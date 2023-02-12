В Красноярске на рабочей неделе ожидается мороз и солнце Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на грядущей рабочей неделе ожидается штиль, мороз и солнце. Прогноз составил портал GISMETEO.

В понедельник днем будет -16, переменная облачность и без осадков. Ветра практически не ожидается. Ночью похолодает до -26 градусов.

Во вторник резко потеплеет. Днем воздух прогреется до -9 градусов. Ожидается пасмурная погода, без ветра и осадков. Ночью температура понизится до -19 градусов.

В среду и четверг вновь похолодает, днем синоптики прогнозируют -16-17 градусов. Будет солнечно и морозно, вновь без ветра и каких-либо осадков. Ночная температура будет держаться в пределах -24-27 градусов.

В пятницу вновь потеплеет. Специалисты обещают -14 градусов днем и -27 градуса ночью. В остальном погода не изменится – преимущественно солнечно, штиль и без осадков.