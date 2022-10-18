В Красноярский край привезли еще 68 000 насадок для назальной вакцинации от коронавируса

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В Красноярский край поступила еще партия насадок для назальной вакцинации от коронавируса в количестве 68 000 штук. Как сообщает минздрав, все они будут распределены по медицинским учреждениям и внебольничным пунктам согласно заявкам. По состоянию на 17 октября первым компонентом вакцинировано 1 383 264 жителя края, из них 7 881 детей. Завершили вакцинацию 1 328 415 человек.

В ведомстве отмечают, что два компонента вакцины можно вводить обоими способами. До конца недели насадки будут доставлены во все медицинские учреждения региона, а со следующей недели начнется вакцинация новым методом.

- Интраназальное введение вакцины формирует специфический иммунный ответ к коронавирусной инфекции на уровне всего организма, в том числе локально на слизистой оболочке дыхательных путей. После интраназального введения рекомендовано в течение 2-х часов воздерживаться от чихания и высмаркивания, также необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости, - пояснили в минздраве.

Стоит заметить, что взрослым разрешена вакцинация против гриппа и ковида в один день. Так специалисты не возражают против введения двух гриппозных препаратов и вакцин Спутник V (обоими способами), «Спутник Лайт». Это распространяется на введение каждого компонента.

Напомним, при проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции и гриппа в разное время необходимо соблюдать интервал не менее 1 месяца между введениями вакцин.