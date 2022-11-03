Еда - дело местное, или как сегодня поживает столица молока Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сгущенка – продукт стратегический: государство его держит в резерве, и домохозяйки не отстают. И хотя сгущенное молоко почему-то традиционно считается излюбленным лакомством маленьких детей и солдат срочной службы, на самом деле, его регулярно покупают не менее 45% россиян, - таковы данные маркетинговых исследований.

И сегодня мы расскажем, как в столице молока, на Филимоновском молочно-консервном комбинате, производят правильную сгущенку и натуральные молочные продукты.

МЕСТНОЕ – ЧЕСТНОЕ!

Сейчас, когда на полках много разных молокосодержащих продуктов, многие покупатели стали изучать состав.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- У нас нет необходимости «химичить», потому что нам ежедневно привозят свежее молоко фермеры и хозяйства со всего края – принимаем до 400 тонн в сутки, - поясняет Галина Клепец, директор Филимоновского молочноконсервного комбината. – Приемка у нас строгая: в молоке не должно быть антибиотиков. Также проверяем жирность и кислотность и только после этого идет скачивание молока. Все наши продукты, и цельномолочные, и сухое молоко, и сгущенное, мы делаем только из свежего молока, приток идет ежедневно, только успевай перерабатывать.

Директор Филимоновского молочноконсервного комбината Галина Клепец показывает новое оборудование Фото: Мария ЛЕНЦ

Качество готовой продукции зависит от качества сырья – в этом главный секрет производства. Ведь технологии меняются незначительно. Например, сгущенное молоко, как и раньше, производится путем выпаривания влаги из молока и добавления сахарного сиропа. Так делают все производители, однако, вкус получается разный!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Важно, что вся продукция Филимоновского комбината сертифицирована Ассоциацией сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский Стандарт» и имеет знак качества «Зеленая шишка»

МЕСТНОЕ – ВКУСНОЕ!

За последние 10 лет на Филимоновском молочно-консервном комбинате поменялось очень много: здесь устанавливают новое оборудования, ремонтируют цеха, расширяют производственные площади.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Остался неизменным только вкус Филимоновских молочных продуктов!

- В 90-е на предприятии изменили схему работы ваккуумных аппаратов, в которых производится сгущенное молоко, и мы ее очень долго восстанавливали, - поясняет Галина Клепец. - На сегодня можем точно сказать, что у нас эталонная сгущенка. Она производится без добавок, только из молока и сахара. А в сгущенные кофе и какао добавляем только натуральные ингредиенты. Кстати, многие думают, что качественная сгущенка – густая. Наоборот! Она жидкая. Помните, в детстве делали две дырочки в банке и выпивали молоко? Причем, чем жирнее сгущенка, тем она жиже. Самые жидкие – сливки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Отдельная тема – вареная сгущенка, хит продаж филимоновцев.

- Сложно ее производить, но покупатели просят, пришлось делать. Сначала варили в больших кастрюлях на плите, потом сделали огромные чаны, опускаем банки в большой сетке в горячую воду и подаем пар. То есть варим, как раньше дома варили, - рассказывает Галина Петровна. - Есть автоматические автоклавы, куда заезжают банки в корзинках и попадают под горячий душ. Думаю, мы такой когда-нибудь купим. И тогда процесс варки будут контролировать датчики, а пока контролируют люди. Наша варенка сегодня – это практически ручное производство, как дома, но… в промышленных масштабах!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие производители жалуются, что сложно зайти в супермаркеты.

- Если продукт хороший, сетевики сами к вам придут. По большому счету, им нужны только объем и стабильное качество, - говорит Галина Клепец. – Крупные сети охотно берут нашу продукцию, платят вовремя, проблем нет. Раньше были, именно потому мы начали открывать собственные магазины. Со временем сложился коллектив, сложился круг постоянных покупателей, сейчас в Красноярском крае работают 10 наших фирменных точек продаж.

Фото: Мария ЛЕНЦ

МЕСТНОЕ – ИЗВЕСТНОЕ

Филимоновский молочноконсервный комбинат — легендарное предприятие. Его начали строить в 1928 году, а 24 мая 1934 года сделали первую варку сгущенного молока. Сегодня филимоновская сгущенка считается одним из символов Красноярского края, ее знают и любят и дети, и взрослые.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас это самый большой в России молочноконсервный комбинат. Его производственные мощности позволяют перерабатывать до 700 тонн сырого молока в сутки. Любой натуральный продукт – капризный, требует повышенного внимания. Но у коллектива получается выпускать такую продукцию, за которой приезжают издалека. Кстати, большая часть сухого и сгущенного молока идет в другие регионы и страны ближнего зарубежья.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Самое сложное в нашем деле - помыть оборудование, чтобы обеспечить качество и сроки хранения, - говорит Галина Клепец. – Все новое оборудование у нас моет компьютер, который определяет и температуру воды, и концентрацию моющих средств. Еще одна задача – автоматизация производства, только она может обеспечить стабильное качество. В идеале производство молочной продукции должно происходить без участия человека. Человек может забыть или ошибиться, автоматика – нет. От оборудования зависит очень много. Например, скоро установим новую линию розлива, которая будет дополнительно стерилизовать упаковку и таким образом срок хранения молока увеличится до месяца.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наша справка

В богатой на события истории Филимоновского молочноконсервного комбината были и темные страницы. В лихие 90-е собственники сдавали оборудование на металлолом, не платили зарплату сотрудникам, завод простаивал и был на грани закрытия. Свою новую жизнь он начал с 2013 года, когда на стадии банкротства его купили в ипотеку супруги Виктор и Галина Клепец. С тех пор идет постоянная смена оборудования, бесконечный ремонт и борьба за безупречное качество.

Директор Филимоновского молочноконсервного комбината Галина Клепец Фото: Мария ЛЕНЦ

Филимоново снова столица молока Красноярского края и благодаря ему могут работать крупные и мелкие хозяйства на востоке региона.

Конкретно

Адреса фирменных магазинов Филимоновского молочноконсервного комбината

Филимоново:

ул. Трактовая, 30

г. Сосновоборск:

ул. Юности, 1А

ул. Юности, 47

г. Красноярск:

ул. 9 мая, 45Г

ул. Глинки, 35/5

ул. Вавилова, 54

ул. Вильского, 26 к.3

ул. Краснодарская, 9/2

ул. Транзитная, 27/5

Ярыгинская набережная, 15

filimonovo24.ru

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