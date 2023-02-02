В Турции расследуют загадочную гибель гражданки России, якутской шаманки Уу Далайа

После случившегося все турецкие таблоиды писали об убийстве. Сейчас - тишина.

21 час 24 декабря 2022 года. В арендованной квартире на четвертом этаже пятиэтажки в районе Кягытхане (историческая часть Стамбула) находят труп темноволосой женщины. Личность устанавливают сразу: гражданка России Галина Трофимова, 40 лет. На горле – темные следы, отчетливо указывающие на причину смерти... Тело нашла ее сестра, она тоже живет в Турции. Приехала к Галине после того, как несколько часов не могла до нее дозвониться. Дверь пришлось вскрывать с помощью слесаря. Затем вызвали полицию. Исчезли двое детей Галины (7-летний сын и 11-летняя дочка), а также возлюбленный - 27-летний иранец по имени Армин Асгари. Кроме того, пропали все деньги и ценные вещи вместе с телефоном.

Популярные турецкие издания писали, напрямую ссылаясь на прокуратуру и полицию Стамбула, называя Амина Асгари подозреваемым номер один:

«В результате расследования, проведенного Бюро по расследованию убийств, Армин Асгари задушил свою возлюбленную Галину Трофимову, с которой ночью поссорился. Утром он вывел детей из дома, сказав: «Мы идем завтракать» - пишет издание Cumhuriyet.

«Полиция утверждает, что Асгари, который занимался криптовалютами, забрал деньги и золото женщины и сбежал, все пограничные пункты были приведены в состояние боевой готовности на случай побега подозреваемого» - сообщает Sabah.

Скажем сразу, сейчас не были бы известны тонкие детали этой истории, если бы не подробный блог, который Галина вела в телеграм-канале. В нем, вперемешку с рекламными постами о продаже амулетов, она рассказывала о себе все, от раннего детства и до последнего дня. Блог до сих пор доступен, ведь телефон, с которого она вела, пропал, а пароль к каналу знала только погибшая.

Жестокий отец

Недолюбленная девочка. Родители (семья жила в селе Намцы, это около 80 километров от Якутска) воспитывали жестко. Точнее отец, на него Галина была обижена и, став взрослой, много лет не общалась. Когда в 9 классе Галя пришла домой с засосом на шее (ничего не было, просто ее друг неудачно пошутил), отец словно сорвался с цепи. Ударил, назвал проституткой, бросил 50-рублевую купюру. И бил с тех пор часто, за то, что «опозорила», за то, что на домашний телефон звонили мальчики-одноклассники…

«Однажды он бил меня долгих пять часов. С перерывами на перекур. Я лежала под его ногами в крови и целовала ноги, просила пощады. В ту ночь он хотел меня пристрелить, на глазах брата и сестренки», - рассказывала о том времени Галя в своем блоге.

Сразу после школы она сбежала из дома в Якутск, поступила в педагогический колледж на факультет иностранного языка, поселилась в общежитии. Когда окончила, стала работать в школу - учителем, потом стала завучем. Еще два года отработала в министерстве образования республики. Поскольку в совершенстве знала английский, перед ней открывались завидные перспективы. Однажды в Якутске проходили международные спортивные игры «Дети Азии», Галина курировала переводчиков и познакомилась с министром спорта Таиланда Сомбатом Курупханом. Тот позвал ее преподавать русский язык в королевскую спортивную школу Таиланда. Но Галина испугалась, отказалась. Позже жалела, конечно же.

Галина любила путешествовать. Фото: т/г UUDALAYA

Во времена работы в школе Галина вышла замуж. Об этом вспоминала неохотно. За семь лет брака родились двое детей, но счастья не было. Муж почти не работал, сидел на шее, пил, бывало, устраивал «концерты» до утра. Любил вылить на пол по два-три ведра воды, чтобы жена убирала. Семья ютилась в халупе на окраине Якутска, где дырявая печка, жутко холодно и нет водопровода.

«Я постоянно плакала и говорила про себя: зачем мне это все? Неужели так будет всегда? Максимум, о чем могла мечтать – спокойный сон в теплом доме. А муж в пьяном угаре орал, что я высосала его энергетику. Даже когда расстались, он еще год трепал нервы. Видимо, перепьет до белой горячки, ему мерещится всякая чертовщина, вот и требовал приехать». Несмотря ни на что, Галина была ему благодарна за двух детей.

Экстрасенсорика

…В детстве маленькой Гале приходилось ходить в школу через лес. Она разговаривала с деревьями, ей казалось, они ее слышат. Тогда, считает она, у нее и проявились экстрасенсорные способности. Так или иначе, в 2020 году стала познавать искусство медитации, потом переехала в Москву, где взяла новое имя - Уу Далайа Кулумурдуур («сияющий океан»), открыла школу эзотерики. А в начале лета 2021 года она переехала в Турцию. Все получилось само собой - отдохнула в Анталии по путевке, и, говорит, запало в душу. Потом друг пригласил на свадьбу дочери в Стамбул.

«Мне понравилось абсолютно все!», - рассказывала она. – «Меня впервые встретили и проводили на нескольких машинах прям корррртеж. Я не переставала говорить, что чувствую себя в Стамбуле президентом Казахстана. Почему Казахстана, я не знаю. Но меня потчевали, как минимум, президента и, как минимум, Казахстана».

Посоветовалась с духами, те шепнули, что «дорога в Турцию открыта». Была пандемия, лететь пришлось через три границы. Но все складывалось как нельзя лучше, Галина подчеркивала: благодаря хорошим людям, знакомым и незнакомым. Ее встретили, помогли за два дня найти жилье. Обосновавшись, забрала детей, которые ждали у бабушки в Якутии.

В ней был особый шарм, неудивительно, что иранец обратил на нее внимание. Фото: т/г UUDALAYA

Казалось, жизнь наладилась, стала полной и насыщенной. Без материальных проблем, с массой виртуальных и реальных друзей. Мужчин, по ее собственному признанию, Галина гнала от себя, кто-то сам не хотел связываться, когда узнавал, что она шаманка. И вдруг появился ОН.

Хабиб

Наполовину иранец, наполовину араб по имени Армин Асгари. Галина звала его Хабиб, Хабибушка – в переводе с турецкого «любимый».

О любимом мужчине Галина писала взахлеб, какой он хороший, замечательный, заботливый. Считала, что судьба готовила ее к встрече с тем «единственным». Читаем ее воспоминания трезвым взглядом и понимаем: к процессу соблазнения он подошел основательно – говорил то, что она хотела от него услышать. Влюбленная женщина потеряла не только голову, но и связь с реальностью.

«Знаете, какой первый вопрос он мне задал? «В каком месяце ты родилась?» - писала Галина. И дальше стал говорить ей, что 8 лет занимается персидской астрологией и мечтает встретить женщину ее месяца рождения. Что поступил в Варшавский университет, но случился ковид, и он переехал в Турцию, намекал на тонкую кармическую связь (типа Галина не попала в Варшаву из-за ковида, и он тоже, но судьба свела их в Стамбуле)... Ну-ну, плавали, знаем!

Сделал беспроигрышный подход – очаровал ее детей. И вскоре сначала сын, затем дочь со слезами стали просить Хабиба в папы. В «Тик-Токе» он писал под постами Галины милые комментарии - «Как я жил без тебя… Ты – мой свет… Коснусь следов твоих ног… Любимая…». Баловал ее – то подарками, то вкусными блюдами, то красивыми жестами. Взамен диктовал ей правила: не улыбаться прохожим. Не подходить к нему, когда он голоден, не начинать разговор первой, не спать дольше него и смотреть фильмы, которые выбирает он.

Очаровал и мать Галины, когда та прилетела навестить дочь и внуков. Хотя сначала Галина не решалась их знакомить и попросила его пожить у друзей, пока мама гостит у нее.

Мама Галины благосклонно приняла зятя. Фото: т/г UUDALAYA

«Он согласился. Мы с детьми проводили его со слезами и на следующее утро встретили маму. Я старалась заниматься своими делами, делала вид, что все хорошо. Но на душе щемило. Я была поражена, как всего лишь за несколько месяцев человек может настолько наполнить жить смыслом». Дочка сдала мать с потрохами: «У мамы есть ухажер». Пришлось знакомить. Добрая теща приняла иранца хорошо.

Можем предположить, что когда они познакомились на курсах турецкого языка, 27-летнему Хабибу действительно понравилась миловидная и интересная россиянка: красавица-якутянка, умница, может поддержать разговор на разные темы, свободно говорит на английском, как и он. К тому же умеет зарабатывать деньги. К ее работе шаманкой относился спокойно. Сам на обрядах не присутствовал, но помогал снаряжаться. «Мне еще в Египте не раз говорили, что меня за мою работу могут забить камнями. А Хибиб относится нормально». А чем зарабатывал он? Со слов Галины: «Хабибушка трейдер, он постоянно сидит в чартах, смотрит и изучает рынок криптовалют». Так себе источник дохода и, похоже, толку от этого было немного.

В чем смысл преступления?

Буквально за день до гибели Уу Далайя поделилась в соцсетях фотографией гостинца от матери — якутским омулем домашнего посола. А уже на следующий день под постом начали появляться скорбные комментарии. Сестра Кристина подтвердила страшную новость.

Детей Уу Далайи нашли быстро - Армин Асгари их не тронут. Он забрал из рано утром, чтобы не нашли тело матери, увел в отель неподалеку и оставил в номере. А сам исчез. Именно на него падает основное подозрение в убийстве, хотя самый главный вопрос: зачем бы он это сделал - если, конечно, это все-таки он? Ведь Галина была если не любовью всей его жизни, то точно – источником дохода. (Размер своих заработков Галина не афишировала, но учитываем, что денег хватало снимать жилье в историческом центре Стамбула, жить, путешествовать, периодически летать в Якутию с детьми – одним словом, копейки она не считала).

Значит, между ними что-то произошло? По данным турецкой полиции, он успел сесть на самолет и улететь в Тегеран. Прокуратура Стамбула направила обращение властям Ирана с просьбой задержать предполагаемого убийцу гражданки РФ. Если понадобится, турецкие силовики готовы вылететь в Тегеран и забрать Асгари. Однако прошло больше месяца, а новостей по этому делу нет.

Цитируем турецкие издания:

«Установлено, что подозреваемый, легко прошел через контрольно-пропускные пункты аэропорта Стамбула, так как об убийстве еще никто не знал, около 17.00 сел на рейс в Иран. Стало известно, что прокуратура инициировала производство по задержанию Армина Асгари и доставке его в Турцию» - сообщает Haberturk.

«Полиция не смогла дозвониться до иранца Армина Асгари, с которым вместе жила Трофимова, и начала работу по его поискам и поимке» - пишет Expat guide turkey.

«Установлено, что Гармин Асгари, разыскиваемый по обвинению в убийстве Галины Трофимовой, матери двоих детей, в Кагытхане, скрылся в Иране регулярным рейсом из аэропорта Стамбула. Прокуратура инициировала производство по задержанию Гармина Асгари и доставке его в Турцию», - издание NTV

Знавшие Галину лично в соцсетях как один пишут: светлый был человек. Замечательная мама, у нее глаза огонечком горели, когда она рассказывала о детях. Очень дружелюбная, жизнерадостная, хохотушка. Кому-то она бескорыстно давала деньги, помогала советом.

Друзья и подписчики телеграм-канала за пару дней перечислили на счет матери сумму, необходимую для доставки тела на родину и прощание. Сестра Галины 28 декабря сообщила, что мать улетела в Стамбул за дочерью дочери. С ней же вернулись в Якутию внуки. Прощание состоялось в Якутске, а похороны - на родине, в Намцах. Попрощаться приехали многие.

- Нет, еще не нашли его, нам никто не сказал ничего. Нам тяжело, - коротко ответила «КП» Сардана Пантелеймоновна и положила трубку.

- Слава богу, что внуки с бабушкой, - рассказывают близкие. - Для их детской психики двойное потрясение – и от потери матери, и что сделал это человек, которого они искренне полюбили и доверяли.

По словам представителя Следственного управления СК Росси по Республике Саха (Якутия) Надежды Дворецкой, ведомство не принимает участия и не отслеживает, как идет расследование убийства своей гражданки. Этим целиком занимается турецкая сторона, но МИД РФ контролирует - таково законодательство. Остается надеяться, что свет на загадочную историю удастся пролить турецким властям…

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