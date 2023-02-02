«Это был психологический прием»: в Красноярском крае педагога детсада оштрафовали за побои, нанесенные девочке

В детсаду Минусинска педагог оттаскала девочку за волосы и объяснила это психологическим приемом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске оштрафовали музыкального педагога из детского сада, которая оттаскала девочку за волосы. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

Все случилось еще в апреле 2022 года. Педагог детсада «Метелица» Инна Бахова преподавала музыку. На одном из занятий воспитанница начала капризничать, тогда женщина схватила ребенка одной рукой за предплечье, а другой за волосы, и с силой усадила девочку на стул.

Ребенок пожаловался родителям, началось разбирательство. На педагога завели административное дело по статье «анесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ». Инна Бахова объяснила свои действия так – «Это был психологический прием».

Мирового судью такое объяснение не впечатлило, и в ноябре женщину признали виновной и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Но педагог решение обжаловала. Впрочем, 31 января 2023 года Минусинской горсуд оставил предыдущее решение без изменений.

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