В Красноярске двух старшеклассников будут судить за лжеминирования школ

В Красноярске двух юношей будут судить за лжеминирования школ Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи завершили расследование в отношении двух 18-летних жителей Красноярска, обвиняемых в «минировании» школ, детсадов и административных объектов в ряде городов. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Так, первому обвиняемому вменяют 10 эпизодов ложных минирований, второму – 1. В декабре 2021 года, парни по электронной почте разослали в школы, детсады и в МЧС письмо с сообщением о бомбе.

В дальнейшем один из приятелей в период с 14 по 20 января 2022 года отправлял аналогичные письма в учреждения Красноярска, Тольятти, Тюмени и Иванова.

В итоге лжеминеров задержали. У них изъяли телефоны и компьютеры. В отношении молодых людей завели уголовное дело. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд.

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