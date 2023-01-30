В Туве возвели самый большой в России буддийский храм. Фото: Культурный фонд имени Кужугета Шойгу

В Туве буддизм исповедуют 62% населения. А сама республика входит в тройку регионов России (вместе с Калмыкией и Бурятией), где больше половины населения – приверженцы этой религии. Тридцать лет назад в Кызыле побывал духовный лидер Далай-лама XIV. И когда его спросили, где можно возвести дацан, он указал место. Но начать строительство смогли только в 2014 году. Средства собирали всем миром. Основной вклад внес Культурный фонд имени Кужугета Шойгу, а министр обороны РФ Сергей Шойгу лично курирует этот процесс.

Храмовый комплекс станет самым крупным на территории России, его возвели по уникальному проекту. Сейчас здание уже готово, поэтому можно посмотреть, насколько масштабные у него размеры. Высота – 56 метров, это почти 17-этажный дом. Внутри будет установлена 10-метровая статуя Будды, в которую заложен прах Будды Шакьямуни, дарованный Ламой. Всего будет шесть статуй, над которыми работает известный художник и скульптор Даши Намдаков.

Сейчас идут завершающие, отделочные работы. Открытие дацана назначено на Шагаа (Сагаалган) - 21 февраля (буддийский новый год). С наступлением тепла территорию вокруг культового сооружения облагородят, благоустроят, разобьют цветники. Наверняка новый храмовый комплекс станет еще одной визитной карточкой Тувы и местом притяжения туристов.

Добавим, что Даши Намдакова связывают с Тувой давние культурные связи. Он – автор известных композиций, установленный в Кызыле – «Центр Азии» и «Царская охота». Художник побывал на строительной площадке дацана еще летом 2020 года, уже тогда его поразили масштабы будущего сооружения. Он не скрывал эмоций и не скупился на комплименты в адрес строителей. Признался: «Архитектура классная. Размеры сделать не побоялись. Стены капитальные – чувствуется махина. Можно добиться, чтобы здесь каждый кусочек был пропитал искусством, чтобы это стало культурным центром. Даже статуи Будды сделать интересными. Мы должны сделать все по канонам, но это должно быть произведением искусства».