Енисейское речное пароходство потратило на природоохранные мероприятия более 300 миллионов рублей

Судно «Сборщик-4» грузоподъемностью 600 тонн. Фото: Енисейское речное пароходство

Экологическая политика «Норникеля» – неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития. Каждое структурное подразделение компании строит свою производственную программу с учетом конкретных целей в области охраны окружающей среды, с учетом мероприятий, направленных на снижение и предотвращение негативного воздействия, которое возникает в процессе деятельности.

В Енисейском речном пароходстве затраты на комплекс природоохранных мероприятий с каждым годом идут по нарастающей. В 2020 году было выделено около 140 миллионов рублей, в 2021 году – 183 миллиона. В 2022 году запланировано и реализовано мероприятий на 301,7 миллиона рублей, что на 65 % больше предшествующего периода. Основная часть затрат – 299,5 миллионов рублей – пришлась на содержание и эксплуатацию вспомогательного флота.

В его состав входят пять судов-сборщиков грузоподъемностью от 100 до 600 тонн и два судна комплексной переработки отходов (СКПО). Плюс две очистные станции, одна находится на Подтесовской ремонтно-эксплуатационной базе флота (в среднем течении Енисея, ниже города Енисейска), вторая – на Ермолаевской (близ Красноярска).

Задача вспомогательного флота – предотвращать возможность загрязнения реки во время эксплуатации основных судов. А их, напомним, в рабочем ядре ЕРП более четырехсот единиц – буксиров, сухогрузов, танкеров и несамоходных барж. Суда-сборщики несут дежурство по всему Енисею и Нижней Ангаре, они равномерно распределены, каждый обрабатывает свой участок. Добавим, чтобы собирать, транспортировать, перерабатывать и утилизировать отходы І-ІV классов опасности, необходима лицензия. Так что Енисейское пароходство предлагает свои услуги сторонним организациям, у которых такой лицензии нет.

Также сборщики снабжают экипажи питьевой водой.

За навигацию 2022 года собрано в общей сложности 13,1 тысячи тонн сточных вод, 4,3 тысячи тонн нефтесодержащих, около тысячи тонн мусора. И завезено экипажам 3,5 тысяч тонн питьевой воды.

Евгений Грудинов, исполнительный директор Енисейского речного пароходства, подчеркнул:

- Сохранение вод Енисея в чистоте – важнейшая задача Енисейского речного пароходства как крупнейшего судовладельца в регионе. Мы содержим экологический флот, мощности которого достаточно, чтобы обеспечить работу всех судов Енисейского бассейна без ущерба окружающей природной среде. И хотя затраты на его эксплуатацию с каждым годом растут, мы понимаем, что только так можно поддерживать чистоту Енисея, который всех нас кормит и поит.

Кроме того, в рамках природоохранной деятельности пароходство мониторит качество поверхностных вод на участках судоходства и контролирует состояние атмосферного воздуха. Если нужно – привлекает для этого экспертов их аккредитованных организаций. Обучает сотрудников по программам обеспечения экологической безопасности. Плюс компания на добровольных началах зачищает от мусора и металлолома прибрежные полосы затонов и мест базирования, ремонта и обслуживания флота. Иными словами, Енисейское речное пароходство стремится к тому, чтобы производство функционировало без ущерба населению и окружающей среде.

Добавим, что все запланированные на 2022 год природоохранные мероприятия выполнили также Лесосибирский и Красноярский речные порты – дочерние предприятия Енисейского пароходства. Их затраты составили 2,2 и 2 миллионов рублей соответственно.