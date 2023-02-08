Удавка для Бони: хозяева на годы забыли на шее у щенка резинку для волос, и она сломала ему трахею

В Красноярске спасают собаку, которую чуть не задушила резинка на шее. Фото: стоп-кадр видео центра защиты животных "Соседи/Бездомный пес".

В эти глаза невозможно смотреть без слез… Чудовищная история произошла в Красноярске: хозяева надели на шею щенку резинку для волос и… оставили на годы. В конце концов, эластичное кольцо сломало питомцу трахею, сейчас его спасают ветеринары, рассказали в центре защиты животных «Соседи».

2 февраля волонтерам позвонили жители улицы Ольховой (это в микрорайоне Нанжуль – Солнечный). Просили приехать скорее: «Собаке срочно нужна помощь!». Зоозащитники выдвинулись на вызов в считанные минуты. Но, когда оказались на месте, обомлели. Признаются, такого не ожидали.

Черная собачка по кличке Боня фактически уходила на глазах. Задыхалась, не могла есть и пить. Была сильно обезвожена, еще немного, и начнут отказывать внутренние органы. Конечно, ее тут же отправили к ветеринару, в центр «Соседи».

Экстренная операция… Врачи не сразу поняли, что такое с собакой. На первый взгляд, ее горло было перетянуто удавкой: «Бинт что ли? Откуда он?». Но, присмотревшись, ахнули: на шее собаки (между прочим, немаленькой) была надета резинка для волос желтого цвета. Такие обычно носят дети.

- Резинка была уже под кожей, - говорят сотрудники. – Что это означает? Щенок вместе с ней рос! Значит, она у него очень давно. За это время резинка передавила и сломала трахею.

Во время операции был один момент: собака вдруг перестала дышать. Сердце работало, а она не могла сделать ни вдоха.

- Врачи целый час качали кислород принудительно, - продолжают зоозащитники. – Искусственно вентилировали легкие. Фактически вдохнули в нее жизнь. Это было сложно – оборудования на такие ЧП в приюте нет.

И все-таки Боню сумели отстоять. Чтобы она могла дышать сама, поставили специальную трубку, трахеостому. Навсегда, то есть собака стала инвалидом. Без помощи человека она не сможет.

Чуть позже выяснилось: Боня была домашней, жила в семье с детьми. Но хозяева отказались от нее – не кормили, а потом и вовсе выставили на улицу. Зачем она им, больная?

Боня получила еще один шанс только благодаря жителям района. Они заметили, что с собакой что-то не так. Забили тревогу, позвонили 005 и волонтерам.

- А у собаки вроде бы есть хозяйка! – разводят руками зоозащитники. – Как же можно было додуматься до такого «украшения» на шею?! Спасибо соседям и их настойчивости: Боне больше не грозит смерть от удушья. Но теперь она инвалид. Будем ее лечить!

Та самая резинка. Фото:центра защиты животных "Соседи/Бездомный пес".

… Разлетевшись по соцсетям, история Бони вызвала бурные отклики:

- Неужели ума не хватило убрать это, когда собака росла? Безответственность хозяев прямо зашкаливает.

- Спасибо врачам за их золотые руки.

- Боня, поправляйся! Живи и дыши!

Сейчас собака борется за жизнь. Она сильно истощена, но аппетит хороший. Поэтому кормят маленькими порциями – через каждые два часа. Ей нужно набирать вес, окрепнуть, нужно, чтобы ушло воспаление. А уже потом можно будет подумать об операции на трахее. В идеале – ее лучше заменить на искусственную.

- Пока прогнозы врачей осторожные. Для Бони делаем все, что возможно, - делятся сотрудники центра. – Она такая благодарная, очень ласковая. Трогательная до слез. Ей очень понравились поцелуи.

Ведь от прежних хозяев она вряд ли их получала. Самое страшное: в семье, где жила Боня, есть еще три собаки, говорят соседи. Все животные в ужасном состоянии, кожа и кости. Но забрать их нельзя: по закону, питомец – это ИМУЩЕСТВО хозяина. Вот только одно «но»: ЖИВОЕ имущество.

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