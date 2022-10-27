В УФНС России по Красноярскому краю рассказали о мерах налоговой поддержки мобилизованным Фото: Мария ЛЕНЦ

Подробное описание налоговых мер поддержки можно узнать на специальной странице «Налогообложение в период частичной мобилизации», размещенной на портале налогового ведомства https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/.

Для удобства пользователей, информация на сервисе разбита на блоки, содержащие подразделы по каждой из принятых мер поддержки. Помимо основных тезисов, указано на кого рассчитана данная мера и в какие сроки она предоставляется.

Так, для мобилизованных граждан переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Также вводится мораторий на контрольные мероприятия. Дополнительно к этому, в отношении мобилизованных приостанавливается проведение мероприятий валютного контроля, сдвигаются сроки представления отчетов о движении денежных средств по зарубежным счетам и уведомлений об их открытии (закрытии).

Сообщается, что все принятые меры поддержки будут действовать в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.

Если у пользователя страницы остались вопросы, их можно задать ФНС России через специальный сервис электронных обращений на https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/obr_fts/other_mob/ или по телефону, указанному на странице сервиса налогового органа.