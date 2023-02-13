Во время полета из Бангкока в Красноярск на борту самолета ребенок потерял сознание

Фото: Мария ЛЕНЦ

Девочка, летевшая рейсом из Бангкока в Красноярск, потеряла сознание на борту самолета. Как сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на пассажиров, помощь ребенку оказали экипаж и находящийся в самолете врач.

ЧП случилось утром 13 февраля. За несколько часов до посадки внезапно поплохело ребенку – сначала девочку вырвало, а потом она потеряла сознание.

Пассажир, рассказавший о случившемся, отметил слаженную работу бортпроводников, которые оперативно начали оказывать помощь в экстренной ситуации. К ним присоединился и врач-стоматолог из числа пассажиров, который привел девочку в сознание.

В аэропорту подтвердили, что ребенку действительно стало плохо на борту. К прилете самолета на полосе девочку встречала машина скорой помощи.