Красноярский фан-парк «Бобровый лог» стал лучшим городским горнолыжным курортом России Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск невозможно представить без фанпарка «Бобровый лог». Он открылся 3 декабря 2006 года и с тех пор дарит жителям и гостям города возможность круто – во всех смыслах – отдохнуть. При этом из года в год он неуклонно развивается, наращивает обороты, зачастую становится местом проведения событий общероссийского и мирового масштаба, как, например, Зимняя универсиада 2019 года.

1 ноября в Сочи в рамках Международного форума «Горы. Туризм. Бизнес» состоялось торжественное вручение ежегодной премии Ski Business Awards. И по результатам конкурса «Бобровый лог» признан лучшим городским горнолыжным курортом России.

- Это огромная заслуга каждого члена команды! Поздравляю коллектив «Бобрового лога», партнеров и всех гостей с получением отраслевой премии «Лучший городской горнолыжный курорт»! Мы постоянно работаем над тем, чтобы радовать наших гостей качественными услугами, новыми сервисами и яркими событиями, – поделился руководитель Фанпарка «Бобровый лог» Константин Нестеров.

Выбор победителей Ski Awards проводится по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта. Этот процесс начинается в августе и продолжается до ноября. Премия Ski Awards проводится ежегодно с 2013 года.

Добавим, что планку первенства красноярский фан-парк держит много лет. Так, в 2020 году он стал победителем в номинации «Лучший всесезонный курорт» среди горнолыжных курортов России. Всего награды тогда получили 15 горнолыжных курортов страны, но красноярский был признан лучшим из них.

Напомним, что фанпарк «Бобровый лог» был построен по инициативе бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. Главным инвестором выступила компания «Норникель», соинвесторами – правительство края и администрация Красноярска.