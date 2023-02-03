Внезапно замолчал радиоприемник: о мистических совпадениях рассказала мама сбитого лихачем красноярского кадета

Саша до аварии. Фото из архива семьи

Год назад за судьбу 16-летнего кадета, сбитого лихачем, переживали многие красноярцы. Сбежавший с места происшествия водитель позже убеждал, что перепутал ребенка… с деревом! Подросток пробыл в коме полтора месяца и заново учился дышать, говорить и ходить. Но он не держит зла на человека, который чуть его не убил и бросил умирать.

Истории со счастливым концом могло не быть, сложись хоть одно обстоятельство не в пользу Александра. Видимо, ему суждено было жить! Истекающий кровью парень более часа пролежал на снегу, но не замерз: стояла нетипичная для декабря оттепель. Машина откинула его в углубление на обочине, так что водители и прохожие не замечали его в темноте. Но пострадавшего нашли ребята, которые случайно оказались в нужном месте в нужное время. И мистических моментов, приведших к спасению главного героя, в его истории много.

Спустя год после трагедии корреспондент «КП»-Красноярск» побывал в гостях у своих однофамильцев Зыковых и узнал, как они живут. Удалось поговорить с кадетом и его мамой - полной тезкой автора статьи.

«Вдруг радиоприемник замолчал, и у меня перевернулось сердце»

О вечере, перевернувшем жизнь семьи, рассказывает Татьяна Зыкова:

- 1 декабря 2021 года Саша возвращался с учебы в Красноярском кадетском корпусе примерно в полшестого вечера. Дорога до дома занимает примерно 7 минут, но она неприятная: рядом «заброшки», тротуар не обустроен, нужно пересечь неосвещенную улицу Малиновского.

Саша со своим классом. Он стоит в первом ряду слева от классного руководителя. Фото из архива семьи.

Дурных предчувствий у меня в тот день не было. У сына тоже. Приехав с работы, набрала его, и услышала в ответ радостным голосом, что скоро будет. Проходит десять, двадцать, тридцать минут… Но паники у меня не возникало. Такое уже бывало: ребенок по пути забегал к бабушке или с полчасика прогуливался поблизости от дома. На второе мое сообщение он не ответил. Думала, не слышит и продолжала ждать его с минуты на минуту.

Я что-то шила, играло радио. Вдруг радиоприемник замолчал, и у меня перевернулось сердце. Я в один момент поняла, что с Сашей что-то случилось. Не знаю, почему, выскочила на балкон: он как раз выходит на ту злополучную дорогу. Стояла непроглядная тьма, и я ничего не увидела.

Стала всем звонить: мужу (он был на вахте), взрослой сестре Саши… Выяснила, что у бабушки он не был. Это состояние неизвестности казалось вечным.

Потом позвонила дочь: «Мама, наш Саша лежит где-то между гаражами!» А я как будто слышала ее крик не в трубке, а прямо с улицы. Не помню, как собралась и побежала искать ребенка.

Сбитого мальчика обнаружили случайные прохожие, которые не должны были находиться в том месте

Татьяна продолжает вспоминать события того вечера и поражается стечению обстоятельств:

- Добежав до сына, я увидела, что возле него суетилась незнакомая молодая пара. Она уже вызвала «скорую».

На тот момент мы даже не поняли, что Сашу сбили (позже об этом скажут следователи, сопоставив травмы и следы шин возле места происшествия). Думали, на него кто-то напал. Окровавленный мальчик пролежал на улице больше часа. Его просто не видели: откинуло на обочину. Тем более, улица неосвещенная и неоживленная: машин и пешеходов мало.

Крупно повезло, что было около ноля градусов, и ребенок не замерз насмерть. За ним пришли ангелы-хранители: рядом случайно оказались неравнодушные ребята Маша Изосимова и Рома Бызов. Сейчас спасители Саши - друзья нашей семьи.

Первая встреча с ангелами-хранителями. К Саше в гости пришли Маша Изосимова и Рома Бызов, которые нашли его после аварии. Фото из архива семьи.

Они не должны были там оказаться. Шли на День рождения и не знали, как добраться до нужного дома. Загуглили адрес и искали его по карте в телефоне. Почему она вывела на эту улицу, никто не знает. Были и другие дороги. А этот путь вечером небезопасен: фонарей и тротуаров нет, рядом гаражи и заброшенные строения воинской части. Ребята признались: знай они район, обошли бы это место стороной.

Сначала Рома увидел под ногами форменную шапку кадета. Понял, что где-то рядом кадетский корпус. Подумал, что ребята играли и потеряли. Он ее поднял и хотел повесить на забор или дерево. Стал осматриваться и заметил лежащего человека. Почти одновременно его увидела и Маша. Ее внимание привлек замигавший экран телефона на снегу. А неподалеку кто-то лежал. Девушка взяла трубку и сообщила: «Человек, которому вы звоните, лежит на улице…» Сашу как раз искала сестра.

Первая встреча с ангелами-хранителями. Спасенный знакомится с Машей Изосимовой и Ромой Бызовым. Фото из архива семьи.

Маша и Рома пытались останавливать проезжающие машины, но в основном безуспешно. Тормознул таксист, и тут же уехал, узнав о пострадавшем. Сказал, что боится. Помогли двое мужчин из другой машины - сориентироваться, где находится место происшествия, посоветовали не трогать парня и дожидаться «скорую». Единственное, что сделали ребята: положили шапку Саше под голову. Он хрипел. Были опасения, что захлебнется кровью.

Парень и девушка передали Сашу нам с дочерью. Я чувствовала материнским сердцем, что он лежал и ждал нас, родных людей. Его увезли в реанимацию, а меня не взяли: сказали, приходить позже. Врачи отдал мне окровавленную шапку ребенка. Я обнимала ее и плакала. Она пахла Сашкой, у которого еще сегодня все было хорошо. В том состоянии я думала, что ребенка приведут в чувство, немного подлечат, и мы вместе с ним пойдем домой.

Саша со своими ангелами-хранителями. На переднем плане - спасшие его Маша Изосимова и Рома Бызов. Фото из архива семьи.

«Так и жила: от звонка до звонка в реанимацию»

Мальчик находился в коме полтора месяца, и это было испытанием для него и родных:

- Потянулись тягостные дни. Саша в коме. Состояние критическое. Врачи прогнозов не давали. Позже я узнала, что шансов выжить у него было процента два, не больше. Сильно повреждена голова, и других диагнозов на 4 страницы.

Решили с дочерью: надо перестать лить слезы и взять себя в руки, иначе Саше мы не помощники. В реанимацию не пускали. Узнавать о состоянии больного можно 2 раза в сутки: в 11 и 18 часов. На протяжение многих дней сообщали примерно одно и то же: «Состояние крайне тяжелое. В коме. Без динамики». Чтобы не сойти с ума, завела блокнот, в котором автоматически записывала, что мне говорили и зачем-то рисовала сердечки. Так и жила: от звонка до звонка в реанимацию.

Меня впервые пустили к нему через 20 дней. Мальчик еще в коме. За это время он потерял двадцать килограммов. Выглядел, как 10-летний ребенок, а был крупный спортивный парень.

В 16 лет герою публикации снова пришлось учиться ходить. Фото из архива семьи.

Думала, о чем с ним говорить. Понимала, что физически он меня не услышит. Но есть же другой уровень: мне надо его вывести на контакт, внушить ему желание бороться и жить. Решила рассказывать ему что-то и смотреть на мониторы. Вдруг увижу реакцию? Просто ободряющие слова ее не вызвали. Тогда подошла к сыну и сказала ему на ушко: «Санёчек, а ты помнишь, как ты мне телефон подарил? Я такая счастливая была… Я с ним сейчас стою». Смотрю, а прибор показывает, что пульс больного участился. Почему эта история ему дорога? Он родился на Камчатке. В Сибирь переехали, когда ему было 3 года. Летом в год аварии ездил к родственникам на полуостров, даже устроился подработать. Столько впечатлений было! Первую зарплату мог потратить на себя, но купил мне новый телефон. Понимал, что сама я не доберусь его заменить. У меня были слезы радости от его поступка.

После его реакции я начала делиться, что у нас в семье происходит, пока он в больнице. Вдруг у сына по щеке скатилась слеза. Увидев ее, я поняла, что он меня услышал, и будет жить.

Только через полтора месяца после аварии Саша вышел из комы. И это было не как в фильмах, когда больной всех узнает и рад видеть. Он просто открыл глаза и не понимал, что происходит вокруг: не умел говорить, и ничего не помнил.

«Я верила, что он будет говорить и ходить»

В то, что парень будет ходить, врачи не верили. За это начала бороться его мать:

- После реанимации сына перевели в нейрохирургическое отделение. Он пробыл там месяц. Оттуда была перспектива выписаться домой: неходячим, немым и почти ничего не понимающим. И я начала искать, где еще могут помочь? Связывалась с институтами в Москве. В итоге узнала, что с подобными травмами ставят на ноги в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л.Рошаля. Причем если больного (после видеоконференции с врачами и оформления нужных документов) отправляют из больницы в больницу, то курс реабилитации бесплатный.

Занятия с московскими специалистами проходили по-разному. Фото из архива семьи.

23 февраля Саша поехал в столицу на носилках, а через полтора месяца выписался уже на инвалидной коляске. Потом было еще два курса реабилитации. В итоге он начал ходить и продолжил учиться. Начал постепенно возвращаться тот Сашка, каким он был до аварии. Семья надеется, что он вернется, но предстоит еще много работы.

Помогли достижения современной медицины и тяжелый труд мальчика и его мамы:

- Сначала Саша просто лежал и смотрел в одну точку. Я достала ватман и распечатала фотографии: родных, знакомых, кошек, собак… Всех, кто его раньше окружал. И повесила на стену. Пусть лучше их разглядывает, чем штукатурку. Видела, что он что-то вспоминает, глядя на снимки.

Восстановление Саши стало основным делом для него и его родных. Фото из архива семьи.

Ради сына Татьяна была вынуждена уволиться с работы. Ее главным делом стало сначала помочь сыну выкарабкаться. Потом - поставить его на ноги и вернуть к нормальной жизни:

- Раньше я не верила в рассказы, что люди заново учатся ходить и говорить, читать и писать. Убедилась: так бывает! После тяжелых травм Саша сначала не понимал, где у него глаза, а где нос. Мы с ним проходили алфавит и прописи. Занимались целыми днями. В институте с ним работали реабилитолог, нейропсихолог и логопед. Они уходили, оставив домашние задания, и мы продолжали работать. Сначала результат почти не был заметен. Но потом состояние начало улучшается. В итоге ребенок в ускоренном темпе нагнал школьную программу, и снова вместе со своим классом. Он на домашнем обучении, но старается посещать занятия в кадетском корпусе.

Саша восстанавливался с помощью современных технологий. Фото из архива семьи.

Московские специалисты сделали для Саши все, что смогли. Сейчас мы «цепляемся» за все возможности на местном уровне. Саша тренируется дома. Еще он ходит в спортзал, на массаж, в бассейн и в реабилитационный центр.

Восстановление продолжается. Саша упорно тренируется в спортзале. Фото из архива семьи.

Красноярское «ноу-хау» помогает восстанавливаться

Во время разговора Саша упоминал про занятия в «красноярской перчатке».

Коммерческий директор Медицинского реабилитационного центра «ОРТО-БАЛАНС» Надежда Затяжных рассказала о нем и о технологии, с помощью которой восстанавливается герой публикации:

После аварии. Волнительная встреча с преподавателями и товарищами из кадетского корпуса. Фото из архива семьи.

- Наш центр относится к социально значимым предприятиям. Каждый год в него обращаются за помощью более 5 тысяч пациентов. Одни проходят реабилитацию, другим нужно изготовить ортезы верхних и нижних конечностей (при патологии опорно-двигательного аппарата).

Инвалиды обеспечиваются из федеральной казны, а пациенты без группы получают ортопедическую помощь в виде индивидуальной обуви, функционально-корригирующих корсетов за счет краевого бюджета. Ежегодно министерство социальной политики Красноярского края выделяет на это около 5 миллионов рублей.

Мы выиграли грант для социальных предприятий, 500 тысяч рублей, и купили комплекс реабилитационных сенсорных перчаток с ноутбуками и программным обеспечением у инновационной IT-компании «СенсоМед». Это красноярское «ноу-хау» для восстановления тонкой моторики кистей, например, при черепно-мозговых травмах и ДЦП. Пациент надевает перчатку, у него на мониторе – игра, и он выполняет задания. Делает определенные движения руками: например, ловит мячики, сжимая и разжимая кисть. Перчатка помогает двигать руками тем, у кого нарушена связь мозга и конечностей.

Саша Зыков успешно восстанавливается у нас после аварии с помощью умных перчаток и лечебной гимнастики. Он ответственно относится к занятиям. Прогресс есть!

«Бог ему судья!»

Водителя, сбившего ребенка и оставившего его истекать кровью, нашли быстро. Помогли камеры системы «Безопасный город». Само место происшествия было в «слепой зоне», но видеонаблюдение вокруг помогло «вычислить» лихача. Видео с ним выложила в интернет полиция. На кадрах видно, как он двигается по гаражному массиву, где был сбит подросток, с включенными фарами. А уже через некоторое время выезжает на дорогу без огней. Пояснения мужчины, что он перепутал ребенка с деревом, тоже попали в сеть.

Татьяна делится, как смотрела в глаза человеку, чуть не убившему ее ребенка. Он извинился. Сказал, что его не видел.

- Верю ли я в эти объяснения? Бог ему судья! Я отпустила ситуацию. Суды еще идут. Это – отдельная история, которую мне не хочется обсуждать. Пусть виновника накажут по закону. У меня нет желания ни добиваться сурового наказания, ни мстить. Если тратить на это силы и время, их не останется на восстановление ребенка. Это сейчас самое главное. Уверена, что виновника и без моего вмешательства накажет судьба.

После аварии. Волнительная встреча с преподавателями и товарищами из кадетского корпуса. Саша их вспомнил, и был рад увидеться. Фото из архива семьи.

Я не ощущаю ненависти к этому человеку. Мне больно только от того, что он не вызвал скорую. Попади ребенок в реанимацию раньше, возможно, не понадобилось бы долгого восстановления.

«У меня появилась новая мечта»: как авария изменила жизнь подростка

1 декабря Александр отмечает второй День рождения. Он продолжает учиться в профильном классе следственного комитета. Но если до аварии хотел работать в силовых структурах, то сейчас планы изменились.

Во-первых, у силовиков повышенные требования к физподготовке. А он вряд ли в ближайшие годы будет бегать кроссы, сдавать нормативы и ставить рекорды. Чудо, что ходит. До аварии любил играть в футбол, но еще долго не погоняет мяч.

Во-вторых, у него проявилась способность помогать другим людям, попавшим в беду. Возможно, это его миссия, которую «высветила» авария. Ему пишут подростки, пережившие ДТП, и парень находит слова убедить их жить дальше. У него появился пример для подражания - московский реабилитолог Владислав Мачалов. Александр хочет получить эту профессию или стать психологом. В том числе, помогать жертвам ДТП.

Саша с московскими специалистами. Справа - пример для подражания - инструктор-методист по ЛФК Владислав Мачалов. Фото из семейного архива.

Саша немногословен: ему до сих пор трудно говорить. Он рассказал, что помнит после страшного дня:

- Я открыл глаза в своей комнате. А уже потом я вспомнил, маму, папу и сестру.

Его мама поясняет:

- Это было уже после реабилитации в Москве, спустя 4 месяца после ДТП. Столько времени просто выпало из жизни.

Жизнь после ДТП. Саша увиделся с товарищами по кадетскому корпусу. Фото из архива семьи.

Парень делится, что сейчас чувствует себя хорошо, и снова возвращается к привычной жизни.

- Мне нравится учиться, особенно изучать право. Еще собирать лего и играть в компьютерные игры, но сейчас я их медленно прохожу.

Татьяна:

- Саше подарили конструктор из более тысячи деталей, когда он еще лежал. Он собрал лего-машину в декабре прошлого года. Это стало еще одним подтверждением выздоровления.

Александр с собранной им из более тысячи деталей машинкой. Фото автора статьи

Принесла ли авария какие-то позитивные перемены в жизнь Саши?

- У меня появилась новая мечта: помогать людям. Еще полностью изменился круг общения. Он сейчас небольшой, но настоящий. Часть друзей осталась в прошлом. Появились новые хорошие люди вокруг.

Его мама подтверждает, что если бы не беда, то она бы не узнала, что вокруг столько доброты:

- Очень много незнакомых людей звонили, приходили, помогали, поддерживали добрым словом. Со многими мы продолжаем общаться. Я каждому отвечаю. И этот заряд человеческого тепла меня поддерживает и помогает бороться.