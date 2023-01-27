Автограф в виде сердечка: Александра Трусова провела мастер-класс с юными фигуристами в Красноярске

Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

27 января «Русская ракета» Александра Трусова провела тренировку для старших воспитанников красноярских спортивных школ по фигурному катанию.

Будущие звезды льда повторяли элементы разной сложности за «Королевой квадов». Конечно, это были не ее коронные четверные лутц, тулуп и флип, а доступная для юных спортсменов программа. Кстати, по признанию Александры, она была импровизацией: «Я знала, что буду исходить из того, насколько готовы спортсмены, из их возможностей».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Трусова отметила на льду одну талантливую девочку, Ярославу Иванову. Сказала, что та очень хорошо прыгает, достойно. Кстати, в декабре прошлого года этот ребенок катался вместе со звездами на показательных выступлениях во время чемпионата России по фигурному катанию.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время тренинга Александра старалась разделять участников, чтобы видеть каждого и что-то подсказать. Она показывала движения и наблюдала за тем, как их выполняют дети. Потом доброжелательно, по-дружески, давала советы. К одним подходила, чтобы помочь принять правильное положение для выполнения задания. С другими под овации публики делала элементы вместе. Видно, что прославленная спортсменка переживает за маленьких фигуристов. Она очень эмоционально реагировала на их падения: «Аккуратнее!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мастер-класс длился 40 минут (на десять дольше запланированного), так как дети попросили завершить его выполнением элемента «кантилевер», когда фигуристы, подобно корабликам, скользят по льду, как будто на них не действуют законы гравитации.

Выйдя с ледового поля, участники рассказывали, какое для них имело значение занятие с чемпионкой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рома Шереметьев:

- Для меня было важно попасть на мастер-класс спортсменки, которая завоевала столько высоких наград. Это большая честь для любого фигуриста: даже для людей, которые не занимаются фигурным катанием, а просто увлекаются им. Я пока имею первый спортивный разряд. Моя цель - стать мастером спорта и не останавливаться на этом, идти дальше.

Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

В завершение встречи проходила автограф-сессия, во время которой самые благодарные поклонники, дети, обнимались и фотографировались со своим кумиром и дарили ему игрушки – пушистых нерп. Трусова расписывалась не только на листках бумаги и фотографиях. Чаще - на фигурных коньках будущих чемпионов. Причем, писать ей пришлось так много, что закончились чернила в маркере, и ей дали новый. В этот день более двухсот мальчишек и девчонок получили заветный Сашин автограф.

Они не скрывали своего счастья, как 10-летняя Настя Спиридонова, которая занимается фигурным катанием уже 6 лет: «Это классно! Она поставила подпись на коньке. В этих коньках я тренируюсь и выступаю, и буду продолжать. Возможно, чем-то покрою, чтобы автограф не стерся. Это будет талисман на удачу, на победы! Я сохраню эти коньки на всю жизнь. Они будут храниться у меня в комнате».

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Русская ракета» поделилась впечатлениями о тренинге в своем телеграм-канале:

- Всем привет! Сегодня я в Красноярске. Провожу мастер-класс. Очень много детишек стоит на трибунах, и все они кричат. Было очень интересно и весело.

Трусова призналась, что уже сейчас задумывается о карьере тренера: «Я все варианты, конечно, смотрю. И я очень люблю тренировать. Интересно со спортсменами, которые реально хотят заниматься. Мне нравится, что какие-то подсказки помогают».

Автограф на коньках Фото: Мария ЛЕНЦ

Приехав утром 27 января и проведя мастер-класс, уже вечером звезда улетает из Красноярска. У нее поинтересовались: «Стоила ли дальняя дорога всего этого?» И она ответила: «Да, конечно! Детям понравилось, я надеюсь. Мне тоже было интересно».

Фото: Мария ЛЕНЦ

На вопрос «Комсомолки»: «Приедете еще?» Александра, не раздумывая, ответила: «Позовут – приеду!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Справка «КП»

Александра Трусова выступает в одиночном фигурном катании. Она является серебряным призером XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

Так Саша реагировала на падения своих учеников Фото: Мария ЛЕНЦ

Фигуристка попала в Книгу рекордов Гиннесса как первая в мире исполнительница четверных лутца, тулупа и флипа. Также она входит в Топ-10 рейтинга Международного союза конькобежцев.