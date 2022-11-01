Красноярцам пообещали теплый ноябрь Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная погоде на ближайший месяц. Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в Красноярске в ноябре 2022 года.

Каким был октябрь в Красноярске в 2022 году

Октябрь порадовал красноярцев теплой погодой, несмотря на довольно холодное начало. В Красноярске после первой холодной недели месяца началось значительное повышение температуры воздуха. В итоге среднемесячная температура в Красноярске оказалась +3 градуса при норме +2,3 градуса. В предыдущем году она составила +2,9 градуса.

Самый теплый октябрь в Красноярске был в 2011 году (+6,2 градусов). Самый холодный – в 2016 году (-4 градуса).

Каким будет ноябрь в Красноярске в 2022 году

Средние температуры месяца ожидаются на 1-2 градуса выше климатической нормы, которая составляет -7,3 градуса. Таким образом, ожидаем температуру около -6 градусов. В частности, теплыми ожидаются начало и конец месяца.

Осадки в ближайшие дни не ожидаются, так как Красноярск находится сейчас в центре антициклона. В ближайшие дни ночные температуры опустятся не ниже -7 градусов, а дневные составят от +2 до +5 градусов.

К ближайшим выходным к нам подойдет сначала теплый атмосферный фронт, затем – холодный. Пойдут осадки в виде сначала дождя, затем мокрого снега, а в конце – обычного снега.

В целом в течение месяца стоит ожидать как морозов, так и оттепелей. Ночные температуры будут колебаться в пределах -5-15 градусов, дневные – от 0 до -5 градусов. Но не исключены повышения, как до положительных, так и до глубоко отрицательных температур.

Что касается точной даты установления устойчивого снежного покрова, то по словам Дмитрия Ульянова, предсказать ее невозможно:

- Когда, казалось бы, он выпадает надежно, начинается потепление. И наоборот. Он установится, когда среднесуточная температура опустится ниже нуля. Но обильных снегопадов в ближайшие дни нам можно не ждать, - рассказал синоптик.