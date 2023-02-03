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3 февраля 2023 7:12

Внезапно замолчал радиоприемник: о мистических совпадениях рассказала мама сбитого лихачем красноярского кадета

Как живет Саша Зыков из Красноярска спустя год после роковой аварии
Татьяна ЗЫКОВА
Саша до аварии. Фото из архива семьи

Саша до аварии. Фото из архива семьи

Год назад за судьбу 16-летнего кадета, сбитого лихачем, переживали многие красноярцы. Сбежавший с места происшествия водитель позже убеждал, что перепутал ребенка… с деревом! Подросток пробыл в коме полтора месяца и заново учился дышать, говорить и ходить. Но он не держит зла на человека, который чуть его не убил и бросил умирать.

Истории со счастливым концом могло не быть, сложись хоть одно обстоятельство не в пользу Александра. Видимо, ему суждено было жить! Истекающий кровью парень более часа пролежал на снегу, но не замерз: стояла нетипичная для декабря оттепель. Машина откинула его в углубление на обочине, так что водители и прохожие не замечали его в темноте. Но пострадавшего нашли ребята, которые случайно оказались в нужном месте в нужное время. И мистических моментов, приведших к спасению главного героя, в его истории много.

Спустя год после трагедии корреспондент «КП»-Красноярск» побывал в гостях у своих однофамильцев Зыковых и узнал, как они живут. Удалось поговорить с кадетом и его мамой - полной тезкой автора статьи.

«Вдруг радиоприемник замолчал, и у меня перевернулось сердце»

О вечере, перевернувшем жизнь семьи, рассказывает Татьяна Зыкова:

- 1 декабря 2021 года Саша возвращался с учебы в Красноярском кадетском корпусе примерно в полшестого вечера. Дорога до дома занимает примерно 7 минут, но она неприятная: рядом «заброшки», тротуар не обустроен, нужно пересечь неосвещенную улицу Малиновского.

Саша со своим классом. Он стоит в первом ряду слева от классного руководителя. Фото из архива семьи.

Саша со своим классом. Он стоит в первом ряду слева от классного руководителя. Фото из архива семьи.

Дурных предчувствий у меня в тот день не было. У сына тоже. Приехав с работы, набрала его, и услышала в ответ радостным голосом, что скоро будет. Проходит десять, двадцать, тридцать минут… Но паники у меня не возникало. Такое уже бывало: ребенок по пути забегал к бабушке или с полчасика прогуливался поблизости от дома. На второе мое сообщение он не ответил. Думала, не слышит и продолжала ждать его с минуты на минуту.

Я что-то шила, играло радио. Вдруг радиоприемник замолчал, и у меня перевернулось сердце. Я в один момент поняла, что с Сашей что-то случилось. Не знаю, почему, выскочила на балкон: он как раз выходит на ту злополучную дорогу. Стояла непроглядная тьма, и я ничего не увидела.

Стала всем звонить: мужу (он был на вахте), взрослой сестре Саши… Выяснила, что у бабушки он не был. Это состояние неизвестности казалось вечным.

Потом позвонила дочь: «Мама, наш Саша лежит где-то между гаражами!» А я как будто слышала ее крик не в трубке, а прямо с улицы. Не помню, как собралась и побежала искать ребенка.

Сбитого мальчика обнаружили случайные прохожие, которые не должны были находиться в том месте

Татьяна продолжает вспоминать события того вечера и поражается стечению обстоятельств:

- Добежав до сына, я увидела, что возле него суетилась незнакомая молодая пара. Она уже вызвала «скорую».

На тот момент мы даже не поняли, что Сашу сбили (позже об этом скажут следователи, сопоставив травмы и следы шин возле места происшествия). Думали, на него кто-то напал. Окровавленный мальчик пролежал на улице больше часа. Его просто не видели: откинуло на обочину. Тем более, улица неосвещенная и неоживленная: машин и пешеходов мало.

Крупно повезло, что было около ноля градусов, и ребенок не замерз насмерть. За ним пришли ангелы-хранители: рядом случайно оказались неравнодушные ребята Маша Изосимова и Рома Бызов. Сейчас спасители Саши - друзья нашей семьи.

Первая встреча с ангелами-хранителями. К Саше в гости пришли Маша Изосимова и Рома Бызов, которые нашли его после аварии. Фото из архива семьи.

Первая встреча с ангелами-хранителями. К Саше в гости пришли Маша Изосимова и Рома Бызов, которые нашли его после аварии. Фото из архива семьи.

Они не должны были там оказаться. Шли на День рождения и не знали, как добраться до нужного дома. Загуглили адрес и искали его по карте в телефоне. Почему она вывела на эту улицу, никто не знает. Были и другие дороги. А этот путь вечером небезопасен: фонарей и тротуаров нет, рядом гаражи и заброшенные строения воинской части. Ребята признались: знай они район, обошли бы это место стороной.

Сначала Рома увидел под ногами форменную шапку кадета. Понял, что где-то рядом кадетский корпус. Подумал, что ребята играли и потеряли. Он ее поднял и хотел повесить на забор или дерево. Стал осматриваться и заметил лежащего человека. Почти одновременно его увидела и Маша. Ее внимание привлек замигавший экран телефона на снегу. А неподалеку кто-то лежал. Девушка взяла трубку и сообщила: «Человек, которому вы звоните, лежит на улице…» Сашу как раз искала сестра.

Первая встреча с ангелами-хранителями. Спасенный знакомится с Машей Изосимовой и Ромой Бызовым. Фото из архива семьи.

Первая встреча с ангелами-хранителями. Спасенный знакомится с Машей Изосимовой и Ромой Бызовым. Фото из архива семьи.

Маша и Рома пытались останавливать проезжающие машины, но в основном безуспешно. Тормознул таксист, и тут же уехал, узнав о пострадавшем. Сказал, что боится. Помогли двое мужчин из другой машины - сориентироваться, где находится место происшествия, посоветовали не трогать парня и дожидаться «скорую». Единственное, что сделали ребята: положили шапку Саше под голову. Он хрипел. Были опасения, что захлебнется кровью.

Парень и девушка передали Сашу нам с дочерью. Я чувствовала материнским сердцем, что он лежал и ждал нас, родных людей. Его увезли в реанимацию, а меня не взяли: сказали, приходить позже. Врачи отдал мне окровавленную шапку ребенка. Я обнимала ее и плакала. Она пахла Сашкой, у которого еще сегодня все было хорошо. В том состоянии я думала, что ребенка приведут в чувство, немного подлечат, и мы вместе с ним пойдем домой.

Саша со своими ангелами-хранителями. На переднем плане - спасшие его Маша Изосимова и Рома Бызов. Фото из архива семьи.

Саша со своими ангелами-хранителями. На переднем плане - спасшие его Маша Изосимова и Рома Бызов. Фото из архива семьи.

«Так и жила: от звонка до звонка в реанимацию»

Мальчик находился в коме полтора месяца, и это было испытанием для него и родных:

- Потянулись тягостные дни. Саша в коме. Состояние критическое. Врачи прогнозов не давали. Позже я узнала, что шансов выжить у него было процента два, не больше. Сильно повреждена голова, и других диагнозов на 4 страницы.

Решили с дочерью: надо перестать лить слезы и взять себя в руки, иначе Саше мы не помощники. В реанимацию не пускали. Узнавать о состоянии больного можно 2 раза в сутки: в 11 и 18 часов. На протяжение многих дней сообщали примерно одно и то же: «Состояние крайне тяжелое. В коме. Без динамики». Чтобы не сойти с ума, завела блокнот, в котором автоматически записывала, что мне говорили и зачем-то рисовала сердечки. Так и жила: от звонка до звонка в реанимацию.

Меня впервые пустили к нему через 20 дней. Мальчик еще в коме. За это время он потерял двадцать килограммов. Выглядел, как 10-летний ребенок, а был крупный спортивный парень.

В 16 лет герою публикации снова пришлось учиться ходить. Фото из архива семьи.

В 16 лет герою публикации снова пришлось учиться ходить. Фото из архива семьи.

Думала, о чем с ним говорить. Понимала, что физически он меня не услышит. Но есть же другой уровень: мне надо его вывести на контакт, внушить ему желание бороться и жить. Решила рассказывать ему что-то и смотреть на мониторы. Вдруг увижу реакцию? Просто ободряющие слова ее не вызвали. Тогда подошла к сыну и сказала ему на ушко: «Санёчек, а ты помнишь, как ты мне телефон подарил? Я такая счастливая была… Я с ним сейчас стою». Смотрю, а прибор показывает, что пульс больного участился. Почему эта история ему дорога? Он родился на Камчатке. В Сибирь переехали, когда ему было 3 года. Летом в год аварии ездил к родственникам на полуостров, даже устроился подработать. Столько впечатлений было! Первую зарплату мог потратить на себя, но купил мне новый телефон. Понимал, что сама я не доберусь его заменить. У меня были слезы радости от его поступка.

После его реакции я начала делиться, что у нас в семье происходит, пока он в больнице. Вдруг у сына по щеке скатилась слеза. Увидев ее, я поняла, что он меня услышал, и будет жить.

Только через полтора месяца после аварии Саша вышел из комы. И это было не как в фильмах, когда больной всех узнает и рад видеть. Он просто открыл глаза и не понимал, что происходит вокруг: не умел говорить, и ничего не помнил.

«Я верила, что он будет говорить и ходить»

В то, что парень будет ходить, врачи не верили. За это начала бороться его мать:

- После реанимации сына перевели в нейрохирургическое отделение. Он пробыл там месяц. Оттуда была перспектива выписаться домой: неходячим, немым и почти ничего не понимающим. И я начала искать, где еще могут помочь? Связывалась с институтами в Москве. В итоге узнала, что с подобными травмами ставят на ноги в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л.Рошаля. Причем если больного (после видеоконференции с врачами и оформления нужных документов) отправляют из больницы в больницу, то курс реабилитации бесплатный.

Занятия с московскими специалистами проходили по-разному. Фото из архива семьи.

Занятия с московскими специалистами проходили по-разному. Фото из архива семьи.

23 февраля Саша поехал в столицу на носилках, а через полтора месяца выписался уже на инвалидной коляске. Потом было еще два курса реабилитации. В итоге он начал ходить и продолжил учиться. Начал постепенно возвращаться тот Сашка, каким он был до аварии. Семья надеется, что он вернется, но предстоит еще много работы.

Помогли достижения современной медицины и тяжелый труд мальчика и его мамы:

- Сначала Саша просто лежал и смотрел в одну точку. Я достала ватман и распечатала фотографии: родных, знакомых, кошек, собак… Всех, кто его раньше окружал. И повесила на стену. Пусть лучше их разглядывает, чем штукатурку. Видела, что он что-то вспоминает, глядя на снимки.

Восстановление Саши стало основным делом для него и его родных. Фото из архива семьи.

Восстановление Саши стало основным делом для него и его родных. Фото из архива семьи.

Ради сына Татьяна была вынуждена уволиться с работы. Ее главным делом стало сначала помочь сыну выкарабкаться. Потом - поставить его на ноги и вернуть к нормальной жизни:

- Раньше я не верила в рассказы, что люди заново учатся ходить и говорить, читать и писать. Убедилась: так бывает! После тяжелых травм Саша сначала не понимал, где у него глаза, а где нос. Мы с ним проходили алфавит и прописи. Занимались целыми днями. В институте с ним работали реабилитолог, нейропсихолог и логопед. Они уходили, оставив домашние задания, и мы продолжали работать. Сначала результат почти не был заметен. Но потом состояние начало улучшается. В итоге ребенок в ускоренном темпе нагнал школьную программу, и снова вместе со своим классом. Он на домашнем обучении, но старается посещать занятия в кадетском корпусе.

Саша восстанавливался с помощью современных технологий. Фото из архива семьи.

Саша восстанавливался с помощью современных технологий. Фото из архива семьи.

Московские специалисты сделали для Саши все, что смогли. Сейчас мы «цепляемся» за все возможности на местном уровне. Саша тренируется дома. Еще он ходит в спортзал, на массаж, в бассейн и в реабилитационный центр.

Восстановление продолжается. Саша упорно тренируется в спортзале. Фото из архива семьи.

Восстановление продолжается. Саша упорно тренируется в спортзале. Фото из архива семьи.

Красноярское «ноу-хау» помогает восстанавливаться

Во время разговора Саша упоминал про занятия в «красноярской перчатке».

Коммерческий директор Медицинского реабилитационного центра «ОРТО-БАЛАНС» Надежда Затяжных рассказала о нем и о технологии, с помощью которой восстанавливается герой публикации:

После аварии. Волнительная встреча с преподавателями и товарищами из кадетского корпуса. Фото из архива семьи.

После аварии. Волнительная встреча с преподавателями и товарищами из кадетского корпуса. Фото из архива семьи.

- Наш центр относится к социально значимым предприятиям. Каждый год в него обращаются за помощью более 5 тысяч пациентов. Одни проходят реабилитацию, другим нужно изготовить ортезы верхних и нижних конечностей (при патологии опорно-двигательного аппарата).

Инвалиды обеспечиваются из федеральной казны, а пациенты без группы получают ортопедическую помощь в виде индивидуальной обуви, функционально-корригирующих корсетов за счет краевого бюджета. Ежегодно министерство социальной политики Красноярского края выделяет на это около 5 миллионов рублей.

Мы выиграли грант для социальных предприятий, 500 тысяч рублей, и купили комплекс реабилитационных сенсорных перчаток с ноутбуками и программным обеспечением у инновационной IT-компании «СенсоМед». Это красноярское «ноу-хау» для восстановления тонкой моторики кистей, например, при черепно-мозговых травмах и ДЦП. Пациент надевает перчатку, у него на мониторе – игра, и он выполняет задания. Делает определенные движения руками: например, ловит мячики, сжимая и разжимая кисть. Перчатка помогает двигать руками тем, у кого нарушена связь мозга и конечностей.

Саша Зыков успешно восстанавливается у нас после аварии с помощью умных перчаток и лечебной гимнастики. Он ответственно относится к занятиям. Прогресс есть!

«Бог ему судья!»

Водителя, сбившего ребенка и оставившего его истекать кровью, нашли быстро. Помогли камеры системы «Безопасный город». Само место происшествия было в «слепой зоне», но видеонаблюдение вокруг помогло «вычислить» лихача. Видео с ним выложила в интернет полиция. На кадрах видно, как он двигается по гаражному массиву, где был сбит подросток, с включенными фарами. А уже через некоторое время выезжает на дорогу без огней. Пояснения мужчины, что он перепутал ребенка с деревом, тоже попали в сеть.

Татьяна делится, как смотрела в глаза человеку, чуть не убившему ее ребенка. Он извинился. Сказал, что его не видел.

- Верю ли я в эти объяснения? Бог ему судья! Я отпустила ситуацию. Суды еще идут. Это – отдельная история, которую мне не хочется обсуждать. Пусть виновника накажут по закону. У меня нет желания ни добиваться сурового наказания, ни мстить. Если тратить на это силы и время, их не останется на восстановление ребенка. Это сейчас самое главное. Уверена, что виновника и без моего вмешательства накажет судьба.

После аварии. Волнительная встреча с преподавателями и товарищами из кадетского корпуса. Саша их вспомнил, и был рад увидеться. Фото из архива семьи.

После аварии. Волнительная встреча с преподавателями и товарищами из кадетского корпуса. Саша их вспомнил, и был рад увидеться. Фото из архива семьи.

Я не ощущаю ненависти к этому человеку. Мне больно только от того, что он не вызвал скорую. Попади ребенок в реанимацию раньше, возможно, не понадобилось бы долгого восстановления.

«У меня появилась новая мечта»: как авария изменила жизнь подростка

1 декабря Александр отмечает второй День рождения. Он продолжает учиться в профильном классе следственного комитета. Но если до аварии хотел работать в силовых структурах, то сейчас планы изменились.

Во-первых, у силовиков повышенные требования к физподготовке. А он вряд ли в ближайшие годы будет бегать кроссы, сдавать нормативы и ставить рекорды. Чудо, что ходит. До аварии любил играть в футбол, но еще долго не погоняет мяч.

Во-вторых, у него проявилась способность помогать другим людям, попавшим в беду. Возможно, это его миссия, которую «высветила» авария. Ему пишут подростки, пережившие ДТП, и парень находит слова убедить их жить дальше. У него появился пример для подражания - московский реабилитолог Владислав Мачалов. Александр хочет получить эту профессию или стать психологом. В том числе, помогать жертвам ДТП.

Саша с московскими специалистами. Справа - пример для подражания - инструктор-методист по ЛФК Владислав Мачалов. Фото из семейного архива.

Саша с московскими специалистами. Справа - пример для подражания - инструктор-методист по ЛФК Владислав Мачалов. Фото из семейного архива.

Саша немногословен: ему до сих пор трудно говорить. Он рассказал, что помнит после страшного дня:

- Я открыл глаза в своей комнате. А уже потом я вспомнил, маму, папу и сестру.

Его мама поясняет:

- Это было уже после реабилитации в Москве, спустя 4 месяца после ДТП. Столько времени просто выпало из жизни.

Жизнь после ДТП. Саша увиделся с товарищами по кадетскому корпусу. Фото из архива семьи.

Жизнь после ДТП. Саша увиделся с товарищами по кадетскому корпусу. Фото из архива семьи.

Парень делится, что сейчас чувствует себя хорошо, и снова возвращается к привычной жизни.

- Мне нравится учиться, особенно изучать право. Еще собирать лего и играть в компьютерные игры, но сейчас я их медленно прохожу.

Татьяна:

- Саше подарили конструктор из более тысячи деталей, когда он еще лежал. Он собрал лего-машину в декабре прошлого года. Это стало еще одним подтверждением выздоровления.

Александр с собранной им из более тысячи деталей машинкой. Фото автора статьи

Александр с собранной им из более тысячи деталей машинкой. Фото автора статьи

Принесла ли авария какие-то позитивные перемены в жизнь Саши?

- У меня появилась новая мечта: помогать людям. Еще полностью изменился круг общения. Он сейчас небольшой, но настоящий. Часть друзей осталась в прошлом. Появились новые хорошие люди вокруг.

Его мама подтверждает, что если бы не беда, то она бы не узнала, что вокруг столько доброты:

- Очень много незнакомых людей звонили, приходили, помогали, поддерживали добрым словом. Со многими мы продолжаем общаться. Я каждому отвечаю. И этот заряд человеческого тепла меня поддерживает и помогает бороться.

Саша с мамой после аварии. Фото из архива семьи.

Саша с мамой после аварии. Фото из архива семьи.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ