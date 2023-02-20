В Красноярске Роспотребнадзор готовит групповой иск на «Агентство правовой защиты» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Роспотребнадзор готовит групповой иск в защиту прав потребителей, который пострадали от ООО «Агентство правовой защиты». Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель ведомства Дмитрий Горяев.

Знакомое название, не правда ли? Солидно пиарились, давали рекламу в СМИ, в интернете, названивали по телефону, приглашая прийти, обещали стопроцентное решение любых вопросов. Как послушать – кудесники, да и только. На самом деле задача была одна – как можно больше привлечь к себе людей, которые в юридических вопросах не разбираются совсем, а потому при «правильной обработке» могут стать легкой добычей.

- Только в прошлом году к нам обратилось более 50 жителей края с жалобами на данное агентство. Все они заключили с указанной компанией договоры на оказание юридических услуг, которые впоследствии не были оказаны. Кроме того, офис компании (Красноярск, улица Телевизорная, дом 6, помещение 6, комната 7) закрылся, телефоны не отвечают, - рассказывает Дмитрий Горяев.

Большая часть пострадавших – пожилые люди. Обманутые «вежливыми и учтивыми», они оформляли кредиты и приносили их сюда. В среднем каждый заплатил агентству по 40 000 рублей. В общей сумме – это миллионы. И это не все, кого удалось выявить. Наверняка потерпевших от «Агентства правовой защиты» может быть больше. Они могут обратиться в Роспотребнадзор.

В интернете полно негативных отзывов. Набираешь название – и вот вам целый список вываливается. Например: «В интернете искала свою проблему, в окошке высветилось «бесплатная консультация». Позвонила, они пригласили меня к себе. По итогу они как психологи давят на тебя, говорят, что 100% решат мою проблему, и если оплатить сейчас, то только сегодня я получу большую скидку. Говоришь, что нет таких денег, спрашивают, могу ли занять у кого то, просят предоплату и остальное в рассрочку на месяц. В общем от услуг их отказалась» (Maska020794).

«Год назад, ещё в пандемию, позвонили и пригласили на бесплатную консультацию. Три часа обрабатывали, обещая решить вопрос, оформили договор. Заплатила приличную сумму сразу. Дело до сих пор не решается, адвокаты все время меняются, доступа к ним нет. Только девушки на ресепшене постоянно отвечают одно и то же. Ещё и название фирмы поменяли за это время. Просто обман!» (Ирина М.)

«Типичный развод на деньги! Приглашают на бесплатную консультацию, много всего предлагают, обещают решить быстро и с положительным результатом, по факту только собирают деньги! Зря не почитал отзывы заранее» (Алена Ю.)

«Ко мне вышел молодой человек приятной внешности и проводил в комнату. Сразу начал с того, что все пенсионные фонды обманывают пенсионеров и каждому не доплачивают от 2 до 5 тыс. в месяц. Начал приводить суммы, какие я буду получать, если заключу с ними определенный договор. Документы при этом он практически не смотрел, просто сделал вид, что смотрит. На столе случайно лежали документы, из которых видно, что они уже многим помогли. На мой вопрос, сколько стоит услуга и какие сроки, мне ответили, что сроки 3 4 месяца, а с оплатой – так как нет денег, надо взять кредит. Мне предложили прямо сейчас пригласить сотрудника банка для оформления кредита и подписания договора, чтобы побыстрее получить перерасчет за 3 года и все юридические затраты. Я сказала что приду завтра с деньгами. Дома позвонила знакомому юристу, которому я доверяю, и он сказал, что нельзя верить этой компании» (pana 46).