В Красноярске ревнивец поджег дом любовника своей гражданской жены

В Красноярске ревнивец поджег дом любовника своей жены. Фото: МВД по Красноярскому краю

Полицейские выдвинули обвинение 50-летнему жителю Канска, который поджег дом на улице Зои Космодемьянской в Красноярске. Об этом сообщает МВД по краю.

Минувшим летом мужчина поругался со своей возлюбленной, но решив сделать первый шаг, поехал мириться к ней домой, где застал девушку с их общим другом. Приревновав красноярку, житель Канска решил отомстить сопернику.

Убедившись, что того нет дома, он подошел к двери, подпалил там картонную коробку с бумагой, после чего скрылся. Деревянный частный дом сгорел дотла. Сумма ущерба составила 725 тысяч рублей.

Подозрение в поджоге сразу пало на мужчину. Вскоре его задержали, впрочем, поджигатель отпираться не стал, полностью признав свою вину.

В отношении 50-летнего мужчины завели уголовное дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Ему грозит лишение свободы до 5 лет колонии. Расследование уже окончено, материалы переданы в суд.