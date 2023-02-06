Siberian Power Show-2023 в Красноярске: программа мероприятия, гости, спортивные дисциплины Фото: Мария ЛЕНЦ

Siberian Power Show-2023 в Красноярске будет длиться двое суток – с 31 марта по 1 апреля. Уже известны программа мероприятий, список звездных гостей и дисциплины. Красноярцев ожидает яркое двухдневное шоу с настоящими атлетами, которые продемонстрируют свое мастерство в силовом экстриме, кроссфите, бодибилдинге и других видах.

Программа Siberian Power Show-2023 в Красноярске

Siberian Power Show-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в МВДЦ «Сибирь» и Гранд Холле Сибирь. Однако церемония открытия мероприятия впервые в истории состоится в «Кристалл Арене».

- Церемония открытия – 31 марта, 19:00 часов, Кристалл Арена, Партизана Железняка, 42;

- Чемпионат по пощечинам – 1 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (5 павильон), Авиаторов, 19. Призовой фонд – 50 тысяч рублей;

- Семинары от мировых лидеров – вам расскажут секреты построения идеальной фигуры, о пользе витаминов, а также есть возможность задать вопрос спикеру – 1 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (конференц зал);

- Кубок Мира NPA по пауэрлифтингу и силовым видам спорта – 1-2 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (5 павильон);

- StrongMan TITANS – 1-2 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (4 павильон);

- Бодибилдинг среди «любителей» - 1-2 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (1 павильон);

- Турнир по тяжелой атлетике – 1-2 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь»;

- Бои MMA/бокс/борьба – 1-2 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (2 павильон);

- Строгий подъем на бицепс – 1 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (5 павильон). Призовой фонд: 300 тысяч рублей;

- Pole Dance – 2 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (1 павильон);

- Пауэрлифтинг START-400 – женский профессиональный пауэрлифтинг. 2 апреля, 13:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (2 павильон);

- Пауэрлифтинг START-800 – 2 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (2 павильон);

- Армрестлинг – 2 апреля, 10:00 часов, МВДЦ «Сибирь» (2 павильон), общий призовой фонд 96 тысяч долларов;

- Финальное шоу – 2 апреля, 18:00 часов, «Кристалл Арена», 18:00 часов. В его рамках пройдут финалы в дисциплинах: Бодибилдинг PRO, Бикини PRO, Армрестлинг AMC, Силовой Экстрим PRO, Dance Contest, Break Dance.

Во время соревнований будут идти прямые трансляции. Билеты можно приобрести здесь и тут.