«Запугивают взрывами и отключением газа»: эксперт рассказал, как отличить мошенников от специалистов газовой службы

Под предлогом проверки газовой плиты в квартиру могут проникнуть мошенники. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По словам жильцов разрушенного после взрыва газа новосибирского дома, незадолго до аварии по квартирам ходили неизвестные и якобы проверяли газовое оборудование. Задержаны двое подозреваемых. Они, по данным следствия, «представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах пострадавшего дома». Что стало причиной трагедии – еще предстоит установить.

Возможно ли подобное в Красноярском крае? Напомним, что в регионе более 1300 многоквартирных газифицированных домов и около 90 тысяч частных домов, в которых пользуются газовыми баллонами.

В Красноярске фальшивые сотрудники «службы газа» - тоже не редкость. Какую опасность они представляют?

Схемы обмана

В криминальной хронике чаще всего мелькают 3 схемы, по которым действуют лжегазовики.

Схема 1: деньги взять, а ремонтировать не прийти

Мошенник представляется работником несуществующей организации. Он даже может предъявить поддельное удостоверение. Цель одна: «прорваться» осмотреть плиту и счетчик, озвучить «неполадки» и сильно завышенный ценник их устранения. Например, красноярской пенсионерке предлагали заплатить более 20 тысяч рублей за замену якобы неисправного счетчика. Хозяина квартиры просят внести сразу большую часть суммы, назначают дату работ и пропадают с деньгами.

Схема 2: «впарить» ненужное оборудование

Торговые агенты ходят по квартирам под видом работников службы газа и навязывают не очень нужное оборудование под видом необходимого. Например, газоанализаторы. Купить их можно в переделах 3 тысяч рублей, однако некоторые красноярцы приобретали их у коммивояжеров за 25 тысяч.

Подпускать людей с улицы к газовому оборудованию небезопасно. Проверить, действительно ли пришедший к вам человек является специалистом «Красноярсккрайгаза», можно по телефону 04 (104). Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Схема 3: провести опасный «ремонт»

Мошенники, пользуясь тем, что их подпустили к газовому оборудованию, могут сразу же начать устранять «неполадки», чтобы выставить хозяину квартиры разорительный счет. В Красноярске были случаи, когда лжегазовики, не имея квалификации и нарушая правила безопасности, устанавливали счетчики и меняли шланги. Хозяевам квартир потом приходилось вызывать «04», чтобы устранить проблемы.

«Они запугивают жителей взрывами, неисправным оборудованием и отключениями от газоснабжения»

Насколько распространено явление, когда в красноярские квартиры под видом сотрудников службы газа в квартиры проникали мошенники? Были ли случаи, когда это заканчивалось большими проблемами? На вопросы ответил начальник аварийно-эксплуатационной службы АО «Красноярсккрайгаз» Николай Пинигин:

Начальник аварийно-эксплуатационной службы «Красноярсккрайгаза» Николай Пинигин рассказал, как распознать мошенников. Фото: «Красноярсккрайгаз».

- Случаи проникновения мошенников были. Но благодаря слаженной работе нашей организации с управляющими компаниями и жильцами серьезных последствий удавалось избежать.

Очень часто лжегазовики пользуются угрозами. Они запугивают жителей взрывами, неисправным оборудованием и отключениями от газоснабжения. Конечно, агрессивная манера общения сильно давит на потребителей, особенно преклонного возраста. Мы неоднократно обращались в СМИ города и края с предупреждением о действиях подобных фирм.

Эксперт так ответил на вопрос: могут ли неспециалисты, вторгаясь в газовое оборудование в квартире, спровоцировать крупные аварии, подобные новосибирской?

- К любым газоопасным работам, а так же ремонту газового оборудования допускаются только специализированные предприятия, сотрудники которых прошли обучение и получили соответствующую квалификацию.

Как распознать мошенников?

Вот какие советы дал жителям Николай Пинигин:

- В первую очередь, обратите внимание на спецодежду: у наших сотрудников на ней логотип АО «Красноярсккрайгаз» и полное фирменное наименование, а не «Красгаз», «Крайгаз» или «Горгаз».

Сотрудники «Красноярсккрайгаза» имеют при себе удостоверения и работают в спецодежде с полным названием организации. Никаких «Красгаз», «Крайгаз» или «Горгаз»! Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сотрудники компании имеют при себе удостоверение установленного образца с оригинальной подписью и печатью. Всегда можно проверить, действительно ли пришедший к вам человек является специалистом АО «Красноярсккрайгаз», позвонив по телефону аварийной газовой службы 04 (104). Работа с населением строго регламентирована: на объекты бригады заходят по утвержденным графикам. С ними можно ознакомиться на официальном сайте. Перед началом любых работ жильцы обязательно оповещаются, либо специалист газовой службы приходит по конкретной заявке.

Важно

Николай Пинигин: «Следить за внутриквартирным газовым оборудованием собственники жилья должны самостоятельно — это серьезная ответственность, и закреплена она законодательно. Потребители должны проводить техническое обслуживание газоиспользующего оборудования не реже одного раза в год».