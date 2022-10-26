Все по плану: летом готовимся к зиме, зимой – к лету

Важные для Красноярска проекты, особенности 2022 года, планы на будущее – все это стало темой прямого эфира на радио «Комсомольская правда» с участием Олега Гончерова, генерального директора компании «КрасКом» - совместного предприятия СГК, Правительства Красноярского края и администрации Красноярска.

- Олег Васильевич, в чем особенности ремонтной кампании этого года? Они вам помешали или помогли?

- В этом году нам, как и всем, помешало подорожание техники и материалов. Мы хотели перевыполнить план, но пока выполнили на 100%, впрочем, до конца года есть еще два месяца, будем стараться. Думаю, горожане заметили, что мы работали во всех районах города.

Олег Гончеров, генеральный директор компании «КрасКом»

- Если помечтать о полном обновлении водопроводных и канализационных сетей, то сколько лет на это потребуется?

- Это возможно, но очень нескоро. Сейчас общий износ сетей холодного водоснабжения в Красноярске по некоторым микрорайонам составляет от 50 до 70 процентов. У нас 2,5 тысячи километров сетей, перекладка одного километра стоит по нынешним ценам 60 миллионов рублей – то есть нужны сотни миллиардов! А у нас в 2016 году было 124 миллиона, а сейчас эта цифра выросла до 1,2 миллиарда.

За последние пять лет удалось обновить около 67 км сетей холодного водоснабжения, и даже это сразу дало результат: аварийность за это время снизилась с 920 инцидентов до 610. Но мы же не только ремонтируем, мы еще и новые сети строим, и это плюс 10-15 километров в год. Красноярск развивается в существующих границах, поэтому водоводы большой протяженности не требуются.

- А как же выход за пределы Красноярска? И хватит ли на всех воды?

- Действительно, в этом году мы зашли в Сухую Балку, обеспечим водой 11 СНТ, зашли в Березовку, что позволит закрыть неэффективные скважины. А в следующем году дойдем до границы Емельяновского района, который сейчас берет воду из скважин. Воды хватит на всех, это наша обязанность, и мы ее выполним. Сейчас готовим новую инвестиционную программу на пять лет, она начнется в 2024 году.

- Ремонты, которые обеспечивают горожанам надежное водоснабжение, имеют и обратную сторону: перерытые улицы. Удалось ли в этом году восстановить газоны и асфальт?

- Более половины всех разрытий в городе, в этом году из 2500 это 1300, – это мы. Копаем больше всех! И это говорит о том, что ремонтов мы проводим действительно много. Мы отвечаем и за благоустройство, но работу делаем не сами, это делают наши подрядчики. В этом году их 8, и они справляются. Если помните, в пандемию была проблема, связанная с нехваткой рабочих. Сейчас все нормально, но подвела погода: заморозки в июне и затяжные дожди в июле-августе, по факту небо было ясным всего лишь 14 из 92 дней трех летних месяцев. В итоге подрядчики строили свою работу не по графику, а по прогнозу синоптиков. Но работа продолжается до ноября, а все, что не успеем, доделаем весной. Если в цифрах, то уже восстановлено благоустройство по 740 адресам. Еще 70 участков находятся в работе.

- Если продолжать тему погоды, то в этом году сильно обмелел Енисей. Повлияло ли это на водоснабжение Красноярска, возможен ли дефицит холодной воды?

- В городе 7 водозаборов, 6 из них находятся под руслом Енисея на глубине 25-30 метров, и уровень реки на них никак не влияет. За это огромное спасибо тем, кто проектировал эти водозаборы с огромным запасом прочности! Один водозабор, «Гремячий Лог», - русловой, ежедневно следим за уровнем Енисея, но пока воды хватает. Есть ежедневные и долгосрочные прогнозы до марта, больших перемен не ожидается. Но если уровень воды снизится до критического уровня, будем обращаться в Енисейское бассейновое управление с просьбой увеличить сброс воды на Красноярской ГЭС.

- Сейчас вы завершаете большой проект реконструкции левобережных очистных сооружений. Эта работа незаметна горожанам, они не чувствуют никаких неудобств, а ведь работа сделана огромная!

- Левобережные очистные построены в 1969 году, они давно устарели, уже лет 10 идет разговор о необходимости реконструкции. Мы не стали ждать федерального финансирования и решили начать работу на свои средства. Насколько я знаю, такого случая в современной России еще не было! Общая стоимость полной реконструкции, по расчетам проектировщиков, 5,6 млрд рублей. На первом этапе мы вложили 550 миллионов рублей. Из них 155 миллионов – это стоимость оборудования. И очень хорошо, что мы купили его заранее, иначе бы не справились. Сейчас работы выполнены на 90%, планируем сдать новый комплекс механической очистки в декабре. И женщины с граблями и мешками, которые сейчас на улице вручную собирают тот мусор, что горожане выбрасывают в канализацию, будут работать в белых халатах и в тепле – все будет автоматизировано. А следующий этап – реконструкция биологической очистки стоков.

По своей социальной значимости и объему строительства реконструкция левобережных очистных сооружений станет самым крупным инвестиционным проектом за всю историю красноярского водоканала.

- Как вы же справляетесь с очисткой сточных вод на сооружениях полувековой давности?

- Контроль мы выдерживаем и сейчас. Для сточных вод он идет по 27 показателям и по некоторым даже жестче, чем для питьевой воды. Но это очень тяжело, много механического ручного труда.

- Еще один проект, над которым сейчас работают специалисты вашей компании, – автоматизация управления подачей холодной воды. Горожане об этом не знают и не знают, как это важно для надежности водоснабжения.

- Сейчас в Красноярске автоматизированы 94 процента водопроводных насосных станций и 40 — канализации. Планируется, что через два года на диспетчерский пункт будут выведены все 89 КНС, работающие сейчас в автономном режиме без обслуживающего персонала.

Для нас это экономия электроэнергии и достойные условия труда для сотрудников предприятия. А для горожан это скорость определения места аварии и более быстрое восстановление водоснабжения.

В случае нештатной ситуации на водозаборе или сетях автоматика мгновенно выводит на экран диспетчерского монитора информацию о месте, характере и причине аварии и слесари оперативно приступают к ее ликвидации.

- Впереди 2023 год. Какие задачи ставите перед коллективом?

- Необходимо обеспечить стабильную работу того, что есть. Затишья у нас не бывает: летом готовимся к зиме, зимой - к лету.

И, конечно, продолжим модернизацию инфраструктуры и подключение новых объектов. И успех зависит не только от финансирования, но и от грамотного подхода и эффективного взаимодействия с другими организациями и компаниями. Приведу один пример: в этом году администрация Красноярка провела масштабную реконструкцию на улице Красной Армии, и мы тоже подключились, заменили свои трубы холодного водоснабжения, наши коллеги из СГК проложили новые тепловые сети — это оказалось быстрее и дешевле, не надо два раза копать и два раза благоустраивать.