Уборка тротуаров, лестниц и пешеходных переходов должна быть усилена

Фото: ИВАНОВА Диана

Вместе с представителями дорожных служб города и главой района он проехал по тем адресам, на которые жители чаще всего жаловались в соцсети и службу 005. Из 30 объектов, 5 остались не убранными от снега.

Фото: ИВАНОВА Диана

За январь, согласно данным гидрометцентра, В Красноярске выпало снега в 2,5 раза больше нормы (42 мм вместо 17 мм). Дорожные службы города работают в круглосуточном режиме. На уборку улиц и дорог краевого центра мобилизованы все ресурсы. Если с магистралями дорожники справляются, хоть и с нареканиями, то по уборке тротуаров, лестниц и переходов еще много нареканий и ситуацию нужно исправлять - отметил Войцеховский.

Забитый снегом парковочный карман на ул. Кецховели, 77, заснеженный тротуар по ул. Елены Стасовой, 35, где пешеходы не могут обойти проезжую часть, дорога у стоматологии на ул. Попова, 10, проезжая часть у гимназии №3 – навести порядок по адресам дорожникам придётся уже сегодня, а завтра утром отчитаться о каждом объекте, предоставив фотоотчет.

Фото: ИВАНОВА Диана

«Мы стараемся реагировать на все обращения жителей в социальных сетях, которые указывают на наши недоработки. Хорошо, что у нас эта обратная связь есть. Розовые очки никому не нужны. Проблемы есть, над ними мы работаем, мы не имеем права на то, чтобы наш город утопал в снегу», —отметил первый заместитель главы города Вадим Войцеховский.

Треть обращений жителей Октябрьского района, поступивших за последние два дня, была связана с нечищеными лестницами. На Гусарова лестницы почистили и подсыпали, на Тотмина еще не успели. Дорожники признаются, не всегда получается сработать оперативно.

- Ежедневно проходят штабы по уборке города, где определяются места для работы дорожных служб, - комментирует Сергей Кузнецов, руководитель службы эксплуатации САТП. – Если заявка по очистке лестницы поступает,мы стараемся выполнить в этот же день или на следующий, в зависимости от того, где находится бригада. Хотелось бы быстрее отрабатывать, но объектов много.

Еще одна проблема – брошенные в межквартальных проездах машины. Так называемые подснежники на бульваре Ботаническом, например, занимают половину дорожной полосы и не дают работать спецтехнике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Гартман, глава Октябрьского района:

«Машины такие у нас стоят и во дворах и в парковочных карманах, будем прорабатывать вопрос с тем, чтобы ставить знаки «парковка запрещена», чтобы можно было такие машины эвакуировать и на штраф-стоянки, а снегоуборочные машины могли нормально работать»

Фото: ИВАНОВА Диана

В январе с главных магистралей города было вывезено порядка 15 тысяч КамАЗов снега, сколько еще предстоит, ответить сложно, но расслабляться дорожникам, администрациям районов и управляющим компаниям пока рано отметили в мэрии.

Свои замечания по уборке снега Жители Красноярска их могут оставлять по телефону диспетчерской службы 005 или в соцсетях https://t.me/dorogi_krsk или https://vk.com/dorogi_krsk.

По телефонам:

Администрация Центрального района 227-38-76

Администрация Железнодорожного района 221-16-33

Администрация Советского района 220-06-47, 225-08-28 (Солнечный)

Администрация Свердловского района 261-98-90

Администрация Кировского района 222-37-26

Администрация Ленинского района 264-14-64

Администрация Октябрьского района 247-01-37