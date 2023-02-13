«Люди с Афонтовой горы генетически – это предки индейцев»: Дробышевский рассказал правду о заселении Сибири

В Красноярске выступил популяризатор науки Станислав Дробышевский. Фото: "Лига странников".

11 и 12 февраля популяризатор науки Станислав Дробышевский прочитал в Красноярске бесплатные научпоп-лекции.

Антрополог не в первый раз выступает перед красноярской публикой. На этот раз, послушать его собрались около 200 человек.

Любители науки слушают лекцию. Фото: "Лига странников".

Своей популярностью кандидат биологических наук обязан не только знаниям, но и умением преподносить их с юмором. За это поклонники дали ему прозвище «джедай науки» и поставили в один ряд с популярными российскими стендап-комиками. После выступления ученый давал автографы и фотографировался с поклонниками на фоне своей «копии» - скульптуры, созданной художниками «Поздеевки» к приезду гостя.

В Красноярске встретились два Дробышевских. Скульптуру создали художники "Поздеевки" к приезду гостя. Фото: "Лига странников".

В первой лекции Дробышевский рассказал о древнейших людях и культурах Сибири. Ни для кого не стало откровением, что сибирские просторы заселялись не самыми первыми на планете. Тем не менее, люди жили здесь уже в раннем палеолите (каменном веке) и оставили следы пребывания. Второй доклад был посвящено любви в каменном веке. Спойлер: проявления высоких чувств встречались уже в далекие времена.

Антрополог рассказывал о том, как люди заселяли Сибирь с каменного века. Фото: "Лига странников".

Станислав Дробышевский ответил на вопрос корреспондента «КП»-Красноярск»: известны ли ему ли места в городе,значимые для антропологов в мировом масштабе?

- Для меня это, конечно, Афонтова гора. Это такая мегастоянка. Там найдено огромное количество материалов. Грандиозная стоянка для палеолита – это вообще редкость, потому что люди жили маленькими группами. Но не только этим она в масштабах мира. Это – путь заселения Америки, на всякий случай. И люди с Афонтовой горы генетически – это предки индейцев, в том числе. Одни из предков, их было много.

Какие еще достопримечательности привлекают популяризатора науки в Красноярске?

- В идеале хотелось бы сходить на Столбы и в музей. Слава Богу, что в Красноярске я не впервые, и во всех главных музеях уже был.

Ученый дает автографы. Фото: "Лига странников".

Справка «КП»

Афонтова гора на левом берегу Енисея получила мировую известность в XIX веке благодаря находкам каменного века. На ней находится группа стоянок позднего палеолита. Более чем за век там были обнаружены костные останки древних людей, жилища, орудия, произведения искусства. Артефакты хранятся в коллекциях Лувра, Эрмитажа, Музея археологии и этнографии в Санкт-Петербурге, минусинском и красноярском краеведческих музеях.

Досье «КП»

Станислав Дробышевский - кандидат биологических наук, палеоантрополог и популяризатор научного мировоззрения, автор научных и научно-популярных книг. Он является доцентом кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

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