В течение 140 минут артисты будут разыгрывать для зрителей зарисовку из жизни графини Дианы, которая не может быть со своим возлюбленным из-за разного положения в обществе.

Стоимость билетов: 200-800 рублей. Место: Красноярский музтеатр, проспект Мира, 129.\