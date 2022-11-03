Освятить или пропылесосить: эксперты изучили видео странных летающих существ в школе в Амурской области

Фото: стоп-кадр с видео

«Девочки, что это такое??» слышится удивленный и слегка напуганный возглас за кадром. На видео: школьный коридор, ночь, и по помещению летают какие-то непонятные шарики, оставляя за собой слегка подсвечивающийся след. Камера наружного наблюдения фиксирует движение странных объектов. «Да это души покойников, наверное, разгуливают. У нас же тут кладбище рядом».

Это случилось в селе Джалинда Амурской области. Ролик, выложенный сотрудницами в соцсети, набрали тысячи просмотров и большое количество комментариев. Мнения разошлись: кто-то считает, что это оптическая иллюзия, а кто-то, что чьи-то души посещают по ночам школу. Что это за странное явление?

- Это очень загадочнее явление, и вполне вероятно, что это могут быть души умерших. Близость кладбища может легко провоцировать такие явления, - отмечает экстрасенс Ирина Трофимова.

- Да, наша школа находится через дорогу от кладбища, из окошек видны могилы. Но явно не покойники к нам в гости ходят – это просто пыль. Осень была теплая, не дождливая. Отсюда и большое количество пыли. Увидела случайно наш сторож, показала другим. Сотрудницы сначала слегка напугались, но потом разум взял верх над эмоциями и разобрались, что здесь никакой мистики, похихикали над своими доводами и все. Если бы что-то паранормальное происходило, то явно это не ограничилось летающими пылинками. Да и на ночь сторожу заступать было бы страшно, а у нас тихо и спокойно, - рассказывает «Комсомолке» директор школы Людмила Шнякина.

Владимир Леванов, директор продакшн-студии «Видео-Профф»:

- Камера, работающая в ночном режиме, сняла полет пылинок в коридоре – вот и все «призраки». Летающие частицы попадают в свет инфракрасных диодов и дают такую картинку. Камера видит то, что наш глаз не в состоянии уловить, а благодаря темноте, эффект чего-то аномального усиливается. Смотрится эффектно, но это всего лишь пыль.

Дмитрий Савва, сотрудник международной научно-исследовательской организации по изучению аномальных явлений:

- Подобные шары достаточно часто встречаются в практике исследований аномальных явлений. С точки зрения оптики мы наблюдаем физические пролетающие объекты находящихся во внефокусной зоне перед объективом камеры. Чаще всего это артефакты, в частности частицы взвеси в воздухе, пылинки, капли воды, насекомые и т. д., пойманные камерой в расфокусной зоне.

Если обратить внимание, то на записи все объекты находятся очень близко к объективу камеры. По всей видимости эти объекты находятся в так называемой «зоне круга», которая находится между объективом камеры и «точкой фокуса». Когда подсветка камеры отражается от воздушных артефактов в «зоне шара», а положение объектов между объективом и «точкой фокуса» приводит к тому, что отражение выглядит как кружок нерезкости. Именно там и оказались эти объекты. В итоге на видеозаписи мы получили летающие круги.

Шлейф которые видны имеют тоже техническую природу и связаны с особенностью скорости записи таких камер. Мы видим, что чем быстрее движется объект тем больше за ним образуется шлейф что связано исключительно с особенностью записи данной камеры, а не с реальным хвостом объекта.

Возможно, в этом углу помещения возник сквозняк или там появились насекомые, это типичный случай в такой практике. Поэтому сотрудники школы могут вздохнуть с облегчением и спать спокойно.

Спутать артефакт перед объективом камеры с чем-то аномальным легко, ну а если есть ещё и основание (в данном случае кладбище, которое располагается поблизости) то такие случаи часто приобретают мистическую форму.