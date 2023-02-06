Фестиваль МиР Сибири-2023 в Красноярском крае: когда пройдет, дата, программа, участники Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль этнической музыки и ремесел МиР Сибири-2023 состоится летом в поселке Шушенское Красноярского края. Рассказываем, об участниках мероприятия, какая программа ожидает гостей и о дате проведения.

Где и когда пройдет фестиваль МиР Сибири-2023

Место проведения фестиваля МиР Сибири-2023 традиционно - Красноярском крае, поселок Шушенское. Даты проведения: 6-9 июля 2023 года.

Участники фестиваля МиР Сибири-2023

Фото: t.me/mirsibiri

Полный список участников фестиваля МиР Сибири-2023 пока не определен. Однако зарегистрироваться для участия в мероприятии можно уже сейчас. Достаточно пройти по ссылке. Заявки принимаются до 31 марта 2023 года.

Но предварительно на фестивале будут выступать традиционно различные группы в жанре этнической музыки. Ожидаются музыкальные коллективы из-за рубежа.

Программа фестиваля МиР Сибири-2023

Фото: Мария ЛЕНЦ

В программе мероприятия традиционно этномузыкальный конкурс, мастеровая премия «МИРА», выступления музыкальных групп, танцы. Для гостей будут работать фуд-корты, тематические площадки и так далее.

Туристам на МиР-Сибири-2023 советую захватить с собой палатки, коврики и пледы. А также запастись хорошим настроением и компанией друзей, чтобы весело провести время. Подробности здесь.