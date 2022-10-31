В Норильске под девятиэтажным домом установили систему охлаждения грунта. Фото: krskstat

В Талнахе, втором по величине районе Норильска, установили специальное оборудование для термостабилизации грунта под девятиэтажным домом. Это позволит дополнительно заморозить его и как минимум лет на тридцать обеспечить несущую способность свай.

Заморозить грунт? В городе, который расположен за Полярным кругом? Нет, это не ошибка. К сожалению, из-за изменений климата в Арктике происходит растепление верхних слоев земного покрова. Ученые уже отказываются от такого понятия, как «вечная мерзлота», переходя на «многолетнемерзлые грунты». Все дома в Норильске и его районах были построены с учетом параметров 40-60-летней давности. А сейчас, когда среднегодовая температура воздуха на Таймыре за 60 лет повысилась на 3,6 градуса, это повышает риски устойчивости многоэтажных строений на сваях.

Вот для этого и нужна термостабилизация грунта. Что она собой представляет, рассказывает Иван Глухов, начальник норильского строительно-монтажного участка ООО НПО «Фундаментстройаркос»:

- Система термостабилизации – это технологический трубопровод, который закольцован к наружному конденсаторному блоку и погружен на глубину 12-18 метров под домом под разными углами веерным способом. Охлаждение грунтов происходит за счёт изменения состояния хладагента, который переходит из газообразной фазы в жидкую и наоборот. В результате происходит теплообмен грунтов основания с отрицательными температурами окружающей среды. Такая непрерывная циркуляция обеспечивает подмораживание грунта.

Термостабилизация позволит сохранить несущую способность свай лет на тридцать. Фото: krskstat

Добавим, что работа производится в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. В этом году на термостабилизацию домов в городе из федерального, краевого и муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников направлено 316 миллионов рублей. Завершается работа еще на двух объектах и разрабатывается проектно-сметная документация для термостабилизации грунта для четырех домов Норильска.

Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края:

- Проблема растепления грунта под многоквартирными домами Норильска достаточно серьезная. В 2019 году за счет госпрограммы «Реформирование и модернизация ЖКХ» мы провели первые мероприятия по термостабилизации на двух домах в Талнахе. Технология показала свою высокую эффективность. Безусловно, этот позитивный опыт для сохранения устойчивости домов мы будем тиражировать и далее.