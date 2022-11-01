Одни забыли в самолете костюм Чубакки из секс-шопа, другие спящего младенца: семь реальных историй из жизни бортпроводницы

Полетели? Фото: Мария ЛЕНЦ

Мне бы в небо! Полеты, кто-то их обожает, кто-то безумно боится… А для бортпроводницы Алины авиация – вся ее жизнь (ну почти). Летает больше 15 лет, историй накопилось сотни - как раз на авторский телеграм-канал «Рейс 69». Самые интересные Алина рассказала «Комсомолке». Без купюр, поэтому на условиях анонимности.

- Вкратце о себе: я бортпроводник-инструктор российской авиакомпании. Мне между 30 и 40. Канал веду больше трех лет. Но сохраняю инкогнито – я человек непубличный. Оттого не иду, например, на YouTube. Я обыкновенная девушка. Люблю своего мужа, ребенка, близких. Итак, полетели?

Ремня бы

Существует пассажирская легенда, если не вскочить с кресла после посадки, самолет улетит вместе с вами обратно.

… Лет 10 назад к одному из самолетиков пристегнули тягач, чтобы задним ходом припарковать на стоянку. Движки уже не работают, и все, естественно, выстроились в проходе.

После посадки с места сразу лучше не вскакивать. Фото: Мария ЛЕНЦ

Провода бегают, старательно пытаются усадить. Одного посадишь – хоп! – сзади четыре головы вылезет. Да сядьте вы уже, наконец! После пятой просьбы я плюнула, взяла пару черешен. И тут крюк тягача оторвался.

Самолет дернуло ОЧЕНЬ резко, черешневые косточки со свистом вылетели у меня изо рта, долетели ряда до 16 - кому-то в лоб. Я была пристегнута, с места не вышвырнуло. А детей, которые с ногами прыгали по креслам, перекинуло вперед ряда на четыре. Благо отделались парой синяков. Но те, кто стоял в проходе, упали и перепугались страшно.

Началась паника и ор. Моя коллежка, которая усаживала людей, тоже свалилась, по ней потоптались. С работы вернулась с рукой в гипсе. НО! Все сели и пристегнулись за минуту. И даже потом со страху не сразу встали.

Забыли на борту

У хирургов, каждой уважающей себя реанимаги, есть личный музей всякой дичи, которую они нашли в пациентах. Я не отстаю.

Мой топ по забытым вещам на борту открывает… вставная челюсть. Вот раз в три месяца – стабильно - эти зубы меня преследуют!

Дальше - сумка с секс-игрушками. Экипажу всегда безумно интересно взглянуть на счастливую обладательницу разных костюмцев для ролевых игр: Чубакки, например, из тайского секс-шопа.

Некоторые в полете так расслабляются, что забывают на борту даже ценности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Потом свидетельство о браке, порванное, в файле, в нем же два обручальных кольца.

И, наконец, ребенок двух лет от роду, найденный спящим под креслами. Причем автобус с пассажирами уже уехал, родители даже не почесались. Вспомнили уже на таможне, что вроде как их больше было изначально.

Один подгузник и целый флот

Нет женщины прекраснее на свете, чем женщина с ребенком на руках! Не успел самолет выйти на эшелон, как в туалет уже ломится пассажирка с воплем «У меня памперс грязный!». Открываю, и эта проворная лань за доли секунд кидает раздутый памп в унитаз, нажимает смыв. Это трындец, товарищи! Туалет мгновенно забивается.

- Вот скажите, вы дома тоже использованные подгузы бросаете в унитаз?

-Ну, я же не дома!

Дети на борту - отдельная история. Фото: Мария ЛЕНЦ

В любой авиакомпании есть фейлы, когда один маленький подгузничек с легкой руки мамы-путешественницы меняет движение всего флота, перекраивает расписание на сутки. На иностранной технике эта оплошность может вывести из строя все туалеты сразу. Либо, что еще хуже, содержимое начнет выплескиваться на пол и течь в салон. Поэтому самолет нужно экстренно сажать, искать новый… Когда я это все перечисляю, фоном очень хорошо слышно, как работает машинка для пересчета денег…

Спас пассажиров и экипаж

Теперь расскажу, что такое «уйти на второй круг». 7 января, Рождество, рейс Уфа - Хургада. Видно огни аэропорта, все уже одной ногой на земле пирамид и фараонов.

Неожиданно слышу в кабине: «Ах, ты ж…!». И самолет практически у самой земли резко идет на взлет. Это неприятное ощущение, очень. Чувствуется сильное давление на ноги, в голову, по ушам. Все на взводе. Еще полчаса манёвров, и самолет, набрав высоту, снова начинает снижаться. Садимся в штатном режиме.

Только бдительность командира спасла 350 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

На земле узнаю детали. На взлетке оставили БЕНЗОВОЗ! Виноватого уже виноватят по полной. И только бдительность командира, который заметил машину, уберегла 350 человек…

Откачали «развратницы»

Чартерный рейс Хургада – Россия. Мужчина лет 50 с резкой болью в сердце теряет сознание. Оттаскиваем на заднюю кухню, начинаем возвращать к жизни. Над нами причитает его супруга.

Коллежка, сев сверху, активно делает непрямой массаж сердца. А я - искусственное дыхание. Все, как учили. Через минуты полторы мужик открывает глаза. Первое, что видит: его оседлала красивая женщина с пятым размером груди, вторая дышит ему в рот.

Мужчина широко улыбается. Но тут подает голос его «половина». За шкварник снимает Машу и давай выговаривать:

- Где вас учили так развратно реанимацию проводить? Бесстыдницы! Постыдились бы на чужого мужа садиться и нацеловывать! Позор!

Ну а мы что? Спасибо, что живой, чувак!

От 13 зарплаты не откажусь!

Летных суеверий вагон и маленькая тележка. Процентов 90 - дикий баян. Лично я верю только в одну примету. Каждый бортпроводник, пилот, технарь знает, нельзя шить перед рейсом.

К полету готовы! Фото: Мария ЛЕНЦ

Любой авиатор может вам поведать пару историй, как кто-то осмелился что-то зашить. И как они из-за этого сидели по задержке пару суток, неделю, МЕСЯЦ! Жив ли после этого тот несчастный с иголкой, не уточнялось.

Как-то перед рейсом мой коллега неудачно наклонился, и форменные брюки с треском пошли по швам на заднице. Показались симпатичные мужские боксеры с картинкой в виде летающих монстров.

Парень - воробей стреляный. Про шитье знает. Пошли искать ему вторую пару брюк. Мужских нет, зато есть три пары женских. Выбирай любые. Так и полетел до дома не в лабутенах, но в офигительных штанах.

… Еще в иностранных лизинговых самолетах иногда отсутствует 13 ряд, вы знали? Я вот тоже нет, пока новенький самолет не долетел до средней полосы России, где об этом также не помышляли. На посадке выясняется, у нас проданы места на несуществующий ряд. И конечно, самым злым, «явамщастутустроюфейрверк» пассажирам. Самолет битком. Задержка. А все из-за безобидной циферки. Путем долгих переговоров 13-ый ряд превращается в 33-й.

Историй на высоте - сотни! Фото: Мария ЛЕНЦ

В полете, только и разговоров:

-Я 13 числа родился, между прочим!

-У меня на машине номер 666, и что, не ездить теперь?

Звездим

Есть такая плюшка у стюардессы, с рук покормить живую звезду. Могу рассказать про самых интересных.

Филипп Киркоров. Смешной и огромный дядька в клоунской одежде. Но довольно вежливый, веселый. И на этом спасибо. Бортпроводниц называет небесными феечками.

Гриша Лепс. Мой постоянный пакс. Попадался каждые полгода, запомнил. В один из рейсов вручил мне подарочный вариант своего диска с автографом. А также 100 евро, на которых черным маркером написано «С любовью от Гриши Лепса».

Люба Успенская. Дама с модной собачкой. Пришла, положила ножки в грязной обуви на откидной столик в бизнесе. Сразу видно интеллигентную, воспитанную женщину средних лет.

Никита Джигурда. Впечатление однозначно производит сразу. Всех женщин в самолете называл только богинями и целовал всем руки. Пел песни. Читал стихи. Сорвал бешеные овации у всех пассажирок. Выходить не хотели, так и стояли подле него и слушали, заглядывая в рот.

Полетели? Фото: Мария ЛЕНЦ

БП-словарик

БП, провод, стюра – рядовая бортпроводница. «Стюардесса» уже свое отживает и превращается в анахронизм. Самые красивые, с амбициями, называют себя «стю».

Трюфели – пассажиры бизнес-класса.

Экономисты – соответственно, остальные.

Паксы – все пассажиры.

Обезьянничать – показывать аварийно-спасательное оборудование.

Касалетка - коробочка из фольги, в которой приносят питание.

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