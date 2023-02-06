«Сам я детдомовский, не мог ее предать»: мужчина устроился в приют, чтобы найти свою пропавшую собаку

На фото - Жуля и Александр. Фото: общественная организация "Бездомный пес", личный архив героя публикации.

Собака с человечьими глазами, а в них такая тоска… Удивительная история произошла в Красноярске: чтобы найти пропавшую питомицу, хозяин устроился на работу в приют. А спустя три года нашел свою Жулю по белой отметине на носу! Подробности – в эксклюзивном материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Спасли от отстрела

Жулька потерялась еще в 2020-м. Беспородная (метис овчарки и алабая), но очень обаятельная: рыжая с черными подпалинами.

- Наши сотрудники отловили ее весной 2021-го в районе Покровке, на ипподроме, - рассказала корреспонденту «КП – Красноярск» Катерина Батынская, представитель общественной организации «Бездомный пес». – Обычно мы ловим собак, стерилизуем, вакцинируем и возвращаем на места обитания. На это уходит примерно 10 дней.

Даже гуляла Булочка неохотно, часто была в апатии. Фото: общественная организация "Бездомный пес".

Но, когда у Жульки еще заживали швы, пришла страшная новость: всех собак, живущих в районе ипподрома, расстреляли неизвестные. Кто именно, так и не выяснили. Ясно было одно: везти животное обратно значило отдать на верную гибель. Поэтому было принято решение – остается в приюте. Так Жулька стала единственной выжившей. Везуньей, которую фактически спасли от отстрела.

Но, оказавшись в приюте, впала в апатию. Играть с соседями по вольеру не могла. Неохотно даже поднималась на ноги – лежала сутками. На прогулках еле передвигала лапы. Сильно прибавила в весе – за пышные формы собаку ласково прозвали Булочка.

Собака без хозяина тосковала. Фото: общественная организация "Бездомный пес".

Собака с человеческими глазами

- Мы стараемся создавать животным семейные условия, - говорят в приюте. – Наши специалисты по уходу и погуляют, и в носик поцелуют, и пузо почешут. Но, поймите, это не хозяин и не дом. Сейчас у нас 520 питомцев, большинству из них, как Булочке, идти некуда. Не отпускать же на верную смерть…

Зоозащитники постоянно приглашают фотографов-волонтеров, чтобы снимать своих подопечных, пиарить в соцсетях и на сайтах объявлений. Наконец, очередь дошла до Булочки.

После фотосессии портреты собаки с человеческим взглядом разместили в своих группах, на Юле и Авито. С таким комментарием: «Дама рубенсовских форм с великосветскими манерами. Булочка степенная, взрослая, умнейшая собака. Созерцательница прекрасного, любящая нерасторопное бытие. Крупная, послушная. Идеальная компаньонка для людей от 40 лет и старше. Стерилизована, вакцинирована. Приезжайте знакомиться!».

Посмотрите, какие глаза... Фото: общественная организация "Бездомный пес".

Одно «но»: собаке почти 10 лет. А у таких шансов мало. Возрастных животных берут в семьи редко. Но Булочка, она точно родилась счастливой…

Ждала на старом месте

На днях волонтерам позвонили. Мужской голос: «Здравствуйте! Я по объявлению – о собаке Булочке».

- У меня аж сердце подпрыгнуло: она немолодая. Неужели появился шанс? – продолжает Катерина. – Давай рассказывать, как и что, но тут звонивший перебил: «Да кажется, это моя собака! – Что-о-о-о?

Так совпало, красноярец Александр Урвачев зашел на сайт совершенно случайно. Листал объявления, и вдруг перед глазами – фото Жульки.

Да поправилась, да, изменилась, но сомнений не было: это она. Позже признается: на том сайте искал Жульку давно. Было много похожих, но все не те. И все-таки дождался, увидел и понял сразу: МОЯ! Признал по особой отметине - белому пятнышку на носу.

- Жуля у меня с 2013 года, - поделился Александр с «КП – Красноярск». – Начальник подарил щенка, я вырастил, выкормил. А в 2020-м году уехал на вахту в Игарку. И теща случайно потеряла Жульку.

А это самый первый снимок Жульки, ем 10 лет. На фото ясно видно ту самую отметину на носу. Фото: личный архив героя публикации.

Почему собака не смогла найти дорогу домой, загадка. В конце концов, прибилась к ипподрому. Когда-то Александр работал там конюхом, брал ее с собой. И она – верно, по старой памяти – ринулась туда его искать.

Верил до последнего

- Вернулся – собаки нет. Сколько мыкался, ходил по приютам, бесполезно, - вздыхает мужчина. – Даже устроился в один из них, а вдруг? Все же надеялся, она нет-нет и попадет в отлов.

Хотя к тому моменту уже слышал: на ипподроме убили всех собак. И, если Жулька была там, ее тоже нет в живых. Но верить в это не хотелось. До последнего надеялся: вернется. И Жулю будто кто-то уберег.

- Я еще по телефонному разговору поняла, это 100%-но его собака, - улыбается Катерина. – Тем более Александр назвал примету: у Жульки был надломлен правый передний клык. А мы как раз месяц назад удалили Булочке этот зуб, он начал воспаляться. Ну точно ОНА!

Будто ожила

Первая – через почти три года разлуки – встреча хозяина и собаки случилась только что, 6 февраля. Это надо было видеть…

Жулю выпустили из вольера, и она медленно подошла к Александру. Тот опустился перед ней на снег, разрыдался, как мальчишка. Гладил мохнатую голову собаки, что-то шептал. А она – спокойная, меланхоличная – словно ожила. Потянулась навстречу и давай облизывать мокрое от слез лицо своего человека.

Сейчас хозяин и собака снова вместе! Фото: общественная организация "Бездомный пес".

- Нас всех накрыло – я такое только в кино видела, - не скрывает Катерина. – Самое эпичное, раньше семья жила в частном доме. А сейчас переехали в многоэтажку. И хозяин эту гигантскую Булку забрал в квартиру! Прислал фото, как она на новом месте. У нее подстилка, видимо, еще старая осталась. А сейчас она ей на одну лапку! Смеюсь, будете расшивать.

Первое фото из дома. Фото: архив семьи.

По словам Александра, сейчас Жуля привыкает. В небольшой квартире-студии после уличного вольера ей жарковато. К тому же пока тяжело передвигаться, надо сбрасывать вес. Но отказываться от питомицы у него даже в мыслях не было.

- Сам я детдомовский, не мог ее предать. Для меня моя собака – это святое. Будем потихоньку заниматься, приходить в форму. Вон она лежит на диване, МОЯ!