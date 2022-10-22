Красноярский дворник своими руками написал в школе копию картины Кандинского «Композиция VIII»

Дворник-художник Антон Веселовский. Фото: мэрия Красноярска

В красноярской школе №16 дворник Антон Веселовский после работы расписывает стены учреждения. Его историю рассказала мэрия Красноярска.

Антон работает в школе третий год. В 2015 году он окончил Минусинский колледж культуры и искусства, после чего отправился в Красноярск, где решил найти работу, которая позволит полностью отдаться любимому делу.

И всем параметрам при поиске соответствовала именно работа дворника:

- Подрабатывать дворником предложили знакомые. Подмел всю территорию рано утром и весь день свободен. Еще был вариант преподавать изо, но понимаю, что это большая ответственность, а работая несколько часов в день, я успеваю рисовать на заказ или участвовать в интернет-конкурсах для художников, - признается Антон.

В 7 часов утра дворник выходит на пришкольную территорию, чтоб очистить ее до начала занятий, после чего и начинается рабочий процесс. Творческий порыв Антона Веселовского руководство школы полностью поддерживает.

Одна из картин Антона. Фото: мэрия Красноярска

Дворника обеспечивают всем необходимым для создания картин. В свою очередь Антон, по его собственному признанию, старается, чтобы его живопись не только брала красотой, но и смыслом. Так, у умывальника он нарисовал Мойдодыра, в столовой поварят. А визитной карточкой школы оказалась вольная копия картины Василия Кандинского «Композиция VIII».

Вольная копия картины Василия Кандинского «Композиция VIII». Фото: мэрия Красноярска

- Сейчас продолжаю работу в рекреации школьного музея, там патриотический уголок, поэтому рисую соответствующую символику – вечный огонь и солдатский шлем, - рассказывает художник.

Больше всех, конечно, повезло ученикам и учителям школы. Стены учреждения давно стали для них прекрасными фотолокациями.