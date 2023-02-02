«Готов добросовестно заниматься мошенничеством»: в МВД показали курьеров, которые забирали деньги у обманутых жителей Красноярского края

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

В 2022 году в Красноярском крае полиция задержала 53 курьера-мошенника, которые участвовали в популярной схеме обмана «Ваш родственник попал в беду». Их согласие добровольно и добросовестно выполнять незаконную работу опубликовали в ГУ МВД России по региону.

- Работу курьера обещаю выполнять добросовестно.

- Готов заниматься мошенничеством.

На видео – закрытые лица молодых людей, некоторые из которых держат раскрытый паспорт. В их задачу входило забирать деньги у людей, которые услышали по телефону от незнакомца о беде, в которую попали их близкие. Несмотря на то, что схема известна и работает уже не первый год, в нее продолжают попадаться доверчивые граждане, в основном пожилого возраста.

Всего в прошлом году на территории края совершено 287 таких преступлений. В 202 случаях аферисты убедили людей передать деньги, чтобы «выручить родственника».

Статистика показывает, что попадаются на уловки мошенников граждане старше 70 лет. Звонок поступает нередко с территории другой страны, так что задержать организаторов схемы практически невозможно. А вот «курьеры» - местные. Вербуют не только тех, у кого уже были проблемы с законом, но и школьников со студентами, которым обещают легкий заработок.

Задержать удалось 90% из зарегистрированных за 2022 год преступлений с участием курьеров. В отношении 44 была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За свою «работу» они могут получить до 10 лет лишения свободы.