Спорт как возможность

Встреча с чемпионом - Виталием Минаковым в Саяногорске. Фото: Елена ВАГИНА

РУСАЛ строит центры спортивных единоборств. В этом году их планируют открыть в трех городах: Саяногорске, Братске и Тайшете.

Чтобы заинтересовать мальчишек и девчонок спортивными единоборствами, привлечь их в новые центры в этих города отправились известные российские спортсмены боблеист Александр Зубков, борец в греко-римском стиле Алексей Колесников и многократный чемпион мира по спортивному самбо Виталий Минаков.

«Встречи с чемпионом»

В Братске и Саяногорске побывал знаменитый боец, кумир миллионов Виталий Минаков. Полные залы – дети, подростки, родители, тренеры, и вопросы, вопросы, вопросы. «Комсомолка» не упустила возможности встречи с чемпионом в Хакасии и приглашает вас, пусть и виртуально, присоединиться к ней. Итак, вопросы чемпиону от саяногорцев, «Комсомолки» и наших коллег.

Пишу вопрос чемпиону! Фото: Елена ВАГИНА

Официальные титулы Виталия Минакова (неполный список – Прим. автора) - мастер спорта по дзюдо и вольной борьбе, чемпион Bellator ММА, заслуженный мастер спорта России. Неофициальный и самый яркий, попадающий в образ – «брянский богатырь»: Виталий родом из Брянска. Результаты бойца впечатляют даже людей, далеких от спорта. За время выступления в смешанных единоборствах Виталий провел 24 боя. За десять лет - ни одного поражения на профессиональном ринге.

- Как вы пришли в спорт?

- Это были 90-е годы, непростые и для страны, и для каждой семьи. И бесконтрольные годы для детей: мы росли во дворах. Отец, как и все, старался зарабатывать деньги, но находил время на спорт, занимался волейболом, баскетболом. Меня тоже приобщал. Но меня мало интересовал спорт, предпочитал друзей в дворовой компании. Но все же и родители, и обстановка вечного противостояния тех лет, когда нужно было постоять за себя и за младшего брата, подвигли меня прийти в зал. Я, кстати, был активным парнем, но физически слабым. И ушло много лет и много сил, чтобы скелет, обтянутый кожей, стал тем, чем стал.

- Чем мне поможет спорт?

- Спорт – не мышцы и не умение отломать кому-то уши. Спортивный зал – это, прежде всего, коллектив. Это жизнь в социуме, который воспитывает сам себя. В спортивных залах не бывает негативных коллективов, они - здоровые. Они либо выдавливают плохое зерно, либо исцеляют его. Поэтому я всегда говорю родителям: отдавайте ребенка в спорт, неважно какой. В коллективе нужно общаться, договариваться, находить компромиссы, в хорошем смысле подстраиваться – все это поможет во взрослой жизни. Спорт дает возможность стать конкурентным. Недавно на молодежном форуме РУСАЛа и En+ , куда я был приглашен, прозвучала очень хорошая фраза: «Сегодня, чтобы идти в ногу со временем, нужно идти в два раза быстрее».

- А если я родился не для спорта?

- Я тоже долгое время считал, что родился не для спорта (смеется. – Прим. автора). Для чего каждый из нас родился, знает только Господь Бог, и время расставит все на свои места. Спорт учит ставить цель и добиваться ее.

- Какие качества вам помог развить спорт?

- Целеполагание, трудолюбие, целеустремленность, терпение, преодоление самого себя. Я считаю, что способность побеждать самого себя – самое главное. Побеждать слабости, сиюминутные желания во имя глобальной цели. Я точно знаю, что у тех, кто занимался спортом, больше навыков, умений и внутренней силы для серьезного жизненного пути.

- В чем вы видите свою задачу?

- Мне бы хотелось, чтобы в спорт пришли те, кто к нему равнодушен. На встречах я рассказываю о преимуществах спорта, и они на самом деле колоссальные. Это не только и не столько физическое состояние, навыки, но и качества, которые помогают самореализоваться в дальнейшей, неспортивной жизни.

- Как поверить в себя, когда никто не верит?

- Наши условные недоброжелатели должны нас мотивировать, чтобы двигаться дальше. Те, кто в нас сомневается, встречаются на нашем пути, чтобы подстегивать нас, двигаться вперед, принимая вызов.

Как поверить в себя, когда никто не верит. Фото: Елена ВАГИНА

Чтобы добиться успеха, нужно жить по формуле – 95 процентов времени любимому делу и только 5% - себе.

- Единоборство – травматичный вид спорта?

- Совсем нет. Мои травы от собственной беспечности, процентов 90 от глупости, юношеского максимализма, хотя он и нужен для побед. Слушал бы больше тренера, было бы меньше травм. Когда балуешься в зале, пытаешься изобразить что-то на турнике, и потом тебя везут, гипсуют.

Спорт вполне возможен без тяжелых травм.

- Как вы учились в школе?

- На самые популярные оценки, международные (смех в зале. – Прим. автора). С «тройки» на «четверку», с «четверки» на «тройку». Много времени уделял спорту. Плюс мои хорошие оценки разбавляли «двойки» за поведение. У старшего сына ровно такая же история. До сих пор я задаюсь вопросом: зачем оценивать поведение и ставить в журнал эти «двойки», ведь так и рождаются комплексы.

- У вас были конфликты с родителями?

- Как у всех подростков в период взросления. Конфликты поколений были и будут. Поведение подростка - это просто химия, гормональные всплески: ты сталкиваешься с новыми для себя чувствами, эмоциями, ощущениями, тебе кажется, что тебя не понимают. Возможно, так оно и есть, и родители в чем-то неправы… Кстати, я бы хотел сказать родителям еще об одном плюсе спорта. Подростки часто ищут авторитеты на стороне. Ими могут стать тренеры. Мои отец и тренер вместе прекрасно «работали» над моим воспитанием, я даже не знал, что они делятся, обсуждают мои проблемы, как и что лучше сделать.

- Как правильно питаться?

- Хорошо! Кушать надо, конечно, обязательно. В то время когда я занимался, выбора особо не было. Для меня самой вкусной едой были мягкий батон и лимонад.

- Вы дрались в детстве? Единоборства провоцируют агрессию?

- Ну, может быть, в начальной школе. Когда стал заниматься единоборствами, необходимости в самоутверждении уже не было. Сколько я себя помню, все негативные эмоции, если они у меня были, я всегда оставлял на бойцовском ковре. Физическая нагрузка очень положительно влияет на человека. В 2014 году мне пришлось оставить спорт. Два года я не был в зале. Качество жизни изменилось кардинально: появилось раздражение, плохое настроение. Я вернулся в зал, и все встало на свои места.

- Каким видом единоборств лучше заниматься?

- К чему душа лежит, тем и занимайтесь. Приходите в зал, попробуйте и одно, и другое, и третье.

- Кто был вашим самым сложным соперником?

- Я сам. Преодолеть себя, победить себя – самое сложное. Был много моментов, когда хотелось все бросить. Очень важно, чтобы в такой момент рядом были люди, которые могут тебя поддерживать и мотивировать. Мой тренер, благодаря которому я и остался в зале дзюдо, стал моим воспитателем, моим вторым отцом, всегда находил такие слова.

- Как стать уверенным в себе?

- Спорт учит уверенности в себе. Мне тренер всегда говорил, что у меня, как и у соперника-ровестника, - две руки, две ноги и два глаза. Почему должен победить он, а не ты? И это не только спортивный вопрос. Так же и в жизни. Работаем над собой, и однажды тумблер в голове переключится и появится уверенность в себе.

Презентация Центра спортивных единоборств. Фото: Елена ВАГИНА

В моей спортивной истории был такой резкий скачок. От момента, когда я приближался к «тройке» страны, до момента, когда выиграл золото на Кубке Президента РФ по самбо. В 2007 году меня позвали в национальную сборную страны выступать против сильнейших спортсменов нескольких государств. Я тогда победил и номер 2, и номер 3 мирового рейтинга. (Виталий победил во всех поединках, а в финале встретился с грузинским атлетом весом 145 кг. Минаков одержал победу, команда завоевала Кубок Президента. – Прим. автора.)

Что произошло? Ровным счетом ничего. Я стал технически лучше? Нет. Физически? Нет. Просто переключился тумблер: я поверил в себя, понял, что все возможно. Потом выиграл чемпионат страны, не проиграв ни одного балла. И следующие пять лет выигрывал все старты и в России, и в мире, отдал, наверное, всего 4 балла за 100 схваток.

- Готовы ли ваши дети идти по вашим стопам?

- Старший сын Роман занимается дзюдо. Дочь Полина увлекается музыкой и плаванием. Желание заниматься спортом у нее тоже есть, но у нее есть проблемы со зрением. Дмитрию – пять лет, он очень активный, похож на меня, экспериментатор.

- С кем у вас были самые тяжелые поединки?

- Основной труд спортсмена никто не видит. Самые тяжелые поединки у меня всегда были в тренировочном процессе. Ты один, а у тебя пятираундовый поединок, пять свежих спортсменов. Соревновательные схватки мне всегда давались легче тренировочных. Соревнования – кульминация процесса, 25 или 15 минут боя. И это для спортсмена уже праздник.

- Каким будет Центр в Саяногорске?

- Современным и функциональным. Как тренировочный центр он очень грамотно спроектирован. В нем два просторных зала. Один для традиционных спортивных единоборств – дзюдо, вольной борьбы, карате, греко-римской борьбы. Планируется, что РУСАЛ будет заниматься еще и разработкой программ подготовки и привлечения молодых специалистов-тренеров по различным направлениям. Второй зал – это контактные виды единоборств: бокс, кикбоксинг, смешанные, в перспективе – современные виды, к примеру, реплинг или джиу-джитсу. В Центре будут тренажерный зал с современными тренажерами - грузоблочными аппаратами и свободными весами, хороший фитнес-бар и баня. Я уверен, что для развития спорта нужны не дворцы, а функциональные спортивные сооружения, которые не требуют больших затрат на содержание, но имеют все необходимое для тренировочного процесса и хорошую пропускную способность.

- Приедете на открытие в Саяногорск?

- Обязательно! И не только я. Мы постараемся привезти звезд спорта, олимпийцев по спортивным дисциплинам, которые культивируются в городах новых центров. Это будет и неформальные общение, и выступления, и мастер-классы.

- Что пожелаете подросткам?

- Ставьте амбициозные цели, даже если кажется, что это невозможно. Мечта не позволит вам стоять на месте. Вы будет развиваться, расти над самим собой. В вашем возрасте времени хватит на все, что угодно!

- Единоборства подходят сибирякам?

- Я думаю, очень подходят. Сколько чемпионов из Сибири, сколько героев у нас, чего только стоят Ярыгин и Карелин! Я часто езжу по Сибири, в прошлом году объехал на машине много городов: восторг и от головокружительной природы, и от людей. Вижу, что Сибирь и сибирский уклад – это совершенно особая среда, особый менталитет – готовность постоять за себя, свои убеждения и защитить своих близких. Поэтому я уверен, что наши спортивные центры естественно вписываются в такой уклад, сибирский уклад. И я очень рад, что Олег Владимирович Дерипаска меня пригласил в этот проект и я согласился, потому что разделяю его ценности – развитие потенциала человека. И я рад, что сегодня крупный бизнес чувствует ответственность за людей на территориях, где он работает, и реализует такие проекты. Хочу похвастаться и своим, одним из больших жизненных достижений. В своем родном Брянске я построил Академию единоборств. Мы ведь живем не просто, чтобы коптить небо. Каждый нормальный человек должен быть созидателем.