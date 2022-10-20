Поиграть со ставками: как жителям Красноярска не переплачивать за ипотеку

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Ставки по ипотеке зависят от многих факторов и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Хорошо, если есть возможность подождать выгодных условий, но как быть тем, кому жилье нужно прямо сейчас? Соглашаться на невыгодные проценты и переплачивать миллионы рублей? Вовсе нет! Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера разбираемся, как уменьшить переплату за ипотеку — хоть на этапе заключения договора, хоть после этого.

ЗАСТРАХОВАТЬ ЖИЗНЬ

Если заемщик страхует свою жизнь и здоровье, ставка по кредиту может снизиться на 1 – 3 процентных пункта в зависимости от банка. К примеру, оформляя ипотеку Сбера на Домклик, можно таким способом сразу же снизить ставку на 1%. Посчитать стоимость страховки можно здесь. Сразу же еще один лайфхак для экономных: ипотечное страхование онлайн обойдется на 10% дешевле, чем в офисе банка — речь, опять же, о сервисе Домклик.

Разумеется, страховку никто не навязывает — оформлять ее или нет, каждый решает сам. Но эксперты не советуют экономить на полисе. Во-первых, переплата по ипотеке реально уменьшится, а во-вторых, кредит будет защищен. Если с заемщиком произойдет несчастный случай или он получит инвалидность, страховая выплатит остаток задолженности по ипотеке.

Правда, для людей старше 50 лет личное страхование стоит дорого. Поэтому посчитайте на калькуляторе, что выгоднее именно для вас: оформить дополнительную страховку или взять ипотеку по повышенной ставке. Но помните: чтобы сохранить низкую ставку по ипотеке на весь срок кредита, страховку нужно оформлять каждый год. Эти условия прописаны в кредитном договоре, читайте его внимательно.

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СМЕНИТЬ СТАТУС

В зависимости от того, где вы работаете, как подтверждаете доход и каков ваш семейный статус, банки «определяют» вас в ту или иную категорию заемщиков и присваивают соответствующий статус. А в зависимости от статуса могут меняться и процентная ставка по ипотеке, и сама процедура ее оформления.

К примеру, у зарплатных и корпоративных клиентов банки просят упрощенный пакет документов для заявки на ипотеку и предлагают более низкую ставку — на 0,2 – 0,5 процентного пункта на весь срок кредитования. На такое же снижение ставки могут рассчитывать госслужащие. Рассчитать стоимость ипотеки в Красноярске можно здесь.

Кстати, для того, чтобы стать зарплатным клиентом, к примеру, Сбера, необязательно ждать, пока вся ваша компания перейдет под его «крыло». Получить статус «зарплатника» можно и в индивидуальном порядке, и даже не ставя в известность начальство и бухгалтерию. О том, как это сделать, можно прочитать здесь.

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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня банки активно развивают цифровые сервисы. И поощряют тех, кто ими пользуется. К примеру, если выбирать и покупать квартиру с помощью Домклик, можно получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке. Для этого ищите квартиры в разделе «Купить», отмеченные значком «0,3%» — именно на столько снизится ваша ставка после одобрения квартиры банком. Подробнее читайте на Домклик.

Дополнительную скидку — также на 0,3% — можно получить за электронную регистрацию сделки. Суть этой услуги в том, что все необходимые действия по оформлению купли-продажи проходят в банке, а на государственную регистрацию в Росреестр документы направляют в электронном виде.

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ПОМЕНЯТЬ ПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ

Если вы взяли ипотеку на одних условиях, а потом ваша жизненная ситуация изменилась (например, родился ребенок) — это тоже дает возможность изменить условия кредита. Так, клиенты, взявшие ипотеку с господдержкой в Сбере, при рождении детей могут перейти на «Семейную ипотеку» и снизить процентную ставку до 6%.

Вот что важно при этом учитывать: одно из условий перехода на более выгодные условия — остаток задолженности по кредиту не должен превышать 85% от стоимости жилья (для нашего региона верхний предел цены — 6 миллионов рублей, значит остаток долга должен быть меньше 5,1 миллиона).

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ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИРОВАННУЮ СТАВКУ

Почти все крупные застройщики в рамках своих партнерских отношений с банками предлагают программы субсидирования ставки. Обычно по таким программам застройщик компенсирует банку разницу по процентам, которую тот «недополучил» из-за сниженной ставки. Проще говоря, застройщик платит часть процентов банку вместо заемщика.

Часто оформление такой льготной ипотеки увеличивает стоимость приобретаемой квартиры, а значит — и переплату по кредиту. Но зато есть шансы добиться комфортного платежа и получить более выгодную схему погашения кредита.

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РЕФИНАНСИРОВАТЬ ИПОТЕКУ

Вы оформили кредит, исправно его выплачиваете, а потом видите предложение другого банка, в котором ставка по ипотеке существенно ниже. В этом случае можно сэкономить, оформив перекредитование. Если новый банк одобрит вашу заявку, он выплатит долг по действующему кредиту, а новый — по более низкой ставке — откроет у себя. Подробнее о том, как проходит процедура рефинансирования, можно прочитать в журнале сервиса Домклик.

Оформить рефинансирование можно и в своем банке (в том, где вы брали ипотеку) — кредитные организации часто идут навстречу добросовестным заемщикам. По крайней мере, стоит попробовать навести справки и обратиться с таким запросом. Как известно, за спрос деньги точно не берут.

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