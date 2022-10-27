Сердце Ариадны: дочь Марины Цветаевой осудили на вечную ссылку в Сибирь, а она, как по волшебству, меняла там судьбы людей

Личное дело Ариадны Эфрон. Фото: архив.

Выпускница высшей Школы Лувра стоя на коленях выводит на плакате бравурные лозунги. Самодельные кисточки из коровьего волоса, красная краска из свеклы. Вместо большого стола - студёный пол, на нем и работала. А на улице -50. Сколько раз обмораживала пальцы! Художница, поэтесса, переводчица Ариадна Эфрон, она же осужденная на вечную ссылку в ледяной Туруханск. Впрочем, даже там, на Крайнем Севере, сумела не только сохранить себя. Дочь Марины Цветаевой, как по волшебству, меняла судьбы окружающих, рассказала «Комсомолке» местная жительница Светлана Бабаева. Ей и ее семье довелось стать свидетелями этих событий.

Отвоевала у смерти

Так совпало: Ариадна Эфрон вернулась в СССР из-за границы в роковом 1937-м. И уже спустя два года была арестована по статье «Шпионаж». Ей было всего 26.

Восемь лет лагерей… Далеко не сразу узнала, что стала сиротой: отца расстреляли, мама покончила с собой. А в 1949-м за ней снова пришли. Просто как за осужденной раньше. Приговор был жесток – ссылка. Пожизненно.

Открытка из ссылки. Фото: архив.

- Из Красноярска ехали пароходом по Енисею. С севера, как из пасти внеземного зверя, несло холодом. Каково же будет дальше! (из письма Борису Пастернаку).

Но ее будто что-то оберегало: по пути в Сибирь Аля знакомится с учительницей английского Адой Федерольф. Тоже ссыльной - на вечное поселение в Туруханск. Две женщины одной судьбы стали, как сестры. Однажды Ада спасла подругу от гибели. Когда та доходила от голода, раздобыла буханку хлеба. Фактически отвоевала у смерти.

Такой была комнатка, в которой жила Ариадна Сергеевна в Туруханске. Фото краеведческий музей Туруханского района

Чтобы выстоять, договорились жить вместе. Сняли угол в избенке на окраине Туруханска. Но главное – нашли какую-никакую, а работу: Аля стала уборщицей в школе, Ада - судомойкой в столовой аэропорта. Если бы никто не нанял, пришлось бы ехать еще дальше на север.

Оклад у Али был копеечный – 180 рублей в месяц, а обязанностей…

- Занята ремонтом — побелкой, покраской, мою огромные полы, пилю, колю — работаю 12—14 часов в сутки. Воду таскаем на себе из Енисея — далеко и в гору. Походка и вид у меня стали лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, понурые и костлявые. Но глаза впитывают великую красоту Сибири. Не меньше, чем вернуться, безумно хочется рисовать (из письма Борису Пастернаку).

Первый дом

Зато следующий, 1950 год, выдался счастливым. Друзья и родные собрали деньги. И они с Адой смогли купить домик на берегу под елями. Самый простой, одна комнатка. Но из окна было видно, как встречаются серебряный Енисей и синяя Тунгуска, изумительное зрелище! Для Али это было первое за 38 лет жизни свое жилье.

"Енисей сливается с Тунгуской, Старший брат встречается с сестрою. Та течет полоской синей, узкой, Тот — широкой полосой седою", - Ариадна Эфрон. Фото Светлана БАБАЕВА.

К тому же повезло с работой. Ее приняли в дом культуры художницей. Для «изменницы Родины» любая культурно-просветительская работа - под запретом. Но в Туруханске была острая нехватка творческих единиц. Неблагонадежная? Начальство закрыло на это глаза. Вдобавок выяснилось: талант имеется. Но это сыграло злую шутку: теперь работала по 14 часов. За ту же, скромную, зарплату.

Старый клуб, в котором работала Ариадна Эфрон. Фото: архив.

Мастерили декорации, спектакли ставили раз в три месяца. Постепенно маленький ДК стал чем-то бОльшим, людей туда тянуло, как магнитом.

Почему? Один пример. Накануне 1953 года врачи поставили Ариадне серьезный диагноз. Но в больницу не торопилась: рисовала, вырезала, клеила. В итоге клуб было не узнать. Местная детвора увидела, что такое настоящая новогодняя елка - в первый раз!

«Золотой человек»

- так отзывалась об Ариадне Эмма Бабаева. Она работала в клубе уборщицей, знала художницу почти шесть лет.

Эмма Бабаева, она общалась с Ариадной Эфрон в течение почти шести лет. Фото архив семьи

- Всегда вспоминала о ней с теплом, - улыбается дочь Эммы Филипповны Светлана. – Ариадна Сергеевна много о себе не говорила, но однажды призналась: «Моя мама была поэтесса». О Цветаевой тогда в Туруханске никто не слышал. Моя мама немка, разговаривала с акцентом. Слово «поэтесса» было для нее не совсем знакомое, заморское что ли. Переспросила: «Писательница?» - Да, - не стала спорить собеседница.

Светлана Бабаева, ее мама была доброй знакомой Ариадны Эфрон. Фото: архив семьи

По словам Эммы Бабаевой, у Ариадны Сергеевны был редкий дар – сочувствовать людям, поддерживать их. Много расспрашивала о ее жизни, как попала в Сибирь?

- В 1941 году бабушку с двумя дочками выслали из Саратовской области, - делится Светлана Николаевна. – Только потому, что немцы. Осенью привезли в Дудинку и сказали: «Жить хотите? Ройте себе землянки!». Мама, ей был 21 год, пошла на стройку, там встретила моего отца, он был инженером. Поженились, родились четверо детей.

Но одна из сестер умерла почти сразу. Это было на строительстве «дороги смерти» Игарка – Салехард (ее считают утопическим проектом ГУЛАГа – прим.ред.). Потом перебрались в Туруханск.

На фото - Вова (ему подарила первые пинетки Ариадна Эфрон) и Света, дети Эммы Бабаевой. Фото архив семьи

- В 1950-м появился Володя, младший, - вспоминала Эмма Бабаева. – Я тот день была в ДК, стояла домывала пол. Терла, он же некрашеный был. И тут у меня как начались схватки! Ариадна Сергеевна перехватила тряпку. Отправила меня в роддом, а сама домыла пол. Я кое-как успела добраться, благополучно родила. А она связала крючком красивые пинетки и шапочку - белые, подарила мне. У нас же ни пеленок, ничего не было – нищета страшенная! Стала я ребенка забирать, надела на него обновки, акушерки ахнули: «Самый нарядный мальчик!».

Спелись и поженились

А для семьи Абалаковых дочь Марины Цветаевой стала кем-то вроде Купидона.

- В Туруханск я приехала в 1954-м, - рассказывала Нина Ивановна Абалакова. – Начала ходить в клуб, там произошло мое знакомство с Ариадной Сергеевной. Клуб сделался нашим домом, отдушиной.

На одной из репетиций мы познакомились с Борисом Абалаковым. Он работал в аэропорту. Я репетировала песню к смотру. Там были слова «И только одна, ты одна виновата, что вдруг загрустила гармонь». Потом мы с Борисом пели вместе многие песни… Ну и первым человеком, который поздравил нас с началом семейной жизни, была Ариадна Сергеевна. И еще один поразительный случай. Когда уже после реабилитации она уехала из Туруханска, нам из Москвы пришла маленькая бандероль. Там лежала пластинка «И только одна, ты одна виновата, что вдруг загрустила гармонь». Мы были бесконечно благодарны.

На фото Калиса Канаева в пальто от Ариадны Эфрон. Фото: краеведческий музей Туруханского района

… Калиса Канаева пришла в клуб 16-летней, пела в хоре. Простая сельская девчонка, что видела в жизни? Ариадна Эфрон взяла ее под свое крыло. Разглядела талант – у Калисы был яркий звучный голос. Убедила поехать учиться, отдала свое единственное пальто. Но у девушки началась опасная болезнь, пришлось вернуться. А песню она не бросила, организовала свой хор, гремели по всему краю. Вот такая она, «крестница» Ариадны Эфрон.

Хорошие руки

- Она была доброй не только к людям, - продолжает Светлана Бабаева. – Тогда многие уезжали, бросали собак. И те бродили по поселку. Огромные, их называли водовозы – на них возили дрова, сено, воду. Если Ариадна Сергеевна увидит бездомную собаку, обязательно покормит. Всегда носила что-то в своей сумочке.

У них с подругой тоже была собачка Пальмочка. Маленькая, но очень храбрая. Когда они ходили за ягодой (а леса тут богатые), всегда брали ее. Знали, так не заблудятся, все будет в порядке.

Экспозиция, посвященная Ариадне Эфрон в краеведческом музее Туруханского района. Фото музей

Когда их реабилитировали, в 1955-м, Пальма как раз ощенилась. Увезти ее собой было невозможно. Пристроили к знакомым, нашли хорошие руки. Только попросили, чтобы собаку не выпускали, пока не отойдет теплоход. Были уверены, схватит в зубы щенят и кинется за ними. Такое преданное сердце!

P.S. Ариадна Эфрон с подругой вернулась в Туруханск лишь однажды, в 1965-м. И узнает: их домик на берегу смыло наводнением, клуб сгорел. В музее случайно встретит добрую знакомую, немку Эмму. Но толком поговорить не успеют – мало времени. Останется лишь память и… ели на пригорке.

Те самые три ели, под которыми стоял домик Ариадны Эфрон. Фото Светлана БАБАЕВА.

За помощь при подготовке публикации «КП» выражает благодарность краеведческому музею Туруханского района и его руководителю, Татьяне Юрьевне Сергиенко.