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Общество31 января 2023 2:30

Аэропорт Норильска получил статус международного

Об этом сообщает правительственный портал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Аэропорт Норильска получил статус международного

Аэропорт Норильска получил статус международного

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Аэропорт Норильска «Алыкель» получил статус международного. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано 28 января председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Таким образом, воздушная гавань может напрямую принимать и отправлять самолеты, следующих по международным рейсам.

Для этого необходимо выполнить условие: установить воздушный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, работающий на нерегулярной основе. То есть таможню. Однако там и прежде была усиленная проверка пассажиров, прибывающих в Заполярье и вылетающих обратно.

Добавим, что аэропорт был построен и введен в эксплуатацию в 1966 году в 35 километрах к западу от Норильска. Через него пассажиры попадают в Норильск и в Дудинку. После реконструкции, проведенной в 2016 – 2018 годах, длина взлетно-посадочной полосы составляет 2821 метр. Принимает вертолеты всех типов, а также самолеты малой, средней и большой дальности. Рейсы из «Алыкеля» осуществляются в 11 городов страны.

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