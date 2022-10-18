В Красноярске эвакуировали детскую поликлинику из-за подозрительного рюкзака

В Красноярске эвакуировали детскую поликлинику №8, расположенную на Партизана Железняка. Как рассказали читатели «КП-Красноярск», в холле кто-то оставил подозрительный черный взрослый рюкзак. Администрация медучреждения, по правилам безопасности, не стала трогать предмет, а вызвала полицию.

Всех посетителей и сотрудников в кратчайшие сроки вывели на улицу. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

«Комсомольская правда» запросила комментарий в МВД.

Напомним, что накануне были «заминированы» несколько школ - на адреса электронной почты пришли письма, где было сказано, что в зданиях находятся подозрительные предметы.