Красноярский эксперт рассказал, как избежать автоподстав на дорогах

Красноярск - рай для любителей автоподстав Фото: Мария ЛЕНЦ

Города-миллионики с большим автомобильным трафиком – рай для автоподставщиков. Кольца, узкие проезды, перестроения в потоке… Мошенники специально провоцируют аварию, выставляя второго участника виноватым, чтобы нехило нажиться на столкновении. Как себя уберечь? И что делать, если избежать подставной аварии не удалось? Об этом корреспонденту «Комсомольской правды»-Красноярск рассказал эксперт по ДТП Роман Назаров.

В МИРЕ АВТОПОДСТАВЩИКОВ

- Автомошенников я бы разделил на два вида: профессионалы и любители. В Красноярске преобладает как раз второй тип. Как отличить? Любители нацелены на страховку ОСАГО, профессионалы же «работают» исключительно с КАСКО. На ОСАГО тоже можно хорошо нажиться, но нужно много «потрудиться», разбить не один десяток машин. У подставщиков, работающих по КАСКО, суммы гораздо, гораздо существеннее, но и схемы сложнее, в основном там простые водители не нужны. Отмечу, что любители тоже бывают самые разные.

КОЛЕЧКО, КОЛЕЧКО, КОЛЬЦО…

Не для всех автоподставы – это прям бизнес и зарабатывание денег. Кому-то иногда просто нужно починить машину. К примеру, разбил водитель левый передний угол у автомобиля – припарковался случайно в какой-нибудь столб или дерево. КАСКО, полностью покрывающее любые повреждения автомобиля, у него нет, а по ОСАГО починить машину, поврежденную по твоей вине нельзя. Автомобилисту не хочется платить за ремонт своими деньгами. Поэтому он отправляется на кольцо. Проезжает несколько раз по внешнему кругу и обязательно встречает какого-нибудь водителя, собирающегося съезжать с кольца со второго (внутреннего) ряда, что делать строжайше запрещено – нужно перестроиться. Но у нас так ездят, надеясь на авось. И на разборе ДТП он будет прав, ведь водитель-жертва нарушил ПДД.

Эта же схема работает и на «бизнесменах», только они более «заряженные»: ездят на определенных машинах стареньких годов, чаще всего это Nissan Cedric или Gloria нулевых годов выпуска. Машины больше не производят, запчастей б/у практически нет, а новые вообще купить нереально. У страховых при расчете по базе РСА выходят крупные суммы, чаще всего превышающие стоимость самой машины.

Только вот есть одна проблема у подставщиков – не окажется у виновника страховки, а у них «допа» (дополнительная страховка к ОСАГО от водителей без полиса – прим.ред), защищающего от водителей без ОСАГО, и машина разбита зря.

Как себя уберечь?

- Съезжать только с внешнего ряда. Не смогли перестроиться до съезда? Сделайте еще круг. А лучше вообще дальше правой полосы не заезжать, чтобы лишний раз не подставляться. Да, кольцо можно полностью проехать по внешней полосе, это не нарушение.

- Сбавьте музыку. В тишине можно услышать рев двигателя, который резко начал ускоряться, чтобы удачно столкнуться с вашим автомобилем.

- Не разгоняйтесь, оставьте себе возможность успеть притормозить и пропустить мимо себя этот автомобиль. Чем выше скорость – тем больше тормозной путь.

- Включайте поворотники. Водители иногда сами подставляются, перестраиваясь без сигналов поворота. Мошенник обязательно этим воспользуется.

Что делать, если все же попали в сети мошенника?

Ищите записи с видеорегистраторов других автомобилей, с уличных камер видеонаблюдения. На них должно быть понятно, что мошенник специально подставил свой автомобиль под удар. Да, вину с вас это не снимет – съезжать со второй полосы нельзя. Но могут признать обоюдную вину, что гораздо лучше, чем ничего. Главное, чтобы у подставщика ОСАГО было, иначе возмещать свои 50% можно будет десятилетиями по 1000 рублей в месяц. Кстати, для таких случаев тоже есть своя защита – называется дополнительная страховка от бесполисных водителей. Оформить можно в своей страховой или любой на выбор. Стоит не дорого, но очень сильно выручает.

ПРОЕЗЖАЙ, ПОЖАЛУЙСТА

Еще один самый популярный вид подстав в Красноярске – когда водитель делает вид, что пропускает автомобиль, а потом внезапно ускоряется и бьет.

Чаще всего «водитель-пропускальщик» подъезжает к перекрестку спокойно, размеренно, но не тормозит, чтобы пропустить другой автомобиль, стоящий на поворот. А только лишь притормаживает, создавая видимость. А потом чуть притапливает педаль газа и вот уже поворачивающий виноват.

Поэтому если вас пропускают, ответственность за дальнейшие действия вы берете на себя.

Как избежать?

- Убедиться, что водитель остановился, а лучше дождаться более менее пустой полосы.

Что делать, если попался?

- Искать много-много видео: с регистраторов очевидцев и наружных камер наблюдения.

ПО ПРОТОПТАННЫМ ДОРОЖКАМ

Есть в Красноярске, да и в любом другом городе места, где знаки и правила предписывают одно движение, а водители из удобства или по привычке ездят иначе, нарушая тем самым правила движения. Но в ДТП не попадают – ведь основная масса знает, что здесь лучше притормозить и пропустить, а здесь перестраиваться бесполезно. Этим автоподставщики тоже любят пользоваться. Мошенник выбирает час-пик, когда машин просто ну очень много и… бьет нарушителя.

Как избежать?

- Менять водительские привычки – стоит знак можно только прямо, значит никаких поворотов направо или налево, даже если когда-то тут можно было иначе. Да, все так ездят. Да, это может быть удобнее и быстрее. Но целая машина, согласитесь, приятнее?

Что делать, если попался?

- Кусать локти. Тут не сделаешь ничего, просто кто-то очень удачно воспользовался нарушением ПДД. Есть, конечно, вероятность, что можно выйти на обоюдную вину – подставщик ускорился, резко затормозил без причины, но это редкость. Видео можно запастись и попросить разбор, но вероятность ничтожно мала.

А ТЕПЕРЬ «ПОПЛЯШИ»

- Редкая из-за камер наружного наблюдения, но все равно встречающаяся подстава: когда водителя намеренно заставляют вилять, петлять и уходить от искусственно созданного препятствия. Используется только в глухих от глаз наружного видеонаблюдения местах.

Тут работает целая группа автоподставщиков: одни создают помеху в виде внезапно появившейся собаки, бутылки, бревна или еще чего-либо, заставляя водителя резко сменить полосу. Другие же в этот момент удачно подставляют машину под удар.

Давайте будем честными – на рефлексах водители в 95% случаях будут стараться уйти от столкновения. На это и расчет. Мало кто обладает хладнокровием, чтобы сбить собаку, к примеру. Или не потеряет ориентацию при появлении летящего в машину бревна.

Как избежать?

- Не крутить резко рулем, смотреть по зеркалам и не паниковать. Разволновавшись, можно натворить ошибок. Вы не сможете оценить ситуацию и найти безболезненный выход. Поэтому сохраняем максимально хладнокровие, все эмоции потом. Может быть, нужно всего лишь притормозить, или чуть-чуть совсем подвинуться вправо или влево, не меняя полосы, чтобы пропустить препятствие под днищем машины.

Что делать если попался?

- Может помочь видеорегистратор – свой и очевидцев. Который заснял, как вам специально создали помеху. Это будет поводом для дополнительной проверки, а не мошенник ли второй водитель?

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

- С автоподставщиками можно и нужно бороться. Даже если на первой стадии (при оформлении аварии, разборе ДТП и получении выплат от страховой) не удалось доказать, что второй участник ДТП мошенник. Это можно сделать в суде. Недавно мой коллега – юрист Сергей Смирнов – закончил судебное разбирательство с одним из автоподставщиков. К нему обратился водитель автомобиля Ford Mondeo, который заподозрил во втором участнике аварии мошенника.

Мужчина ехал по крайней левой полосе, в соседнем ряду с ним, в попутном направлении, ехала девушка на Nissan Cedric. Машины одновременно подъехали к перекрестку: с крайней левой полосы, где ехал Ford, можно было повернуть только налево, со второго ряда – прямо и налево. Водитель Forda по какой-то причине не стал сворачивать, а нарушил правило и поехал прямо. А в это время девушка на Nissan, также поехавшая прямо, заприметила нарушителя, и внезапно начала сворачивать налево.

Водитель Forda успел среагировать, увеличил скорость и ушел левее, но контакта между машинами избежать ему не удалось.

По правилам – все верно. Ford виноват, сам же нарушил. А на деле...

Оказалось, что за последние пару лет девушка на Nissan Cedric участвовала в 9(!) официально зафиксированных ДТП. Не до конца восстановила машину, и попыталась отсудить у владельца Ford, с кем столкнулась в юбилейный 10 раз, деньги не только за свежие повреждения, но и за часть старых. Это выяснилось во время экспертизы, которая четко дала понять, что некоторые поломки не могли произойти во время этой аварии.

В итоге вместо 250 000 рублей, которые владелица Nissan Cedric требовала на ремонт с водителя Ford через суд, она получит всего 15 000 рублей.

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