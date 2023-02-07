Специалисты о разрушительном землетрясении на востоке Турции: можно ли было предсказать угрозу

Землетрясение в Турции стало небывало сильным. Фото: REUTERS

Все продолжают обсуждать мощнейшее землетрясение в Турции, произошедшее 6 февраля 2023 года на юге страны. В том числе – экспертное сообщество.

Почему сотни домов не устояли?

Один из самых авторитетных специалистов в области прочности зданий и сооружений Михаил Сашко (Красноярск, много лет возглавлявший профильную организацию НПО «Прогресс»), прокомментировал «Комсомольской правде» - Красноярск:

Михаил Сашко Фото: Мария ЛЕНЦ

- Здания, которые «сложились» в Турции, не были сейсмоустойчивыми. Они должны были разрушиться при таких условиях. Дома в сейсмоопасной зоне обязаны выдерживать, как минимум, 6 баллов. Но это не значит, что они упадут, если стихия будет более разрушительной.

Как правило, самые устойчивые дома – полностью монолитные. Спитакское землетрясение также известное как Ленинака нское (катастрофическое землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР.) показало, что как раз такие здания выдерживают стихию. Я видел одно из них: оно сильно накренилось, но все равно не рухнуло.

Жилища на кадрах разрушений в Турции не имеют отношения к монолитному строительству. Они довольно спорно построены. Не должны они быть на этой территории. Если бы на ней возвели сейсмоустойчивые монолитные дома – они бы выстояли. Могли упасть наружные стены, отвалиться отделка, но сам остов, сам каркас должен сохраниться.

Другой вопрос - насколько вероятны землетрясения именно в этом районе Турции, исходя из геологического строения зоны? Возможно ли подобное в популярных туристических районах страны? Об этом корреспонденту «КП»-Красноярск» рассказал доцент СФУ (Сибирский федеральный университет), кандидат геолого-минералогических наук Павел Самородский:

Павел Самородский. Фото: Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ

- В восточной части Турции находится несколько активных разломов. Один из них – Восточно-Анатолийский. Там периодически происходят землетрясения из-за взаимодействия двух плит: Анатолийской (на которой находится основная часть Турции) и Аравийской. Землетрясение в этом районе не является, по крайней мере, для специалистов, неожиданностью, а в прошлом, думаю, происходили столь же разрушительные; вероятны они и в будущем. При таких тектонических движениях в зоне активных разломов в местах сочленения литосферных плит возможны землетрясения и до 10 баллов.

В Турции, насколько мне известно, в конце 1990-х годов изменились требования к сейсмоустойчивости зданий. Но, видимо, они не касались домов, которые строили раньше.

Вообще, людей на планете становится больше, они селятся в многоэтажках, занимают регионы, где раньше почти никто не селился. Там и раньше могли быть разрушительные землетрясения, но из-за безлюдности многих территорий стихия не наносила ущерба, как в наше время.

Что касается туристических районов Турции, они удалены от этого разлома, но отголоски сильных землетрясений в разной степени должны были ощутить жители всех районов страны и даже других государств. В конце 1970-х землетрясение в районе Румынии и Венгрии (сейсмоактивная зона Вранча, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат) докатилось до Москвы: в столице на верхних этажах тряслись люстры. Или вспомним камчатское землетрясение прошлого десятилетия: до Москвы через глубинные слои земли эта волна дошла, и ее ощутили на верхних этажах высоток.

При разрушительных землетрясениях возникает вопрос: можно ли их предсказать? Называются разные признаки - изменение уровня подводных вод в скважинах, колодцах, которое может как повышаться, так и понижаться. Говорят о том, что начинают себя вести беспокойно животные. Или свечение над землей, о котором рассказывали некоторые очевидцы землетрясения в Турции, тоже вероятно - при землетрясениях возможны определенные электромагнитые аномалии. Вся беда в том, что предвестники бывают далеко не всегда. А официально признанных и вовсе нет.

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