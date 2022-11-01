Отдай мне брата за сестру: девушка три года выслеживала брата убийцы своей родной сестры ради «кровной» мести

Алина и Олег Фото: соцсети

Поселок Прогресс находится в 180 километрах от Благовещенска, он не очень уж маленький, здесь живет 10 000 человек. Но о громком убийстве, здесь, безусловно, слышал и обсуждает всякий. 23-летнего парня, Олега Шевцова, насмерть пырнула в горло ножом на улице 22-летняя Алина Нещерет. В участке, трясясь, плакала – «он пытался меня изнасиловать!!!». Это произошло 9 июля – лето, суббота, Олег возвращался в тот день от друзей, нетрезвый. Алина просто рано проснулась, вышла со двора на улицу. Вышла из дома, и... оказалась прижатой к забору. Свидетелей не было, но рассказ Алины выглядел правдоподобно: напавший угрожал ножом, но был пьян и не держал лезвие крепко, ей удалось его вырвать. Ножом она ткнула со всего маху, куда придется, попала в шею. Такую версию следователи отрабатывали до тех пор, пока не прочитали записи в телефоне Алины. Оказалось, она уже три года делилась планами о мести.

Алина Фото: соцсети

Две сестры

С детства жизнь обеих девочек – Алины и Кате Нещерет, была не простой. Отца не знали, мать пила, меняла «гражданских мужей», а после пьяной драки, когда порезала одного из них ножом, оказалась в колонии (откуда вышла несколько лет назад). Кате было 10, и она уже в состоянии управиться с домашним хозяйством, ее оставили с бабушкой. А вот семилетнюю Алину определили в детдом. Казалось, все к лучшему: там она пробыла совсем недолго, очень скоро девочку забрала приемная семья, над ней оформили опеку. Жизнь стала совершенно другой.

Алина в приемной семье Фото: соцсети

- Родня неблагополучная так уже не влияла, - рассказывает соседка приемной семьи, Мария Одинцова. - У них правда, все было очень хорошо. И мама – самая лучшая! У них много приемных детей – все ни в чем не нуждаются. Мама хотела отгородить Алину от всего негативного. Алина после 9 класса пошла в колледж в Благовещенске, жила там в общежитии. И хотела дальше учиться, получать высшее, и даже поступила в вуз на ветеринара, но что-то не сошлось, не сдала первую сессию, и вернулась обратно.

Пожар

Год 2019: все Нещерет жили в одном поселке, но в разных домах. 23-летняя Катя по-прежнему с бабушкой, 19-летняя Алина – в приемной семье. Их мать, Наталья Нещерет, в доме свекрови (от очередного гражданского мужа).

- За Катькой начал ухаживать Саня Шевцов, местный бандюга, - соседи хорошо осведомлены о жизни друг друга. – Он старше ее года на три, сидел за убийство (по пьяной драке), давали семь лет, а отсидел 5,5 и вышел по УДО. На что жил? Да шабашил, у нас большинство так. Вообще мало кто «на постоянке» трудится, да и негде. Он ей не сильно нравился, все время ругались, гонял он ее, все слышали. Но замуж звал, вот какие-то такие были у них отношения.

14 октября в восемь вечера на улице Ремесленной Прогресса раздались крики – полыхнул 11-й деревянный дом, где жила Наталья. Оттуда выскочила она сама, вытащив горящую, как факел, Катю. Начала тушить, обжигая руки, пока не подоспела помощь – полиция и скорая.

- По подозрению в поджоге был задержан 26-летний ранее судимый Александр Шевцов, - сухо сообщали в полиции.

Оказалось, за два часа до пожара в доме разразилась драма.

Катя пришла в гости к матери, засиделась, дело шло к вечеру. Александр явился за ней, уже сильно нетрезвый, - внутрь его не впускали. Тогда он сшиб хлипкий крючок двери на веранде, и ворвался внутрь. Наталья пригрозила – позвонит участковому.

Алина Фото: соцсети

Из показаний оперуполномоченного:

«Когда мы прибыли с напарником, - рассказывал старший уполномоченный, приехавший на вызов, крючок на входной двери веранды был сломан. Хозяйка пояснила, что не может выгнать Шевцова, который пришел к ней в дом и не хочет уходить. Девушка, за которой он пришел, сказала, что никуда идти с Шевцовым не хочет. Мы вывели Шевцова из дома, посадили в автомобиль, опросили Шевцова, провели с ним беседу по поводу его поведения. После этого, как от Шевцова было принято объяснение, он сказал, что больше в дом не пойдет, а направится к матери или к друзьям, попросил довезти его до центра поселка. Решив, что Шевцов никакой угрозы не представляет, мы поехали, высадили Шевцова в центре поселка, сами вернулись в отдел полиции».

Но через два часа Александр заявился в дом снова, «накачавшийся» еще сильнее. Схватил стоявшую в доме бутылку растворителя, вылил Кате на голову, чиркнул лежащими на печке спичками.

- Он потом выскочил и кричал «сдохни, тварь!», - соседи до сих пор помнят тот день. – Она, говорят, металась по комнате, от этого загорались вещи, мебель, пока матери не удалось ее вытащить. А вот свекровь, хозяйка, так и не выбралась, погибла.

Катя получила 80 процентов ожогов тела.

Из показаний медсестры:

«14 октября 2019 года я была на дежурстве. В тот день в 23 часа в больницу с ожогом 80-85% всего тела была доставлена потерпевшая. Состояние тяжелое, но она была адекватная, речь была внятная, реагировала и отвечала на вопросы. В первое время была в сознании, и успела все рассказать – На момент поступления в больницу. Сотрудники полиции в моем присутствии взяли объяснение о произошедшем. Она рассказала, что Швецов А.И. облил её растворителем и бросил в неё зажженную спичку. Была помещена для лечения в реанимационное отделение, а в дальнейшем она была направлена в Амурскую областную больницу, где, как мне известно, умерла от причиненных ей ожогов».

20 ноября 2020 года суд приговорил Александра к 21 году лишения свободы.

На этом история, казалось, закончилась. Но нет...

«Он на меня напал!»

За три года о случившемся в поселке позабыли. Кто чем дальше живет из свидетелей истории – мало кто интересовался. Пока не случилось очередное убийство.

Алина Фото: соцсети

В шесть утра 9 июля Алина прямо на улице возле своего дома зарезала Олега ударом ножа. На допросах Алина сначала пыталась выдать все за самооборону – якобы вышла на улицу, увидела Олега, он начал к ней приставать. Она просто защищалась - отобрала у него нож, которым он ей угрожал, и ткнула, куда попала. Но потом подняли переписки, сохранившиеся в соцсетях. В них Алина делилась планами мести – но до конца не рассказывала, что именно задумала. Оказалось, три года она искала способ наказать убийцу сестры, лишив его родного брата.

С Олегом они почти не пересекались, общались в разных компаниях. Но она знала, где он живет, куда и когда может пойти. Скажем сразу – материалы дела сейчас переданы в суд, и все нюансы пока закрыты в обвинительном заключении. Чтобы не было давления общественности и прессы, следователи не раскрывают деталей. Естественно, вопросов много – как Алина выслеживала жертву? Оказался ли в итоге ее поступок спонтанным – ведь вряд ли назовешь продуманным убийством удар ножом на улице. Выследила, или случайно увидела идущим по улице? Как она, при своем весе чуть больше 50 килограммов, справилась со взрослым парнем, который к тому же занимался спортом? Видел ли он, кто его ударил и успел ли рассказать?

Олег Фото: соцсети

Известно, что ударив Олега ножом, Алина пошла домой. Он же упал на улице, пытался остановить кровь из раны и даже сам вызвал по мобильному «скорую помощь». Медики успели приехать и наложили жгуты, но рана оказалась смертельной - возможно, Алина этого не знала. Говорят, к участковому она в тот же день пришла сама, с легендой о нападении. А вскоре во всем призналась, рассказав в подробностях о своих планах мести.

- Она лично мне говорила, что хочет отомстить, да и не только мне – и еще задолго до убийства, года за три, - рассказывает знакомая девушки, Оксана. - Но как отомстить – не говорила. Конечно, я не думала, что она решится на такое. Это ж додуматься!

Не похожий на брата

В поселке, где Алину раньше жалели, сейчас проклинают:

- Сумасшедшая! Такого парня сгубила! Знаете, вы понаслушались про них, конечно, но не все тут у нас плохие, маргинальные, - говорят в поселке. – Этот Олег, которого Алинка сумасшедшая зарезала, как раз нормальным парнем был, в отличие от его брата. Про того Александра у нас все боятся заикнуться. Ему хоть и сидеть 20 лет, а земля-то круглая. Вот что будет, когда он на свободу выйдет?

Олег Фото: соцсети

А Олег один оставался у матери, заботился о ней, - вот как она сейчас. Может, она поэтому и выбрала такое, что побольнее? Кстати, очень любил футбол. Вообще спортивный такой. А девчонка положила его одним ударом, видимо, и он не ожидал, и нож в «нужное место» попал. Его полпоселка знали, дружили. Ему-то за что?

Сейчас Алина находится в СИЗО в ожидании суда. Ей грозит до 15 лет колонии.